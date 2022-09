Cyber security, i trend da tenere d’occhio per la sicurezza dei dati aziendali

Qual è il futuro prossimo della cyber security? Per rispondere alla domanda e cercare di individuare i trend che caratterizzeranno il settore nei mesi a venire, abbiamo analizzato i progetti candidati all’edizione 2022 dei Digital360 Awards, il contest che premia i più innovativi progetti di trasformazione digitale delle aziende italiane, presentati a una giuria di CIO.

In particolare, abbiamo analizzato quelli che, da qui ai prossimi mesi, saranno i trend della cyber security. Stando al rapporto “Top Trends in Cybersecurity 2022” di Gartner, il concetto chiave da considerare nell’industria del prossimo futuro è espresso nel paragrafo dal titolo “Rethinking Technology”. Dove, senza troppi giri di parole, si evidenzia la necessità di soluzioni di sicurezza eterogenee che si possano integrare grazie a standard e tecnologie emergenti.

Fil rouge tecnologico

I prodotti ci sono, insomma, le competenze anche, ma manca un fil rouge tecnologico per creare vere e proprie piattaforme di sicurezza pronte ad affrontare in modo organico le minacce di nuova generazione. E basta pensare ai ransomware più recenti, del resto, per avere un quadro preciso della situazione.

Malware che integrano capacità di social engineering, come vettore d’attacco, per poi sfruttare exploit basati su vulnerabilità zero-day, unendo funzioni da backdoor per garantire persistenza e operare esfiltrazioni dei dati prima di passare alla fase crittografica.

Senza contare la fase iniziale di OSINT, necessaria per veicolare contenuti malevoli convincenti e, al tempo stesso, ricavare informazioni finanziarie utili per delineare riscatti vantaggiosi e al tempo stesso realistici sulla base di un obiettivo specifico.

I 10 trend della cyber security

Una minaccia a tutto tondo, che si affronta solo con un approccio organico che sfrutti i trend della cybersecurity che si stanno delineando in modo sempre più consistente. Dieci le tendenze principali che caratterizzeranno la cyber security nei prossimi mesi.

Il cloud computing è, in realtà, una conferma e un trend in costante espansione. Soluzioni e infrastrutture stanno migrando verso le piattaforme cloud, creando opportunità e necessità in questa delicata fase di passaggio. Non si tratta solo di una sfida legata alla transizione tecnologica, ma anche alla sicurezza by design che la deve caratterizzare.

Big data e intelligenza artificiale

Grande interesse suscita anche il secondo dei 10 trend della cyber security, vale a dire i big data analytics. In un mondo sempre più dominato di dati, la sfida è di saperne gestire sempre più e in modo sempre più ottimizzato, superando le criticità dovute alla loro normalizzazione e filtraggio.

In quest’ottica, l’alleato più prezioso del big data analytics è l’intelligenza artificiale, che non a caso rappresenta un altro dei 10 trend della cyber security.

L’AI, in particolare il machine learning, è la tendenza capace di rivoluzionare l’automazione proprio nella cyber security, in particolare nella threat intelligence, ma anche di accelerare e migliorare processi quali il signal e language processing, i sistemi di predizione in ogni ambito, il monitoraggio e la gestione dei processi aziendali.

Combattere il social engineering

Quinto trend della cyber security da tenere d’occhio è lo human firewalling, vale a dire l’addestramento professionale di ogni figura aziendale, adattando la formazione a livelli specifici.

Un passaggio fondamentale per ridurre o mitigare sul nascere ogni minaccia che si basi sul social engineering, aumentando la consapevolezza del rischio informatico anche in personale non specializzato.

Un obiettivo ambizioso, che richiede strumenti adeguati e si lega a doppio filo alla gamification nella cyber security, sesto trend da tenere in debito conto. Vi è la necessità di piattaforme di gamification capaci che veicolare con efficacia contenuti formativi di qualità, in tema cyber security, sfruttando leve quali interfacce e competitività per stimolare i partecipanti a un apprendimento veloce e completo.

Trend tecnologici

Ovviamente, alcuni dei trend della cyber security hanno un forte impatto tecnologico, pur rappresentando delle nicchie di mercato dove troveremo, nei prossimi mesi, delle interessanti novità.

Prima di tutto nei sistemi di autenticazione, altro trend della cyber security dei prossimi mesi. Una parte dei più recenti e micidiali attacchi prende di mira proprio queste tecnologie ed è qui che si assisterà alla diffusione di soluzioni innovative sempre più slegate dall’individuo e al tempo stesso sempre più collegate al principio di “zero trust”.

E quindi, ecco tecnologie ad autenticazione asincrona, asimmetrica e multifattoriale, isolate dalla rete e capaci di schermarla dai tentativi di intrusione.

L’unione fa la forza

Ottava tendenza da seguire con interesse è quella relativa alle attività di cyber security in crowd-sourcing, una delle più nuove e dalle migliori prospettive.

Si tratta di piattaforme che creano e gestiscono comunità di professionisti ai quali le aziende veicolano attività di cyber security, potendo contare su tempismo, efficienza e disponibilità h24. Da una parte l’azienda riduce costi ed evita di dover creare strutture interne, dall’altra può contare su un vero e proprio esercito di professionisti super-specializzati.

Legal tech e crittografia

Penultimo dei dieci trend della cyber security da tenere in considerazione nei prossimi mesi è quello delle tech insurance, argomento di studio e dibattito da diversi anni ma che, ora, trova finalmente un’applicazione pratica ed estesa.

In questo ambito è necessario sottolineare la molteplicità di processi necessari per offrire soluzioni efficaci, che vanno da analisi tecniche ad analisi del rischio, passando per piani di sviluppo e finanziari legati strettamente al campo assicurativo.

Ultima, ma non ultima, tendenza della cyber security per i prossimi mesi è quella della crittografia. Un trend evergreen, ma che riveste sempre più importanza nel prossimo futuro per via della necessità di creare canali di comunicazione davvero sicuri nei quali veicolare le informazioni aziendali più sensibili, mettendole al riparo da attacchi e furti.

Conclusione

I mesi che ci apprestiamo a vivere, nel campo della cyber security, sono ricchi di incognite e sfide difficili, ma è in queste situazioni che l’innovazione mostra il suo valore aggiunto: trovare modi nuovi ed efficienti per ribaltare il problema e trovarvi una soluzione.

Con i 10 trend della cyber security che abbiamo analizzato, il futuro appare davvero sicuro.

