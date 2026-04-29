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Difendere ciò che non si vede in ambienti OT: i driver strategici della sicurezza industriale

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La progressiva convergenza tra sistemi industriali, reti IT e servizi digitali trasforma gli ambienti operativi in ecosistemi complessi, distribuiti e interconnessi. Ecco perché la continuità del servizio dipende sempre più dalla capacità di governare il rischio cyber in modo concreto, misurabile e sostenibile nel tempo

Pubblicato il 29 apr 2026
Alessandro Frizzi

Head of Cybersecurity & Operational Technology in Italia – IndraMind Cybersecurity

cyber-resilience-cybersecurity360 - Strategia nazionale di cyber sicurezza: focus, il rafforzamento della resilienza; Difendere ciò che non si vede negli ambienti OT
Foto: Shutterstock

Negli ultimi anni, la cyber security OT nel settore delle utilities ha smesso di essere un tema confinato alla sola compliance normativa o agli audit periodici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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