La rete aziendale non serve più soltanto a collegare computer, sedi e utenti a Internet. È diventata l’infrastruttura attraverso cui transitano applicazioni cloud, comunicazioni, dati e processi operativi. Di conseguenza, un problema di connettività può interrompere il lavoro quanto un incidente informatico, mentre una rete mal protetta può diventare il punto di ingresso per un attacco.

È in questa crescente interdipendenza che si inserisce la convergenza tra telecomunicazioni e cyber security: un approccio che supera la tradizionale separazione tra chi gestisce la connettività e chi si occupa della sicurezza informatica.

Il tema riguarda soprattutto le piccole e medie imprese, che spesso utilizzano servizi digitali sempre più complessi senza disporre di risorse interne sufficienti per governarli in modo coordinato.

L’integrazione, però, non coincide semplicemente con la concentrazione di più servizi presso un unico fornitore. Richiede una progettazione che consideri insieme disponibilità della rete, protezione delle comunicazioni, controllo degli accessi, sicurezza dei dispositivi e capacità di recupero dopo un incidente.

È questa la direzione verso cui si sta muovendo anche Sonicatel, operatore di telecomunicazioni che ha progressivamente ampliato la propria offerta verso i servizi ICT, cloud e cyber security, attraverso un modello rivolto principalmente alle imprese.

Telecomunicazioni e cyber security: una necessaria convergenza

Per comprendere il cambiamento basta osservare come si è trasformata l’infrastruttura informatica aziendale.

In passato, molte applicazioni risiedevano nei server interni e il perimetro di sicurezza coincideva, almeno in parte, con la rete locale. Oggi gli utenti lavorano da sedi diverse, accedono a piattaforme SaaS, utilizzano smartphone e condividono informazioni attraverso strumenti di collaborazione.

La rete non rappresenta più un semplice collegamento verso l’esterno, ma mette in comunicazione risorse distribuite che devono rimanere disponibili e protette.

In questo scenario, connettività e sicurezza non possono essere progettate indipendentemente.

Una connessione veloce non garantisce che il traffico sia protetto. Allo stesso modo, un firewall correttamente configurato non assicura la continuità del servizio se l’unico collegamento Internet dell’azienda si interrompe.

Dalla sicurezza perimetrale alla protezione distribuita

La crescente diffusione del cloud e del lavoro ibrido rende necessario adottare controlli che seguano utenti, dispositivi e applicazioni, indipendentemente dalla loro posizione.

Il modello Zero Trust, per esempio, parte dal principio che nessun accesso debba essere considerato attendibile soltanto perché proviene dalla rete aziendale.

Ogni richiesta deve essere valutata in base all’identità, alle autorizzazioni, al dispositivo utilizzato e al contesto operativo.

Questa impostazione non elimina la necessità della sicurezza perimetrale. Ne modifica il ruolo, inserendola in un’architettura più ampia che comprende protezione degli endpoint, autenticazione e segmentazione delle reti.

Per le PMI, il problema principale è spesso riuscire a coordinare questi controlli senza aumentare eccessivamente la complessità gestionale.

La connettività come primo livello della resilienza aziendale

La disponibilità delle comunicazioni è uno dei presupposti della continuità operativa.

Un’interruzione della connessione può impedire l’accesso ai gestionali cloud, bloccare le comunicazioni VoIP, rendere indisponibili i sistemi di pagamento o interrompere i collegamenti tra sedi.

Per questo motivo la progettazione della rete dovrebbe partire dall’analisi dei processi che dipendono dalla connettività, individuando quelli per i quali un’interruzione avrebbe le conseguenze più gravi.

Sonicatel propone collegamenti in fibra FTTH e FTTC, connessioni wireless, linee punto-punto dedicate e reti Wi-Fi professionali. L’offerta comprende anche collegamenti di backup, utilizzabili per predisporre percorsi alternativi in caso di indisponibilità della connessione principale.

Ridondanza e sicurezza non sono la stessa cosa

La presenza di una connessione di backup rappresenta una misura importante di disponibilità, ma non garantisce automaticamente la continuità dei servizi.

Occorre verificare che il percorso alternativo sia realmente indipendente da quello principale, che il passaggio avvenga nei tempi richiesti e che la capacità residua sia sufficiente per sostenere le applicazioni essenziali.

Un collegamento secondario che utilizza la stessa infrastruttura fisica del principale potrebbe, per esempio, non proteggere l’azienda da un guasto comune.

La sicurezza richiede inoltre controlli specifici sul traffico: una linea dedicata o una VPN non devono essere considerate automaticamente equivalenti a una comunicazione cifrata e correttamente autenticata.

