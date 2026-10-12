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Sicurezza degli LLM: quando ridurre i costi significa aumentare la superficie d’attacco

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Ridurre i costi degli LLM attraverso caching, RAG, routing e integrazione dei tool può introdurre nuove vulnerabilità. Dalla prompt injection al cache poisoning, le tecniche di ottimizzazione ampliano la superficie d’attacco dei sistemi AI. Per le aziende, la sicurezza deve diventare un requisito progettuale, non un controllo successivo

Pubblicato il 12 ott 2026
Vincenzo Calabrò

Information Security & Digital Forensics Analyst and Trainer

sicurezza degli LLM
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Tutti i processi stanno adottando modelli basati sull’intelligenza artificiale per incrementare la produttività e potenziare i risultati.

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