PrintNightmare, la patch Microsoft non basta a correggere la vulnerabilità: ecco cosa fare - Cyber Security 360

La patch straordinaria rilasciata da Microsoft per correggere la vulnerabilità zero-day PrintNightmare, identificata nel servizio Windows Print Spooler e con impatto su tutte le versioni di Windows, non è sufficiente a risolvere il problema.

Così come riportato nel bollettino di sicurezza, il fix parziale che, rispetto alla versione iniziale, è ora disponibile anche per Windows 10 versione 1607, Windows Server 2012 e Windows Server 2016, avrebbe dovuto risolvere lo sfruttamento remoto del bug.

Inoltre, in seguito all’aggiornamento, gli utenti che non sono amministratori possono installare solo driver di stampa firmati su un server di stampa e le credenziali con privilegi elevati saranno necessarie in futuro per installare driver di stampa non firmati su un server di stampa. L’adozione di queste due misure di sicurezza avrebbe dovuto consentire, secondo Microsoft, di mitigare i rischi associati al difetto.

PrintNightmare: perché la patch non basta

In realtà, i ricercatori Matthew Hickey, co-fondatore di Hacker House, e Will Dormann, analista di vulnerabilità per CERT/CC, hanno scoperto che il blocco dell’esecuzione di codice remoto può essere facilmente aggirato semplicemente modificando gli exploit in circolazione in modo da poterli utilizzare sui sistemi in cui è attiva la modalità “Point And Print” che potrebbe consentire di installare driver dannosi.

Altri test condotti da ricercatori indipendenti hanno confermato la parziale inefficacia dell’aggiornamento, per cui la vulnerabilità PrintNightmare continua per il momento a rappresentare un vero e proprio incubo per tutti i sistemisti e gli esperti di sicurezza.

In particolare, l’aggiornamento Microsoft per la vulnerabilità CVE-2021-34527 non impedisce efficacemente lo sfruttamento dei sistemi in cui la chiave NoWarningNoElevationOnInstall di Point and Print è impostata sul valore 1.

La stessa Microsoft, da parte sua, ha confermato nel suo advisory che la funzionalità Point and Print non è direttamente collegata alla vulnerabilità PrintNightmare, ma la tecnologia indebolisce effettivamente la postura di sicurezza locale dei sistemi Windows consentendo lo sfruttamento malevolo del bug.

Cosa fare per mitigare la vulnerabilità PrintNightmare

In ogni caso, è sempre bene installare l’aggiornamento di sicurezza.

Per farlo, è sufficiente accedere alle Impostazioni di Windows (basta digitare Impostazioni nella barra delle applicazioni e premere Invio), spostarsi nella sezione Aggiornamento e sicurezza, poi in Windows Update e installare l’ultimo aggiornamento di luglio, se disponibile per il proprio sistema.

Detto questo, è ancora la stessa Microsoft a suggerire agli utenti di disabilitare temporaneamente lo spooler di stampa per mitigare il problema relativo al bug PrintNightmare e mettere in sicurezza i sistemi esposti.

In infrastrutture grandi e complesse, però, potrebbe essere difficile localizzare gli endpoint in cui viene usato lo spooler di stampa. In genere, questo servizio è necessario:

quando si usano i servizi Citrix;

sui server fax;

nel caso in cui venga utilizzata la stampa virtuale o fisica di documenti in formato PDF, XPS e simili come ad esempio nel caso dei servizi di fatturazione e applicazioni salariali.

In altri casi, invece, lo spooler di stampa potrebbe essere attivo di default anche se non necessario. Ad esempio:

nei Domain Controller e Active Directory;

nei server SQL ed Exchange o nel File System;

più in generale negli endpoint che non necessitano di stampare.

In questi casi, è possibile disabilitare lo spooler di stampa seguendo questi semplici passaggi:

selezionare l’icona del menu Start con il tasto destro del mouse e selezionare la voce Windows PowerShell (amministratore); digitare il seguente comando Stop-Service -Name Spooler -Force e premere Invio per disabilitare lo spooler di stampa; digitare il comando Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled, sempre seguito da Invio, per bloccare il servizio; chiudere la finestra di PowerShell.

Qualora fosse necessario riattivare lo spooler di stampa, è sufficiente seguire questi altri passaggi:

selezionare l’icona del menu Start con il tasto destro del mouse e selezionare la voce Windows PowerShell (amministratore); digitare il seguente comando Set-Service -Name Spooler -StartupType Automatic e premere Invio per abilitare lo spooler di stampa; digitare il comando Start-Service -Name Spooler, sempre seguito da Invio, per avviare il servizio; chiudere la finestra di PowerShell.

Una soluzione alternativa per mitigare il rischio

Infine, un altro workaround alternativo per mitigare la vulnerabilità PrintNightmare consiste nell’abilitare le richieste di sicurezza per Point and Print e limitare i privilegi di installazione dei driver di stampa solo agli amministratori configurando il valore di registro RestrictDriverInstallationToAdministrators: in questo modo, è possibile impedire agli utenti con bassi privilegi di installare i driver di stampa su un server di stampa.