La progettazione deve quindi distinguere disponibilità, riservatezza e integrità delle comunicazioni, verificando quali misure siano effettivamente presenti.

Sonicloud: integrare comunicazioni aziendali, rete e servizi di sicurezza

L’evoluzione dell’offerta Sonicatel trova espressione in Sonicloud, la soluzione che riunisce diversi servizi destinati alle imprese.

La piattaforma comprende connettività, centralini in cloud, telefonia, chat, videoconferenze e funzionalità di mobilità, affiancate da servizi di sicurezza informatica.

L’applicazione Sonicloud consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il numero fisso aziendale anche da dispositivi mobili, oltre a gestire contatti, interni e flussi di chiamata.

La soluzione può inoltre integrarsi con strumenti e applicazioni diffusi in ambito business, tra cui Microsoft 365.

Il valore di questo approccio, dal punto di vista organizzativo, consiste nella possibilità di affrontare in modo coordinato esigenze che spesso vengono gestite attraverso fornitori e piattaforme differenti.

La sicurezza delle Unified Communications

L’integrazione delle comunicazioni aziendali introduce tuttavia requisiti di sicurezza specifici.

I centralini VoIP, le piattaforme di videoconferenza e le applicazioni di messaggistica devono essere protetti da accessi non autorizzati, compromissione delle credenziali e utilizzi fraudolenti.

Un account telefonico compromesso, per esempio, può essere utilizzato per generare traffico verso numerazioni a pagamento o per impersonare un interlocutore aziendale.

Per ridurre questi rischi è opportuno prevedere autenticazione robusta, separazione dei privilegi amministrativi, aggiornamenti regolari e monitoraggio delle anomalie.

Dove supportata, la cifratura della segnalazione e dei flussi multimediali contribuisce a proteggere le comunicazioni. È però necessario verificare le configurazioni effettive e la compatibilità tra gli apparati.

L’integrazione tra telefonia e strumenti collaborativi dovrebbe inoltre essere accompagnata da procedure di gestione degli utenti, soprattutto quando un dipendente cambia mansione o lascia l’organizzazione.

Sicurezza perimetrale, endpoint e identità: proteggere l’intera infrastruttura

La convergenza tra TLC e cyber security diventa particolarmente interessante quando la gestione della rete viene affiancata da controlli di protezione dei sistemi e degli accessi.

Nel portafoglio Sonicatel figurano servizi di security assessment, sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e AuthPoint Security, soluzione per l’autenticazione.

Sono componenti che intervengono su livelli differenti dell’infrastruttura e che possono contribuire alla costruzione di una difesa coordinata.

Il security assessment permette di individuare criticità e definire priorità di intervento. La sicurezza perimetrale controlla le comunicazioni tra reti, mentre la protezione degli endpoint riguarda computer e altri dispositivi utilizzati dagli utenti.

L’autenticazione multifattore aggiunge una verifica ulteriore rispetto alla sola password, riducendo il rischio che credenziali sottratte possano essere utilizzate direttamente per accedere ai servizi.

Il vantaggio di coordinare i controlli

Un approccio integrato può semplificare la gestione delle configurazioni e rendere più chiara l’attribuzione delle responsabilità operative.

Non significa, tuttavia, che l’acquisto di più servizi garantisca automaticamente una maggiore protezione.

I controlli devono essere configurati sulla base dei rischi effettivi e verificati nel tempo.

Un firewall non correttamente aggiornato, un sistema di autenticazione applicato soltanto ad alcuni utenti o una protezione endpoint priva di monitoraggio possono lasciare scoperti punti importanti dell’infrastruttura.

La priorità dovrebbe essere costruire una visione coerente degli asset e delle autorizzazioni, stabilendo chi gestisce gli aggiornamenti, chi riceve gli alert e chi interviene quando viene rilevato un incidente.

È su queste responsabilità che si misura la qualità di un servizio integrato.

Backup ibrido e business continuity: la protezione deve includere il ripristino

Un’altra conseguenza della convergenza tra rete e sicurezza riguarda la protezione dei dati.

Gli attacchi ransomware hanno mostrato quanto la disponibilità delle informazioni sia essenziale per la continuità aziendale.

Un’organizzazione può disporre di connessioni affidabili e sistemi di protezione aggiornati, ma trovarsi comunque nell’impossibilità di lavorare se i dati necessari ai processi vengono cifrati, cancellati o resi indisponibili.

Per affrontare questo rischio, Sonicatel propone Hybrid Backup, un servizio che combina copie locali e copie in cloud.

L’approccio ibrido permette di utilizzare modalità differenti di conservazione e recupero, con l’obiettivo di rispondere a esigenze di disponibilità e continuità operativa.

