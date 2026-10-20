Il perimetro aziendale, inteso come confine netto tra rete interna e mondo esterno, oggi non esiste più: applicazioni SaaS, workload in cloud, dipendenti che lavorano da casa, dispositivi personali e fornitori con accessi remoti hanno moltiplicato i punti di contatto tra le organizzazioni e internet, creando potenziali punto d’ingresso per un attaccante.
la guida pratica
Attack Surface Management: proteggere gli asset ibridi
Come mappare, monitorare e ridurre la superficie d’attacco di cloud, endpoint e infrastrutture on-premise, proteggendo il patrimonio informativo dell’azienda nei modelli di lavoro ibridi
Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo
Who's Who
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
PHP2Shell, due vulnerabilità critiche in PHP: come proteggere i server21 Ott 2026
-
Phishing e digital body language: così gli attaccanti sfruttano la fiducia nei rapporti aziendali20 Ott 2026
-
Digital360 e Cybersecurity360 Awards 2026: tutti i vincitori e le sfide dell’innovazione19 Ott 2026
-
La cyber security non si costruisce punendo chi scopre le vulnerabilità19 Ott 2026
-
Shadow AI in azienda: perché le policy tradizionali falliscono e come difendersi16 Ott 2026