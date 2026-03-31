Sicurezza informatica, differenza tra progetto e processo: come cambia la cyber in azienda

Distinguere tra progetto e processo non è un esercizio accademico ma una necessità concreta per chi si occupa di cyber security.

Questa distinzione incide direttamente sulla qualità delle decisioni, sulla gestione dei rischi e sulla sostenibilità delle soluzioni adottate.

In questo primo capitolo della nuova trilogia esploriamo le definizioni operative, le implicazioni gestionali e gli errori più comuni. Un chiaro indicatore per non sbagliare approccio e per gettare le basi di una governance davvero efficace.

La distinzione fra progetto e processo cambia il destino della sicurezza aziendale

Quando si parla di sicurezza informatica, molte persone pensano subito a strumenti, software, firewall e piattaforme.

Eppure, prima ancora di discutere di tecnologia, c’è una domanda fondamentale da porsi: quello che stiamo facendo è un progetto o un processo?

Può sembrare un dettaglio terminologico, ma in realtà è una questione che decide il destino di ogni iniziativa di sicurezza.

La risposta a questa domanda incide sul modo in cui si pianifica, si investe, si assegnano le risorse e, soprattutto, sul risultato che si otterrà.

Se si confondono le due cose, si rischia di scegliere metodi e strumenti inadatti, di sprecare energie e, nel peggiore dei casi, di creare una sicurezza solo di facciata, che non regge alla prova dei fatti.

Questa non è teoria da manuale: è un principio operativo che fa la differenza tra un sistema che protegge efficacemente e uno che lascia scoperti i punti critici.

L’obiettivo di questo primo articolo, che apre una trilogia dedicata al tema, è fornire un riferimento chiaro per orientare le decisioni.

È necessario distinguere con precisione quando si è davanti a un progetto e quando invece si è in presenza di un processo, capire come governarli, metterli in relazione e farli funzionare insieme in modo coerente.

Due anime dello stesso viaggio: progetto e processo

Ogni trasformazione inizia con un momento preciso, una scintilla che accende il cambiamento.

In azienda, quel momento ha spesso la forma di un progetto. Il progetto è un’iniziativa straordinaria: ha un inizio e una fine, un obiettivo ben definito e un risultato atteso.

Non è qualcosa che si ripete ogni giorno: è un passo fuori dalla routine per portare qualcosa di nuovo.

In un progetto, le persone coinvolte possono non aver mai lavorato insieme prima.

Spesso si formano team “ibridi”, in cui specialisti di settori diversi uniscono competenze e punti di vista.

Questo crea una dinamica intensa:

da un lat,o la freschezza e la creatività;

dall’altro, l’incertezza e il rischio di attriti.

L’incertezza è un elemento strutturale del progetto: riguarda i tempi, i costi, i rischi tecnici e, a volte, persino il risultato finale. Per questo, un progetto richiede metodologie di project management: pianificazione, controllo, gestione delle priorità e della comunicazione.

Il processo, invece, vive in un’altra dimensione.

Non nasce per innovare ma per custodire, mantenere e migliorare ciò che è già stato costruito.

Un processo è fatto di attività ripetute, di regole documentate, di ruoli chiari e stabilità operativa.

È una macchina che funziona tutti i giorni, che si affida all’esperienza accumulata e che punta a ridurre l’imprevisto.

Nel processo, i rischi sono noti e gestiti. L’obiettivo non è “fare qualcosa di nuovo”, ma far funzionare bene ciò che già esiste, mantenendolo aggiornato e migliorandolo nel tempo.

Confondere un progetto con un processo, o viceversa, è come cercare di correre una maratona con una moto da cross o affrontare un rally con una bici da strada: non è il mezzo sbagliato in assoluto, è il mezzo sbagliato per quel tipo di percorso.

Dal progetto al processo: il passaggio che trasforma la novità in valore stabile

C’è una regola d’oro nella vita di ogni organizzazione: l’innovazione entra sempre dalla porta dei progetti.

Ogni volta che introduciamo una nuova tecnologia, un sistema di monitoraggio, una piattaforma di gestione o un meccanismo di difesa, lo facciamo attraverso un progetto.

Il progetto è il veicolo che porta la novità dentro l’azienda. Ma il vero valore arriva solo se, una volta concluso, quel progetto diventa un processo stabile e duraturo. Se questo passaggio non avviene, il rischio è alto: si spende, si lavora, si celebra un successo apparente e in pochi mesi tutto si sgonfia.

Invece, quando un progetto si trasforma in processo, la novità si radica nella vita aziendale: diventa routine operativa, viene monitorata e aggiornata, genera valore ogni giorno.

Un esempio concreto: l’implementazione di un IAM (Identity and Access Management).

