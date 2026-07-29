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Norton 360 Deluxe con VPN: sconto del 68%, cosa include l’offerta e perché conviene

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L’offerta Norton 360 Deluxe con VPN è disponibile con uno sconto del 68% sul primo anno. Il piano include protezione per cinque dispositivi, VPN integrata, backup cloud da 50 GB, Password Manager, Dark Web Monitoring e strumenti per la sicurezza della famiglia, con un costo di 34,99 euro anziché 109,99 euro

Pubblicato il 29 lug 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

Norton 360 Deluxe con VPN
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Norton 360 Deluxe con VPN: i 3 punti chiave

  • Offerta limitata: Norton 360 Deluxe con VPN scontato del 68%, primo anno a €34,99; rinnovo automatico salvo disdetta.
  • Protegge fino a 5 dispositivi; include antivirus in tempo reale, Password Manager, backup cloud 50 GB e Dark Web Monitoring.
  • Connessione cifrata su Wi‑Fi pubbliche tramite VPN, protezione anti‑truffa basata su AI, Protezione minori e possibilità di rimborso secondo condizioni.
Riassunto generato con AI

L’offerta Norton 360 Deluxe con VPN è disponibile per un periodo limitato e permette di acquistare uno dei pacchetti di sicurezza più completi con uno sconto del 68% sul prezzo del primo anno.

Norton propone il piano a 34,99 euro anziché 109,99 euro, includendo strumenti dedicati alla protezione di cinque dispositivi, della navigazione e dei dati personali.

L’iniziativa riguarda il catalogo Norton dedicato agli utenti privati e riunisce in un unico abbonamento antivirus, VPN e servizi per la sicurezza digitale della famiglia.

Attiva l’offerta Norton 360 Deluxe con VPN

Cosa include il pacchetto Norton 360 Deluxe con VPN

Il piano Deluxe di Norton protegge fino a cinque PC, Mac, smartphone o tablet con un solo abbonamento. Oltre al motore antivirus, comprende diversi strumenti che intervengono su aspetti differenti della sicurezza informatica.

Tra i servizi inclusi figurano:

  • protezione contro virus, malware, ransomware e attacchi hacker;
  • protezione anti-truffa integrata;
  • Password Manager;
  • connessione privata tramite VPN;
  • backup cloud da 50 GB per PC Windows;
  • Dark Web Monitoring;
  • Protezione minori.

L’antivirus monitora il sistema in tempo reale e blocca le minacce durante la navigazione, l’apertura di file o l’installazione di nuovi programmi.

VPN, Password Manager e protezione anti-truffa

Uno degli elementi centrali del piano di Norton è la VPN integrata. La connessione privata cifra il traffico Internet e riduce i rischi legati all’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche, come quelle disponibili negli aeroporti, negli hotel o nei luoghi di lavoro condivisi.

Il Password Manager consente invece di archiviare e gestire le credenziali di accesso in un unico spazio protetto, evitando l’utilizzo della stessa password su servizi differenti.

La protezione anti-truffa sfrutta un sistema di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale per individuare tentativi di phishing, messaggi fraudolenti e contenuti sospetti.

L’assistente Norton Genie supporta inoltre l’identificazione di possibili deepfake compatibili con le funzionalità disponibili.

Altri servizi inclusi: Backup cloud, Dark Web Monitoring e Protezione minori

Il piano comprende 50 GB di spazio cloud dedicato al backup dei PC Windows. La funzione permette di creare copie dei file più importanti, rendendone possibile il recupero in caso di guasti hardware o attacchi ransomware.

Il Dark Web Monitoring verifica se indirizzi e-mail e altri dati personali inseriti dall’utente compaiono in archivi presenti sul dark web.

Per le famiglie è disponibile anche la Protezione minori, che offre strumenti per monitorare l’attività online dei bambini sui dispositivi supportati.

Quanto costano i piani Norton

Tra gli abbonamenti disponibili, Norton 360 Deluxe è quello che beneficia dello sconto percentuale più elevato. Rispetto ai piani Standard e Premium, rappresenta una soluzione intermedia sia per numero di dispositivi coperti sia per dotazione di funzionalità.

La tabella seguente mette a confronto i principali piani Norton, evidenziando prezzi di listino, prezzi promozionali, sconti applicati e dispositivi supportati.

PianoPrezzo di listinoPrezzo promozionaleScontoDispositivi
Norton AntiVirus Plus39,99 €19,99 €50%1
Norton 360 Standard79,99 €29,99 €62%1
Norton 360 Deluxe109,99 €34,99 €68%5
Norton 360 Premium119,99 €44,99 €62%10

Con il prezzo promozionale di 34,99 euro, il costo equivalente è pari a circa 2,92 euro al mese per il primo anno. Al termine del periodo iniziale l’abbonamento si rinnova automaticamente, salvo disdetta effettuata prima della data di fatturazione. Le condizioni contrattuali prevedono inoltre la possibilità di richiedere un rimborso entro i termini indicati dall’operatore.

Attiva l’offerta Norton 360 Deluxe con VPN
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