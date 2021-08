Regione Lazio, vaccini bloccati: poco pronta contro il ransomware, ecco perché - Cyber Security 360

Ieri la Regione Lazio comunicava sulla pagina Twitter che era in corso un “attacco hacker al ced regionale”, e che ci sarebbero potuti essere disagi. E che disagi: bloccata la prenotazione vaccini ma anche l’attività regionale, con il rischio che scompaiano decenni di pratiche, autorizzazioni, concessioni (rifiuti, edilizia…).

Successivamente si sono succedute alcune interviste all’assessore alla sanità Lorenzo D’Amato, che parlava di “potente attacco hacker senza precedenti”.

Anche il governatore Zingaretti segnalava l’attacco sulla sua pagina Facebook.

La maggior parte delle persone che lavorano nel campo privacy e/o cybersecurity nel leggere queste affermazioni avranno subito pensato a due ipotesi: ransomware, o qualche tipo di malfunzionamento tecnico simile a quanto avvenuto nel caso dell’INPS.

Attacco ransomware, tutto normale: proprio questo è il problema

Oggi si legge che molto probabilmente si tratta di un attacco ransomware, dato che è trapelata la notizia di una richiesta di riscatto.

Leggo commenti più o meno deliranti sul "potente attacco" informatico ai sistemi della regione Lazio. Sorvolando sul fatto che nessuno competente in materia direbbe mai "potente attacco", e che i computer non vanno "in tilt" perché non sono flipper, qualche considerazione sparsa: — Stefano Zanero (@raistolo) August 2, 2021

Per quanto le conseguenze di un attacco ransomware possano essere gravissime, bisogna correggere D’Amato e i principali portavoce della Regione che in queste ore stanno commentando ciò che è successo: di “potente” e “senza precedenti” non c’è nulla. Gli attacchi ransomware sono ormai da anni frutto di campagne automatizzate e industrializzate, che non seguono alcuna pianificazione reale, e il cui unico vero scopo è quello di colpire più target possibili, alla ricerca di un ingresso nei sistemi informativi.

Chiunque può essere vittima di attacchi ransomware: dalla microimpresa a gestione familiare fino ad arrivare ad aziende di livello enterprise o enti pubblici. Oggi è toccato alla Regione Lazio.

Possibili cause dell’attacco

Nel corso del lunedì è emerso che l’attacco sarebbe arrivato tramite un fornitore di servizi di sicurezza alla Regione (via Laziocrea Spa, della stessa Regione), compromesso da un ransomware da mesi (probabilmente da Lockbit 2.0). Tramite questa compromissione sono state rubate varie password VPN dei clienti di questo fornitore, tra cui quella di un utente Laziocrea. Con la password i criminali hanno installato un ransomware sul suo computer.

Regione Lazio ha confermato che l’attacco è partito da un computer di un dipendente LazioCrea (senza dare dettagli sulle cause principali, però).

Aggiornamento 3 agosto: sembra confermato, dall’analisi dall’analisi del link Tor lasciato dai criminali alla Regione Lazio che il malware è in realtà RansomExx. Si tratta di una gang già nota per violazioni di diversi Governi (Brasile, Texas) e grandi aziende.

Ma di eccezionale in questo attacco, vale la pena ripeterlo, non c’è nulla. Anzi, era ben possibile aspettarselo. Secondo l’ultimo Rapporto Clusit il settore pubblico è tra gli obiettivi più colpiti dal cybercrime nel 2020. La stragrande maggioranza degli attacchi sono proprio malware (come il ransomware che si presume abbia colpito la Regione Lazio), con un trend in evidente crescita: “si conferma anche nel 2020 una tendenza inequivocabile e molto pericolosa: gli attaccanti possono fare affidamento sull’efficacia del Malware “semplice”, prodotto industrialmente a costi decrescenti in infinite varianti, su Vulnerabilità note e su tecniche di Phishing / Social Engineering relativamente semplici, per conseguire la gran maggioranza dei loro obiettivi.” (Rapporto Clusit 2021).

Garante Privacy, è data breach Alle 18.00 arriva un aggiornamento dal Garante Privacy, che parla espressamente di data breach per il caso Regione Lazio L’Autorità Garante Privacy ha comunicato che “La Regione ha fatto pervenire una prima notifica preliminare di violazione dei dati all’Autorità, la quale si riserva di valutare a pieno la situazione una volta ricevuti ulteriori elementi anche all’esito delle analisi che la Regione sta compiendo”.

Mitigazione difficile

Quindi, nel caso della Regione Lazio, la vera domanda non è cosa è successo, ma cosa si sta facendo. Finora abbiamo ricevuto diverse dichiarazioni che però non fanno alcun cenno alle misure concretamente intraprese dalla Regione per mitigare i danni e le conseguenze di questo attacco.