Backup e disaster recovery richiedono verifiche diverse

La disponibilità di copie dei dati non equivale automaticamente alla capacità di ripristinare un intero servizio.

Per valutare l’efficacia di una soluzione è necessario definire due parametri: il Recovery Point Objective (RPO), cioè la quantità massima di dati che l’azienda può permettersi di perdere, e il Recovery Time Objective (RTO), ossia il tempo massimo accettabile per ripristinare l’operatività.

Occorre inoltre verificare che le copie di backup siano protette da cancellazioni e modifiche non autorizzate, attraverso controlli di accesso, isolamento e, quando disponibili, meccanismi di immutabilità.

La documentazione Sonicatel indica l’utilizzo di data center situati in Italia. La localizzazione rappresenta un elemento utile per valutare il servizio, ma non determina da sola la conformità al GDPR.

Devono essere esaminate anche le condizioni contrattuali, i soggetti coinvolti nel trattamento, le misure di sicurezza e gli eventuali trasferimenti di dati.

La prova decisiva resta comunque il ripristino: un backup che non viene testato periodicamente offre una garanzia soltanto presunta.

Un interlocutore unico può ridurre la complessità, ma non trasferisce tutte le responsabilità

Per molte PMI, uno dei problemi più difficili da affrontare è la frammentazione della gestione tecnologica.

Connettività, telefonia, cloud, sicurezza e backup possono dipendere da fornitori differenti, ciascuno responsabile soltanto di una parte del servizio.

Durante un incidente, questa separazione rischia di rallentare l’individuazione delle cause e il ripristino dell’operatività.

Un modello integrato, come quello verso cui si sta orientando Sonicatel, può contribuire a semplificare il coordinamento e a rendere più chiari i punti di contatto.

La concentrazione dei servizi, tuttavia, introduce anche una dipendenza maggiore dal fornitore.

Per questo motivo, prima di adottare un’offerta integrata, è opportuno verificare i livelli di servizio, le procedure di escalation, la disponibilità del supporto e le responsabilità in caso di incidente.

Il rapporto con NIS2 e protezione dei dati

La gestione esternalizzata della sicurezza non elimina gli obblighi che rimangono in capo all’organizzazione.

Per i soggetti rientranti nell’ambito della NIS2, la valutazione dei fornitori e della sicurezza della supply chain costituisce parte integrante della gestione del rischio.

Anche il GDPR richiede di verificare le garanzie offerte dai responsabili del trattamento e di disciplinare correttamente i rapporti contrattuali.

In questo contesto, un fornitore che integra servizi di rete e sicurezza può facilitare alcune attività di coordinamento, ma l’azienda cliente deve comunque mantenere la capacità di valutare i rischi, controllare le prestazioni e prendere decisioni sulle misure da adottare.

La semplificazione gestionale non deve quindi trasformarsi in una perdita di visibilità sull’infrastruttura.

Dalla connettività alla cyber security: come valutare un progetto integrato

La convergenza tra telecomunicazioni e sicurezza informatica può rappresentare un’opportunità soprattutto per le imprese che devono modernizzare infrastrutture sviluppate nel tempo, spesso senza una progettazione complessiva.

L’errore da evitare è partire dal catalogo delle tecnologie anziché dai processi aziendali.

La prima domanda dovrebbe riguardare quali attività devono rimanere disponibili, quali dati devono essere protetti e quali conseguenze produrrebbe un’interruzione dei servizi.

Su questa base è possibile valutare la qualità della connettività, la necessità di percorsi ridondati, le misure di protezione degli accessi e le capacità di backup e ripristino.

Il passo successivo consiste nel definire responsabilità, livelli di servizio e modalità di verifica periodica.

Anche gli investimenti sostenuti attraverso strumenti di incentivazione, come il Voucher Cloud & Cybersecurity del Mimit, dovrebbero essere orientati da questa analisi. L’agevolazione può facilitare l’adozione di nuove soluzioni, ma non sostituisce la valutazione del rischio e la definizione delle priorità.

La proposta Sonicatel si inserisce in questo scenario con un’offerta che parte dalla connettività e si estende alle comunicazioni, al cloud e alla protezione informatica.

Per le imprese, il beneficio potenziale non consiste semplicemente nel ridurre il numero dei fornitori, ma nella possibilità di progettare servizi che rispondano a requisiti comuni di sicurezza e continuità.

La convergenza tra TLC e cyber security produce valore quando consente di conoscere meglio le dipendenze tecnologiche, ridurre i punti di vulnerabilità e recuperare rapidamente l’operatività in caso di incidente.

È questo il criterio con cui valutare un’infrastruttura realmente progettata per sostenere il business.

Contributo redazionale realizzato in collaborazione con Sonicatel