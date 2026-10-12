La trasformazione digitale sta cambiando profondamente il settore fotovoltaico. Se fino a pochi anni fa gli impianti solari potevano essere considerati sistemi relativamente isolati, oggi sono parte di un ecosistema digitale complesso: dialogano con piattaforme cloud, reti elettriche intelligenti, sistemi di accumulo e una molteplicità di dispositivi connessi.
nuovi scenari
Cyber security nel fotovoltaico: come proteggere impianti e rete
La digitalizzazione del fotovoltaico espone inverter, sistemi di monitoraggio e reti elettriche a nuovi rischi informatici. Dai casi reali alle norme europee, la protezione degli impianti diventa decisiva per garantire continuità operativa, sicurezza energetica e resilienza della rete nel lungo periodo
Amministratore Delegato di SMA Italia e Vice President Large Scale e Project Solutions di SMA South & West Europe
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