cyber sicurezza

Emergono casi di malware che interrogano LLM e di agentic AI che orchestrano intrusioni end-to-end. Ma quanto sono una novità di cui preoccuparsi? Chiariamo davvero come stanno le cose. Dai filoni PromptFlux e PromptSteal (token, comandi al volo) alla campagna GTG-1002 descritta da Anthropic, fino ai prototipi ransomware “auto-composing” e al rischio distillazione