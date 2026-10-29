la roadmap

Il NIST ha pubblicato il 27 ottobre 2026 la guida definitiva alla migrazione verso la crittografia post-quantistica. RSA ed ECDSA saranno deprecati dopo il 2030 e non più ammessi dagli standard NIST dopo il 2035. Le scadenze USA e la roadmap europea impongono alle aziende di pianificare la sostituzione dei sistemi vulnerabili