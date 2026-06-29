Lo scorso 26 giugno 2026 OpenAI ha svelato GPT-5.6, una nuova famiglia di modelli che introduce un cambio di paradigma significativo nel modo in cui l’intelligenza artificiale si posiziona nel panorama della sicurezza informatica.
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GPT-5.6 Sol, la nuova frontiera dell’AI per la cyber: ecco cosa cambia per i defender
OpenAI ha annunciato la preview di GPT-5.6 Sol, il suo modello AI più avanzato per la cyber security. Capacità di vulnerability research superiori, safety stack inedito e rilascio controllato con supervisione governativa USA. Un’analisi per chi deve decidere se e come adottarlo
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