L’intelligenza artificiale sta già modificando il lavoro degli attaccanti, ma non nel modo “cinematografico” a cui alcuni, spesso non addetti ai lavori, già pensano.
cyber sicurezza
Malware con AI: ma quanto c’è da preoccuparsi? Facciamo chiarezza
Emergono casi di malware che interrogano LLM e di agentic AI che orchestrano intrusioni end-to-end. Ma quanto sono una novità di cui preoccuparsi? Chiariamo davvero come stanno le cose. Dai filoni PromptFlux e PromptSteal (token, comandi al volo) alla campagna GTG-1002 descritta da Anthropic, fino ai prototipi ransomware “auto-composing” e al rischio distillazione