All’inizio è un progetto: il team si forma, si definiscono i requisiti, si seleziona la tecnologia, si costruisce l’architettura, si fanno test e verifiche. Poi arriva il go live: il sistema è operativo.

Ma da lì inizia un’altra fase – e qui sta il punto critico. L’IAM deve diventare processo: gestione quotidiana delle identità, aggiornamenti, controlli di sicurezza, revisione periodica degli accessi.

Solo così il valore si consolida e l’investimento diventa patrimonio aziendale.

Quando il progetto resta progetto (e il valore evapora)

Uno degli errori più frequenti nelle organizzazioni è celebrare il “momento del traguardo” del progetto come se fosse la fine del viaggio.

È un po’ come festeggiare l’inaugurazione di una nave e poi lasciarla ormeggiata al porto, senza mai usarla.

In sicurezza informatica questo può accadere facilmente: si investono mesi di lavoro e risorse economiche importanti per sviluppare un nuovo sistema, si organizza il go live, si presentano i risultati al management e poi l’attenzione si sposta su altro.

Senza una transizione pianificata verso la gestione a regime, il progetto rimane sospeso, privo di manutenzione, aggiornamenti e controlli strutturati.

La documentazione non viene aggiornata, le competenze si disperdono, le procedure non vengono integrate nei flussi quotidiani. Nel giro di pochi mesi, ciò che era nato come innovazione diventa un problema in più da gestire.

Il risultato? Il valore generato si perde, il rischio cresce, e l’organizzazione si trova con un’infrastruttura che non è più allineata né ai bisogni né alle minacce attuali.

Quando il processo resta immobile (e smette di proteggere)

L’errore opposto è trattare un processo come se fosse intoccabile. Questo avviene quando un’azienda, una volta definita una procedura, la considera definitiva. È il tipico atteggiamento del “abbiamo sempre fatto così”.

In ambito sicurezza, però, il contesto cambia continuamente e bisogna sempre affrontare nuove minacce, nuovi strumenti, nuove normative.

Un processo che non evolve diventa rapidamente obsoleto, trasformandosi in una falsa sicurezza.

Il rischio, in questo caso, non è tanto tecnico quanto culturale: la convinzione che “siccome c’è una procedura scritta, siamo al sicuro” porta a sottovalutare i segnali di cambiamento.

La verità è che ogni processo deve essere rivisto periodicamente, testato, aggiornato e migliorato.

La sicurezza non è mai statica: vive nella capacità di adattarsi.

Il punto di incontro: la transizione ben gestita

C’è un filo rosso che unisce progetti e processi, è la transizione. Non basta lanciare un progetto con successo, serve trasformarlo in un processo che funzioni, sia sostenibile e generi valore nel tempo.

Allo stesso modo, un processo non deve mai perdere la tensione verso il miglioramento, che spesso nasce proprio da nuovi progetti.

Questo passaggio è una delle responsabilità più delicate per chi guida la sicurezza in azienda.

Richiede una visione a doppia lente: da un lato la capacità di pensare in termini di obiettivi, scadenze e risultati, tipica della gestione di progetto; dall’altro la disciplina di garantire continuità, qualità e adattamento, propria della gestione di processo.

La leadership come architetto del valore

Progetti e processi sono due facce della stessa medaglia: quella del valore operativo. Ma per tenerle unite serve una leadership consapevole, capace di governare entrambe le logiche.

Il leader della sicurezza non è solo un tecnico né è solo un gestore: è l’architetto di un sistema che deve innovare senza destabilizzare e mantenere senza cristallizzare.

Questa leadership si esprime in scelte concrete:

pianificare la fase post-progetto fin dall’inizio, con risorse, ruoli e responsabilità chiare;

integrare i processi esistenti con le nuove soluzioni, evitando duplicazioni o conflitti;

misurare i risultati nel tempo, non solo al termine del progetto;

mantenere aperto un canale costante tra chi innova e chi gestisce la routine.

Costruire sicurezza reale

La sicurezza informatica non è fatta di vittorie isolate ma di sistemi che reggono nel tempo.

Il progetto è la scintilla, il processo è la fiamma che illumina e protegge ogni giorno.

Solo quando le due dimensioni dialogano, l’innovazione diventa patrimonio stabile, la routine resta viva e la protezione è concreta.

Nel prossimo capitolo della trilogia, entreremo nel cuore di questo equilibrio: vedremo quali sono gli errori più frequenti nella gestione di progetti e processi di sicurezza e soprattutto quali pratiche funzionano davvero per garantire risultati concreti e duraturi.

Sarà un vero e proprio vademecum operativo, pensato per chi non si accontenta della sicurezza “sulla carta” e vuole costruire un sistema che protegge davvero.