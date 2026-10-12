Tutti i processi stanno adottando modelli basati sull’intelligenza artificiale per incrementare la produttività e potenziare i risultati.
l'approfondimento
Sicurezza degli LLM: quando ridurre i costi significa aumentare la superficie d’attacco
Ridurre i costi degli LLM attraverso caching, RAG, routing e integrazione dei tool può introdurre nuove vulnerabilità. Dalla prompt injection al cache poisoning, le tecniche di ottimizzazione ampliano la superficie d’attacco dei sistemi AI. Per le aziende, la sicurezza deve diventare un requisito progettuale, non un controllo successivo
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