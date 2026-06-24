Surfshark propone un’offerta imperdibile per chi vuole una VPN con una connessione internet veloce.
Attiva a giugno 2026, la proposta di Surfshark consente di accedere al servizio a partire da 2,49 euro al mese rispetto al prezzo standard di 5,76 euro. Surfshark aggiunge tre mesi aggiuntivi inclusi e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.
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VPN con connessione internet veloce: cosa include l’offerta Surfshark
La promozione di Surfshark riguarda il piano Starter, che integra gli strumenti essenziali per una navigazione protetta. Oltre alla VPN, il pacchetto comprende Alternative ID per creare identità digitali alternative e CleanWeb per bloccare annunci pubblicitari, tracker e pop-up.
Uno degli elementi distintivi del servizio è il supporto per dispositivi illimitati. Con un unico account è possibile proteggere smartphone, tablet, computer e altri dispositivi senza limiti numerici.
|Dettaglio promozione
|Valore
|Prezzo originale
|5,76 €/mese
|Prezzo scontato
|2,49 €/mese
|Mesi extra inclusi
|3
|Dispositivi supportati
|Illimitati
|Garanzia rimborso
|30 giorni
Velocità della connessione internet con la VPN di Surfshark
La velocità di navigazione raggiunge 1.615 Mbps., mentre la qualità di una VPN dipende anche dalle prestazioni della rete. Surfshark dichiara oltre 4.500 server basati su tecnologia RAM-only distribuiti in 100 Paesi. Questa infrastruttura punta a garantire connessioni rapide e maggiore tutela della privacy.
VPN di Surfshark: tutti i piani a confronto
Surfshark, oltre al piano Starter in offerta, presenta anche le soluzioni One e One+, che aggiungono ulteriori funzionalità per una rete privata virtuale ancora più sicura. I piani più avanzati, oltre alla VPN con connessione internet veloce, includono la suite include antivirus, monitoraggio delle fughe di dati tramite Alert e il motore di ricerca privato Search.
Tra le funzionalità aggiuntive spiccano la protezione contro malware, ransomware e spyware, il controllo delle violazioni dei dati personali e strumenti dedicati alla riduzione dello spam tramite indirizzi email alternativi.
|Piano
|Prezzo mensile promo
|Funzionalità principali
|Starter
|2,49 €
|VPN, Alternative ID, CleanWeb
|One
|2,79 €
|Include Antivirus, Alert e Search
|One+
|4,49 €
|Pacchetto completo con focus sulla protezione dell’identità
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