Tra il 12 e il 17 novembre gli Usa hanno offerto uno spettacolo singolare: prima i servizi di Microsoft, poi il traffico aereo fermato dalla Federal Aviation Administration, quindi le difficoltà dei sistemi bancari, di alcune compagnie aeree e perfino di una rete interna della National Security Agency (NSA), mentre Apple aggiungeva il proprio nome all’elenco.

Una successione così ravvicinata ha suggerito l’ipotesi di un attacco coordinato, perché quando molte cose smettono di funzionare immaginiamo qualcuno che abbia deciso di spegnerle.

Eppure non c’è prova di un’unica regia: diversi episodi sono stati ricondotti a guasti, manutenzioni o modifiche software.

Dovrebbe rassicurarci, ma forse è proprio questo l’aspetto più inquietante.

Il rischio di una società capace di interrompersi da sola

Se un aggressore riuscisse a paralizzare una parte delle infrastrutture americane, sapremmo di avere un nemico da identificare e contrastare. Quando effetti simili possono essere prodotti dal normale funzionamento di sistemi sempre più complessi, il problema diventa meno circoscrivibile.

Non occorre un sabotatore per scoprire che abbiamo costruito una

società capace di interrompersi da sola.

Il 13 novembre un intervento su apparati della FAA ha destabilizzato una rete nella quale convivono componenti moderni e sistemi di un’altra epoca tecnologica.

Secondo l’ente americano, un’anomalia ha generato circa mille tentativi di connessione ogni quattro o cinque secondi, compromettendo comunicazioni e flussi radar in numerosi centri di controllo.

La risposta è stata fermare i decolli per ragioni di sicurezza: una decisione corretta, che ha dimostrato l’efficacia delle procedure di protezione, ma anche l’estensione delle conseguenze di un guasto localizzato.

Il traffico aereo non è stato fermato da un hacker, ma da un problema emerso durante un intervento tecnico.

L’altra versione del paradosso

Microsoft aveva sperimentato un’altra versione del paradosso. Un difetto software rimasto silenzioso per mesi è emerso in particolari condizioni di carico; la perdita di una parte dei server ha riversato lavoro su quelli rimasti attivi, aggravando l’instabilità.

I meccanismi di continuità non sono riusciti a contenere il problema. L’episodio incrina una convinzione radicata: che basti moltiplicare le componenti per moltiplicare la sicurezza.

Se condividono lo stesso difetto, la ridondanza può diventare un modo più sofisticato di essere vulnerabili tutti insieme.

Non voglio dire che Internet sia sul punto di collassare o che ogni data center funzioni al massimo delle capacità dato che esistono infrastrutture ben progettate, riserve e procedure efficaci.

Nei sistemi complessi, però, il margine di sicurezza non dipende soltanto dalla potenza disponibile, ma dalle perturbazioni che possiamo assorbire senza perdere il controllo.

Si assottiglia quando crescono le interdipendenze, si rinvia la manutenzione, si concentrano i servizi in pochi fornitori e diminuisce la possibilità di intervenire manualmente.

Un sistema può avere ancora capacità di calcolo e non avere sufficiente elasticità per gestire l’imprevisto.

La ragione economica dietro questa fragilità

C’è una ragione economica dietro questa fragilità. Per decenni abbiamo chiesto all’informatica di essere più efficiente, eliminando tempi morti e capacità inutilizzata.

Ma quella che in un bilancio appare come inefficienza, durante un’emergenza può essere la riserva che impedisce di cedere.

Le aziende sanno misurare il costo di un server inattivo. Fanno più fatica a valutare quello di una ridondanza indipendente, di una procedura manuale o di un ingegnere che conosca un software scritto vent’anni prima. Risparmiamo sui margini, finché un incidente non presenta il conto degli interessi.

Ora, dentro questo equilibrio delicato, stiamo spingendo l’intelligenza artificiale e è come montare su un’automobile un motore enormemente più potente, lasciando quasi invariati telaio e impianto frenante.

Non è detto che finisca fuori strada, ma sarebbe prudente verificare che il resto sostenga le nuove prestazioni anche se abbiamo in curiosa predilezionei a misurare la velocità raggiunta piuttosto che la distanza necessaria per fermarci.

La dimensione fisica dell’accelerazione e quella meno visibile dell’AI

L’accelerazione ha anzitutto una dimensione fisica, dimenticata perché immaginiamo il digitale come immateriale.

