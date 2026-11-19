Il Black Friday 2026 di Surfshark propone il piano One a 2,49 euro al mese, con tre mesi extra inclusi nell’abbonamento biennale.
L’offerta di Surfshark comprende una suite di cybersecurity che integra VPN, antivirus e strumenti per la protezione dell’identità digitale.
Surfshark consente inoltre di collegare un numero illimitato di dispositivi e aggiunge funzionalità per individuare eventuali fughe di dati personali e ridurre l’esposizione alle minacce online.
Indice degli argomenti
Surfshark One: quali protezioni comprende
Il pacchetto offerto da Surfshark combina diversi strumenti di sicurezza in un’unica sottoscrizione, con funzionalità che intervengono su connessione, dispositivi e informazioni personali.
La componente VPN protegge la connessione durante la navigazione e permette di utilizzare una rete di oltre 4.500 server distribuiti in 100 Paesi. L’infrastruttura utilizza server basati esclusivamente su RAM.
L’antivirus offre protezione contro virus, malware, ransomware e spyware. Include inoltre scansioni programmate, protezione in tempo reale e controllo della webcam.
Tra gli altri strumenti figurano:
- Alternative ID: crea un’identità alternativa e un indirizzo email proxy per limitare la diffusione dei dati personali.
- CleanWeb: blocca annunci pubblicitari, tracker e pop-up relativi ai cookie.
- Alert: segnala eventuali esposizioni online di indirizzi email, documenti d’identità e carte di credito.
- Protezione dalle truffe: comprende controlli sulle email e protezioni contro i messaggi fraudolenti.
La copertura assicurativa contro il furto d’identità fino a un milione di dollari, invece, è riservata agli utenti statunitensi, con alcune esclusioni territoriali. Non rappresenta quindi un beneficio disponibile per i clienti italiani.
Come funziona lo sconto Black Friday
La promozione di Surfshark per il Black Friday 2026 riguarda l’abbonamento biennale, che comprende 24 mesi iniziali e tre mesi aggiuntivi. Il prezzo di 2,49 euro rappresenta la tariffa mensile calcolata sull’intera durata promozionale.
Il servizio mette a disposizione anche una prova gratuita di sette giorni per i nuovi clienti. Durante questo periodo occorre utilizzare una carta di credito oppure PayPal. Per evitare l’addebito, bisogna annullare l’abbonamento prima della scadenza della prova.
Costi e condizioni dell’offerta
La tabella seguente confronta i tre piani disponibili nella promozione biennale, considerando i prezzi e gli importi indicati nella pagina dell’offerta.
|Condizione
|Starter
|One
|One+
|Prezzo mensile
|2,49 €
|2,49 €
|3,99 €
|Durata
|24 mesi
|24 mesi
|24 mesi
|Mesi extra
|3
|3
|3
|Durata complessiva
|27 mesi
|27 mesi
|27 mesi
|Prova gratuita
|7 giorni
|7 giorni
|7 giorni
|Primo addebito dopo la prova
|67,23 €
|67,23 €
|107,73 €
|Garanzia rimborso
|30 giorni
|30 giorni
|30 giorni
Il piano One costa quindi 67,23 euro complessivi, tasse escluse, per 27 mesi di servizio. La fatturazione avviene dopo la prova gratuita e il pagamento iniziale copre l’intero periodo promozionale.
Dispositivi illimitati e garanzia di rimborso
Uno degli aspetti operativi più rilevanti riguarda il numero di connessioni simultanee. L’abbonamento permette di proteggere dispositivi senza limiti numerici, caratteristica utile anche per condividere il servizio con i componenti della famiglia.
La garanzia soddisfatti o rimborsati consente inoltre di richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla registrazione.
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