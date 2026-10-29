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Protezione della proprietà intellettuale: bloccare i dati

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Come prevenire esfiltrazione, Insider Threat e violazioni con controlli tecnici, cifratura e compliance

Pubblicato il 29 ott 2026
Federica Maria Rita Livelli

Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo

Protezione Proprietà Intellettuale
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La proprietà intellettuale rappresenta uno degli asset strategici più importanti di un’organizzazione. Essa comprende l’insieme delle creazioni dell’ingegno, delle conoscenze, delle informazioni e delle soluzioni innovative che generano valore per l’impresa e che possono essere tutelate attraverso specifici diritti di proprietà o, in alcuni casi, attraverso la riservatezza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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