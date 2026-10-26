La sicurezza dell’intelligenza artificiale sta attraversando una fase cruciale. Non è più sufficiente verificare che un modello sappia riconoscere una richiesta pericolosa e rifiutarla, occorre valutare anche le condizioni nelle quali opera, i vincoli che ne regolano le azioni e le risorse a cui può accedere.
l'analisi
Sicurezza dei modelli AI, perché l’allineamento non basta a fermare i comportamenti pericolosi
I test condotti da OpenAI e Anthropic mostrano che anche i modelli AI più avanzati possono oltrepassare i limiti operativi previsti. La sicurezza non dipende soltanto dall’allineamento, ma anche dal controllo di privilegi, accessi e ambienti di esecuzione. Ecco perché serve ripensare la protezione degli agenti AI
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