Emerge che anche i backup sarebbero criptati e per questo motivo i sistemi non tornano ancora su. Insomma, nessun back up offline: grave errore.

Un attacco ransomware non ha nulla di sofisticato, e dovrebbe ben rientrare nelle capacità di gestione di un’infrastruttura critica come la Regione Lazio, che dovrebbe aver adottato un piano di risposta agli incidenti di questo tipo, e per il ripristino delle operatività nel più breve tempo possibile. Questo è importante da sottolineare, perché il rischio è un pericoloso scarico di responsabilità.

È vero, un attacco ransomware può essere disastroso – ma solo se la vittima non è in grado di adottare adeguate misure di mitigazione. La gravità delle conseguenze di un attacco di questo tipo dipende esclusivamente dalle capacità di risposta della vittima. Nei casi migliori, con capacità di risposta adeguate, le conseguenze sono temporanee e i sistemi possono essere ripristinati in alcuni giorni. Nei casi peggiori, con capacità di risposta non adeguate, le conseguenze possono essere devastanti: perdita completa e permanente dei dati e dell’operatività dei sistemi, senza alcuna possibilità di ripristino. Molte aziende impreparate sono costrette a chiudere definitivamente dopo essere state colpite da un attacco ransomware. Ma certamente non possiamo pensare di poter chiudere la Regione Lazio, che dovrà quindi ripartire in breve tempo.

Un’infrastruttura critica

Vale la pena ricordare che la Regione Lazio in quanto infrastruttura critica rientra a pieno titolo nell’ambito della Direttiva europea NIS (per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi), e nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. I soggetti che rientrano in questi perimetri di sicurezza hanno lo specifico obbligo di mantenere elevati standard di cybersicurezza, proprio per far fronte a questi eventi. E critica è anche la piattaforma per prenotare i vaccini.

L’ultimo decreto attuativo del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica fa riferimento agli standard di sicurezza del Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, che prevede espressamente l’obbligo di implementare un piano di risposta agli incidenti che descriva le procedure dettagliate per garantire una risposta efficace e ordinata agli incidenti che comportano una violazione di dati personali, oltre a un piano di ripristino da eseguire dopo aver subito un incidente di sicurezza. Speriamo quindi che la Regione Lazio sia in grado di gestire al meglio questo attacco, le cui conseguenze dipenderanno esclusivamente dalle loro capacità di risposta.

Quello che finora sembra trapelare è però una sostanziale paura da parte dei portavoce della Regione Lazio, che peraltro non hanno nulla a che fare con la cybersicurezza dell’ente. I commenti rilasciati da Zingaretti e D’Amato sono imprecisi e inadeguati a gestire una situazione che dovrebbe invece essere supportata da comunicazioni istituzionali precise e ben strutturate. Parlare di “potente attacco hacker” non ha alcun senso e genera soltanto confusione. È per questo motivo che proprio il Framework Nazionale per la Cybersecurity prevede anche l’implementazione di un piano di gestione delle pubbliche relazioni durante e dopo un incidente.

Ma non basta: la Regione Lazio è anche chiaramente soggetta alla normativa privacy (GDPR), che prevede specifici obblighi di comunicazione verso i soggetti interessati (in questo caso i cittadini laziali) quando la violazione di dati è suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e libertà. La comunicazione deve essere semplice e chiara, senza però scadere in semplificazioni. Come minimo, la Regione Lazio dovrebbe almeno descrivere accuratamente la natura della violazione dei dati, la categoria dei dati interessati dall’incidente, e il loro volume. Insieme a queste informazioni tecniche, la Regione dovrà anche descrivere le probabili conseguenze di questa violazione e descrivere le misure adottate per porvi rimedio. Insomma, comunicare questo tipo di incidenti è un lavoro che richiede preparazione e competenze specifiche, e non può essere lasciato nelle mani degli assessori alla sanità.

Le buone prassi vorrebbero che nelle prossime ore fosse istituito un portale informativo contenente tutte le informazioni ora richiamate, insieme ad uno specifico call-center che possa dare informazioni più precise alle persone che inevitabilmente subiranno conseguenze più o meno gravi da questo incidente.

In conclusione

La palla passa quindi alla Regione Lazio. Questo incidente potrà rivelarsi un brutto spavento o uno degli incidenti più gravi degli ultimi anni. Dipende tutto dalla preparazione e dalle capacità di gestione della Regione. Considerando che sia il GDPR (Reg. UE 2016/679) che NIS (Direttiva UE 2016/1148) sono ormai in vigore da diversi anni, speriamo che la Regione abbia fatto tesoro di questo tempo, preparandosi per momenti come questo.

