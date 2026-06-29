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GPT-5.6 Sol, la nuova frontiera dell’AI per la cyber: ecco cosa cambia per i defender

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OpenAI ha annunciato la preview di GPT-5.6 Sol, il suo modello AI più avanzato per la cyber security. Capacità di vulnerability research superiori, safety stack inedito e rilascio controllato con supervisione governativa USA. Un’analisi per chi deve decidere se e come adottarlo

Pubblicato il 29 giu 2026
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Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

ChatGPT-5.6 Sol

Lo scorso 26 giugno 2026 OpenAI ha svelato GPT-5.6, una nuova famiglia di modelli che introduce un cambio di paradigma significativo nel modo in cui l’intelligenza artificiale si posiziona nel panorama della sicurezza informatica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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