La proprietà intellettuale rappresenta uno degli asset strategici più importanti di un’organizzazione. Essa comprende l’insieme delle creazioni dell’ingegno, delle conoscenze, delle informazioni e delle soluzioni innovative che generano valore per l’impresa e che possono essere tutelate attraverso specifici diritti di proprietà o, in alcuni casi, attraverso la riservatezza.
la guida operativa
Protezione della proprietà intellettuale: bloccare i dati
Come prevenire esfiltrazione, Insider Threat e violazioni con controlli tecnici, cifratura e compliance
Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo
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