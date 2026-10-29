La crittografia che oggi protegge connessioni Internet, firme digitali e accessi ai sistemi aziendali ha una data di uscita dagli standard statunitensi. Dal 2031 il NIST considererà deprecati RSA, ECDSA, EdDSA e gli schemi tradizionali di scambio delle chiavi vulnerabili ai computer quantistici; dopo il 2035 non ne ammetterà più l’impiego per gli usi disciplinati dai suoi standard. È la novità della versione definitiva di Transition to Post-Quantum Cryptography Standards (NIST IR 8547), pubblicata il 27 ottobre 2026 dal National Institute of Standards and Technology.
la roadmap
Crittografia post-quantistica, il NIST fissa le scadenze per la migrazione
Il NIST ha pubblicato il 27 ottobre 2026 la guida definitiva alla migrazione verso la crittografia post-quantistica. RSA ed ECDSA saranno deprecati dopo il 2030 e non più ammessi dagli standard NIST dopo il 2035. Le scadenze USA e la roadmap europea impongono alle aziende di pianificare la sostituzione dei sistemi vulnerabili
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