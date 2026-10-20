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Attack Surface Management: proteggere gli asset ibridi

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Come mappare, monitorare e ridurre la superficie d’attacco di cloud, endpoint e infrastrutture on-premise, proteggendo il patrimonio informativo dell’azienda nei modelli di lavoro ibridi

Pubblicato il 20 ott 2026
Federica Maria Rita Livelli

Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo

Attack Surface Management
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Il perimetro aziendale, inteso come confine netto tra rete interna e mondo esterno, oggi non esiste più: applicazioni SaaS, workload in cloud, dipendenti che lavorano da casa, dispositivi personali e fornitori con accessi remoti hanno moltiplicato i punti di contatto tra le organizzazioni e internet, creando potenziali punto d’ingresso per un attaccante.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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