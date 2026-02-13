Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

cyber sicurezza

Malware con AI: ma quanto c’è da preoccuparsi? Facciamo chiarezza

Home Attacchi hacker e Malware: le ultime news in tempo reale e gli approfondimenti
Indirizzo copiato

Emergono casi di malware che interrogano LLM e di agentic AI che orchestrano intrusioni end-to-end. Ma quanto sono una novità di cui preoccuparsi? Chiariamo davvero come stanno le cose. Dai filoni PromptFlux e PromptSteal (token, comandi al volo) alla campagna GTG-1002 descritta da Anthropic, fino ai prototipi ransomware “auto-composing” e al rischio distillazione

Pubblicato il 13 feb 2026
malware intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta già modificando il lavoro degli attaccanti, ma non nel modo “cinematografico” a cui alcuni, spesso non addetti ai lavori, già pensano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Alessandro Longo
Direttore
Giornalista professionista, scrive da 16 anni per le principali testate italiane su temi del digitale, soprattutto telecomunicazioni, agenda digitale, pubblica amministrazione digitale. Collaborazione storica e settimanale per Sole24Ore, Repubblica (pagine di Economia nazionale, oltre mille articoli pubblicati, di cui un centinaio in prima pagina).
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Vulnerabilità Google Chrome update urgente

  • L'ANALISI TECNICA

    Google Chrome: nuova vulnerabilità rischia di esporre dati sensibili

    15 Mag 2025

    di Paolo Tarsitano

    Condividi
  • Sextortion la GUIDA COMPLETA; Sextortion e responsabilità delle piattaforme: quando il danno diventa prevedibile

  • DSA e social

    Sextortion e responsabilità delle piattaforme: quando il danno diventa prevedibile

    23 Dic 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
  • Direttiva europea RED, focus sulla sicurezza dei dispositivi Radio connessi via Internet

  • normativa Ue

    Direttiva europea RED, focus sulla sicurezza dei dispositivi radio connessi via Internet

    21 Ago 2025

    di Andrea Razzini

    Condividi
  • Un quadro preoccupante emerge dal report Acn di settembre: ritornano gli attacchi hacktivisti; Cosa fotografa l'Acn nell'Operational summary di ottobre 2025

  • report mensile

    ACN, a ottobre preoccupa la persistenza di esposizioni di dati in PA, Telco e finanza

    21 Nov 2025

    di Mirella Castigli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x