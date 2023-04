Attacchi ransomware alle aziende italiane 2023 (in aggiornamento)

Il ransomware è un tipo di malware che si diffonde rapidamente in tutto il mondo e rappresenta una minaccia sempre più significativa per le aziende e gli individui, anche in Italia.

Questa guida ragionata aiuta il lettore a monitorare, con costanti aggiornamenti, l’andamento delle rivendicazioni ransomware che impattano sulle vittime italiane. Il monitoraggio comprende anche lo studio dei dati sulle cyber gang ransomware attualmente conosciute.

I dati sono forniti da estrazioni personalizzate operate dal progetto italiano DRM – Dashboard Ransomware Monitor, che tiene sotto controllo in tempo reale tutti i gruppi criminali ransomware.

La minaccia di tipo ransomware al giorno d’oggi

Il funzionamento del ransomware consiste nel blocco dell’accesso ai file sul computer infetto, al quale segue la richiesta di un riscatto per ripristinare l’accesso ai dati.

Spesso, i criminali informatici che distribuiscono il ransomware chiedono il pagamento del riscatto in Bitcoin o altre criptovalute, poiché queste valute digitali sono difficili da rintracciare.

La doppia estorsione è sempre più diffusa e, alla minaccia appena descritta, si aggiunge la seconda che preme sulle vittime dando un timeout oltre il quale tutto il materiale crittografato (che precedentemente è stato rubato dall’infrastruttura attaccata) viene esposto online sui siti Web della cyber gang che ha condotto l’operazione.

In Italia, il ransomware è una minaccia che possiamo considerare particolarmente preoccupante per le aziende, soprattutto quelle che gestiscono dati sensibili dei clienti come informazioni finanziarie e personali.

Le evidenze raccolte dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali mostrano che, nel 2020, le violazioni della sicurezza informatica sono state almeno 3.460. Inoltre, molte aziende italiane non implementano correttamente e costantemente adeguati protocolli di sicurezza informatica, rendendosi vulnerabili agli attacchi di tipo ransomware.

In definitiva, il ransomware rappresenta una minaccia sempre più grave per le aziende e gli individui in Italia.

La prevenzione degli attacchi ransomware richiede un’attenta pianificazione, la formazione dei dipendenti e l’implementazione di misure di sicurezza informatica efficaci.

Solo in questo modo sarà possibile proteggere i propri dati e limitare i danni derivanti da eventuali attacchi di questo tipo.

Gli attacchi ransomware alle aziende italiane 2023

Il questo grafico, costantemente aggiornato, viene evidenziata la situazione delle cyber gang che hanno condotto attacchi in aziende ed enti italiani, nel corso del 2023. La totalità degli attacchi rivolti a vittime italiane, vengono qui raggruppati per gruppi criminali, al fine di identificare le organizzazioni più prolifiche nel nostro Paese.