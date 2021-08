Regione Lazio, tutti i punti aperti dopo il backup ritrovato - Cyber Security 360

Regione Lazio ad agosto ripristinerà tutto: ha ritrovato i dati, con salvataggio al 30 luglio.

Ha scoperto – a quanto comunica – che il backup era solo cancellato, non criptato (a differenza di quanto aveva comunicato in precedenza, tramite l’assessore alla Sanità). E quindi, dice, non ha dovuto pagare il riscatto.

Ed è già riuscita a rimettere su la piattaforma vaccini, poiché i dati sanitari – come annunciato in precedenza – non sono mai stati toccati dal ransomware.

Possibile? Sì, certo, anche se è certo un caso fortunato, a detta degli esperti (ci dicono Paolo Dal Checco e Alberto Pelliccione).

Restano comunque punti aperti: come sono entrati in Regione Lazio tramite il computer del dipendente di Frosinone; se c’è stata esfiltrazione di dati; se saranno sanzionate comunque le responsabilità.

Il fortunato backup di Regione Lazio

Ci sono casi, secondo gli esperti succitati, in cui i criminali non riescono a criptare il backup e quindi si limitano a cancellarlo. In questo caso – scrive Corrado Giustozzi, a nome della regione – è stato fatto da loro un wipe e una doppia reinstallazione del sistema. Ma è stato comunque possibile trovare i dati a basso livello, fisico.

Caso fortuito, possibile ma infrequente, secondo gli esperti.

“Comunque di solito i dati ripristinati a basso livello non sono integrali; qualcosa si perde”, dice Pelliccione.

Regione comunica che l’analisi è in corso ma sembra che tutti i dati siano stati recuperati totalmente.

Bisognerà vedere quanti e quali problemi ci saranno in seguito. In ogni caso, il back up era su virtual tape library (che simula storage su nastro magnetico), un sistema acquistato da Regione nel 2019.

Ma non c’era un backup offline/offsite

Resta che le misure minime per la sicurezza della PA prescrivono backup non online. Lo stesso Giustozzi l’ha ricordato di recente, su Facebook; bisogna “assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie [dei backup] non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza”.

I responsabili della sicurezza di Regione avrebbe trovato un backup su nastro, separato dalla rete; ma era vuoto, a quanto risulta a questo giornale.

Dati esfiltrati e privacy

Altro punto: sono stati esfiltrati (rubati) i dati? Come notano vari esperti (Pelliccione, Dal Checco, Federico Fuga) di solito quella gang che ha attaccato Regione, Ransomexx, ruba anche i dati per venderli o ricattare ulteriormente la vittima.

Ma può non esserci riuscita o non averlo voluto fare per non destare sospetti con un grande transfer di dati (notano dal Checco e Pelliccione). Al minimo, potrebbero non aver preso dati importanti (il data base principale).

Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, se i dati escono su dark web. Anche bisogna seguire l’istruttoria aperta dal Garante Privacy sul data breach.

Come sono entrati in Regione Lazio

Confermato che sono entrati installando il ransomware tramite un computer di un dipendente regionale 61enne di Frosinone. Non si sa però ancora come siano entrati in quel computer.

I modi possono essere molti, in base a esperienza di settore, ci dice Dal Checco

Phishing del dipendente, spinto a dare sue credenziali VPN

Phishing del dipendente, spinto a cliccare su un malware che poi ha rubato credenziali VPN o le credenziali mail; tramite accesso mail possono aver trovato nella posta le credenziali

Credenziali mail trovate in un vecchio leak (anche per riuso password)

Vulnerabilità di qualche software installato (anche della stessa VPN)

Vulnerabilità della rete

Accesso abusivo a sistemi esterni, anche di altre aziende, che contengono le credenziali VPN

Aspettiamo l’esito delle indagini.

