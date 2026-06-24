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VPN con connessione internet veloce di Surfshark: prezzi, vantaggi e servizi inclusi nell’offerta

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Surfshark presenta la propria offerta VPN con un prezzo promozionale da 2,49 euro al mese e tre mesi extra inclusi. Il pacchetto combina connessione protetta, velocità elevate, protezione antimalware e strumenti per la privacy digitale, con supporto per dispositivi illimitati

Pubblicato il 24 giu 2026
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VPN con connessione a internet di Surfshark in 3 punti chiave

  • Offerta attiva giugno 2026: Surfshark VPN a 2,49€/mese (prezzo standard 5,76€), +3 mesi inclusi e garanzia soddisfatti o rimborsati 30 giorni.
  • Piano Starter con strumenti essenziali: Alternative ID, CleanWeb per blocco annunci e supporto per dispositivi illimitati.
  • Infrastruttura: oltre 4.500 server RAM-only in 100 Paesi, velocità fino a 1.615 Mbps; piani One/One+ con antivirus, Alert, Search e protezione da malware, ransomware, spyware.
Riassunto generato con AI

Surfshark propone un’offerta imperdibile per chi vuole una VPN con una connessione internet veloce.

Attiva a giugno 2026, la proposta di Surfshark consente di accedere al servizio a partire da 2,49 euro al mese rispetto al prezzo standard di 5,76 euro. Surfshark aggiunge tre mesi aggiuntivi inclusi e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Attiva la VPN con connessione internet di Surfshark

VPN con connessione internet veloce: cosa include l’offerta Surfshark

La promozione di Surfshark riguarda il piano Starter, che integra gli strumenti essenziali per una navigazione protetta. Oltre alla VPN, il pacchetto comprende Alternative ID per creare identità digitali alternative e CleanWeb per bloccare annunci pubblicitari, tracker e pop-up.

Uno degli elementi distintivi del servizio è il supporto per dispositivi illimitati. Con un unico account è possibile proteggere smartphone, tablet, computer e altri dispositivi senza limiti numerici.

Dettaglio promozioneValore
Prezzo originale5,76 €/mese
Prezzo scontato2,49 €/mese
Mesi extra inclusi3
Dispositivi supportatiIllimitati
Garanzia rimborso30 giorni

Velocità della connessione internet con la VPN di Surfshark

La velocità di navigazione raggiunge 1.615 Mbps., mentre la qualità di una VPN dipende anche dalle prestazioni della rete. Surfshark dichiara oltre 4.500 server basati su tecnologia RAM-only distribuiti in 100 Paesi. Questa infrastruttura punta a garantire connessioni rapide e maggiore tutela della privacy.

VPN di Surfshark: tutti i piani a confronto

Surfshark, oltre al piano Starter in offerta, presenta anche le soluzioni One e One+, che aggiungono ulteriori funzionalità per una rete privata virtuale ancora più sicura. I piani più avanzati, oltre alla VPN con connessione internet veloce, includono la suite include antivirus, monitoraggio delle fughe di dati tramite Alert e il motore di ricerca privato Search.

Tra le funzionalità aggiuntive spiccano la protezione contro malware, ransomware e spyware, il controllo delle violazioni dei dati personali e strumenti dedicati alla riduzione dello spam tramite indirizzi email alternativi.

PianoPrezzo mensile promoFunzionalità principali
Starter2,49 €VPN, Alternative ID, CleanWeb
One2,79 €Include Antivirus, Alert e Search
One+4,49 €Pacchetto completo con focus sulla protezione dell’identità
Attiva la VPN con connessione internet di Surfshark
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