I modelli di IA richiedono data center, elettricità, raffreddamento e apparati da costruire e mantenere.

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, il consumo dei data center potrebbe passare da circa 485 terawattora nel 2025 a 950 nel 2030, con una crescita ancora più rapida nei centri dedicati all’IA.

Non significa che ogni rete elettrica sia satura, ma che alcuni territori dovranno assorbire una domanda per la quale trasformatori e collegamenti richiedono anni, mentre il software accelera in mesi.

Inoltre, una sottostazione elettrica non si costruisce con un aggiornamento.

C’è poi un’accelerazione meno visibile.

L’IA aiuta a scrivere programmi, scoprire vulnerabilità e produrre correzioni, riducendo l’intervallo fra la scoperta di un difetto e la necessità di intervenire. Tragicamente un difetto individuato più in fretta non diventa automaticamente un difetto corretto meglio e se aumenta la pressione a distribuire aggiornamenti senza rafforzare test e verifiche, rischiamo di sostituire a una vulnerabilità nota un’interruzione imprevista.

Sarebbe sbagliato attribuire all’IA, senza prove, i guasti di novembre. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare che sta accelerando le modifiche a infrastrutture spesso poco preparate a sostenerle.

La minaccia cyber cambia significato

Alla velocità si aggiunge l’amplificazione. Ogni servizio trasferito sul digitale dipende da identità elettroniche, reti, cloud, fornitori, energia e procedure automatiche.

L’errore di un componente può attraversare questi collegamenti e manifestarsi lontanissimo da dove è nato.

Un guasto non deve più essere gigantesco per produrre conseguenze abnormi: gli basta trovare la giusta concatenazione di dipendenze.

È la differenza fra rompere un ingranaggio e fermare un’intera macchina perché nessuno immaginava che tutti gli altri dipendessero da quello.

In questa prospettiva anche la minaccia cyber cambia significato. Continuiamo a raffigurare l’attacco come l’evento eccezionale che manda in crisi un sistema altrimenti stabile, ma sempre più spesso potrebbe essere soltanto l’ultimo fattore di stress aggiunto a una struttura affaticata.

Il danno non nasce esclusivamente dalla forza del colpo: dipende dalle condizioni di ciò che viene colpito.

Un avversario potrebbe provocare uno squilibrio minimo là dove riserve di capacità, automatismi e procedure di recupero non sono sufficientemente indipendenti.

L’attacco, a quel punto, non è la torta, ma la ciliegina.

Il vantaggio nelle guerre diffuse

Questo non autorizza a confondere i guasti con gli attacchi, né a vedere una guerra dietro ogni disservizio.

Nelle guerre diffuse, tuttavia, un avversario può trarre vantaggio da una fragilità che non ha creato, approfittando del momento in cui una società consuma risorse per gestire emergenze ordinarie.

Disinformazione, allarmi seriali e sabotaggi mirati possono produrre effetti maggiori se si innestano su infrastrutture con poco margine.

Per chi vuole danneggiarci, individuare ciò che è già vicino al limite può essere più conveniente che distruggere ciò che è robusto.

Spegnere il mondo con un clic

Non basta acquistare strumenti di cybersecurity: un firewall non ripara un impianto elettrico obsoleto e un antivirus non ricostruisce la competenza perduta su una rete industriale.

Occorre misurare i margini delle infrastrutture essenziali, verificare quali servizi condividano le stesse dipendenze, conservare modalità operative degradate e sperimentare cosa accade quando più anomalie si presentano insieme.

Anche gli aggiornamenti sono operazioni critiche, da introdurre gradualmente e con la possibilità di tornare indietro.

Bisogna ricostruire quella manutenzione tecnica e umana che non appare nelle presentazioni sull’innovazione, ma ne costituisce la condizione di sopravvivenza.

Non si tratta di fermare l’intelligenza artificiale, né di rinunciare alla digitalizzazione.

Si deve, invece, impedire che l’aumento della potenza preceda troppo a lungo l’adeguamento di ciò che deve sostenerla.

Dovremmo smettere di misurare il progresso soltanto in prestazioni e chiederci quale quantità di errore, guasto o aggressione possiamo sopportare senza interrompere la vita quotidiana.

Mentre qualcuno si domanda se qualcuno possa spegnere il mondo con un clic, mi chiedo, invece, se basti continuare su questa strada senza fare nulla di più e nulla di meno.