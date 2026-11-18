Prima il blocco degli aerei. Poi il guasto di Microsoft, i disservizi delle banche. Ma dopo il disservizio di Apple e l’interruzione alla rete interna della Nsa, il dubbio ha iniziato a serpeggiare.

Ora, mentre la Casa Bianca respinge l’idea di una cyber offensiva e il Segretario di Stato Marco Rubio ammette che la raffica di blackout sta rendendo “nervosi e ansiosi” molti americani, Google e Fbi escono allo scoperto, puntando il dito contro una nuova generazione di hacker che sfruttano agenti AI autonomi.

Ma sul banco degli accusati è la corsa a risolvere le vulnerabilità scoperte con l’AI, mettendo sotto pressioni i sistemi, caratterizzatati da “una fragilità strutturale” che poi vanno in tilt, secondo Pierluigi Paganini, analista di cyber security e Ceo Cybhorus.

WHY IS EVERYTHING BREAKING?



🧵A thread on the internet suddenly going to hell 🧵



So in 5 days, Outlook went down, US air traffic control went down, banking systems went down, NSA confidential telephone systems go down, and now Apple services is down



WTAF is happening?!?!



1/ — Kate Klonick (@Klonick) November 17, 2026

La settimana nera dei guasti: cosa è successo e cosa si sospetta

All’inizio il blocco degli aerei, rimasti a terra, è stato attribuito alle infrastrutture obsolete della Federal Aviation Administration, l’ente che gestisce il traffico aereo americano, a partire dall’uso degli anacronistici floppy disk.

Successivamente, per oltre 24 ore, Microsoft ha sofferto il tilt di Outlook e Teams, in questo caso riconducendo il disservizio a un bug nel software introdotto nei mesi scorsi, su cui avrebbe pesato il sovraccarico dei server.

Ma nella settimana nera dei blackout, fra il 12 e il 17 novembre, al blocco dei voli e all’incidente alla piattaforma di Microsoft 365, sono seguiti anche i disservizi nelle banche, in Apple e l’interruzione alla rete interna della NSA, l’agenzia di intelligence americana.

In particolare, lunedì 16 novembre il blocco ha fermato i sistemi bancari, a partire da JPMorgan Chase (oltre a un problema tecnico che ha per oltre un’ora ha lasciato a terra i voli United Airlines).

Martedì 17 è giunta notizia dell’interruzione di una rete riservata della NSA e di diversi servizi Apple, tra cui sono andati in tilt iCloud, App Store ed Apple Music.

“La sequenza di blackout evidenzia una fragilità strutturale: infrastrutture digitali sempre più interconnesse, spesso costruite su tecnologie obsolete e difficili da aggiornare senza rischi”, avverte Pierluigi Paganini.

Le ipotesi di Bugmageddon secondo FBI e Google

Su X, Kate Klonick, docente di diritto e tecnologia alla St. John’s University di New York, ha scritto un thread, per avanzare l’ipotesi che non si sia trattato di una coincidenza.

Ma è sul Washington Sun che sono citate tre fonti, riprese da Reuters ed Axios, che riportano colloqui riservati, secondo cui dirigenti di Wall Street e funzionari della NSA avrebbero detto a membri del Congresso che a causare alcune interruzioni sarebbe stata la corsa a risolvere le vulnerabilità scoperte con l’AI.

“Questi modelli stanno individuando vulnerabilità enormi, aumentando l’urgenza di intervenire”, ha spiegato un funzionario parlamentare. Le aziende dunque sarebbero impegnate a distribuire più aggiornamenti contemporaneamente – alcuni update neppure testati – mettendo i sistemi sotto stress.

Infatti “l’intelligenza artificiale accelera sia la scoperta delle vulnerabilità sia la produzione di codice, ma può anche aumentare la velocità con cui vengono introdotti errori e nuove debolezze“, mette in guardia Paganini.

Bugmageddon: l’FBI punta il dito contro gli agenti AI autonomi

Il Presidente Usa Donal Trump respinge l’ipotesi di cyber offensiva. Marco Rubio afferma di non avere “alcuna prova, indicazione o ragione per credere che questi incidenti siano collegati tra loro”, pur ventilando un ruolo (seppur indiretto) dell’AI, dal momento che ha riconosciuto che “quando si interviene per correggere un sistema, perché è stata individuata una vulnerabilità, si crea un’interruzione temporanea del suo funzionamento”.

Tuttavia gli hacker, grazie ai vantaggi offerti dall’AI, sono in grado di accelerare la scoperta e l’exploit delle vulnerabilità dei software prima dell’arrivo delle patch.

Ma questo scenario imprime un’accelerazione in cui le aziende puntano a distribuire più update di sicurezza, in simultanea, più di quanti il sistema sia in grado di supportare. E vanno fuori uso.

Gli esperti temono un “bugmageddon”, il rischio di un’Apocalisse dei bug, di questa folle corsa fra chi scopre le vulnerabilità con l’Ai e chi deve sanare le falle.

Nessuna regia comune, ma ecco i rischi reali: come mitigarli

Il filo rosso che lega la settimana nera dell’IT americano non è una raffica di cyber attacchi, ma qualcosa di più sottile.

“Non abbiamo prove di una regia comune, ed è importante non confondere coincidenze temporali con attacchi coordinati”, avverte Paganini.

Il direttore dell’intelligence nazionale Jay Clayton ha affermato che il disservizio dell’NSA si deve ad update per una falla del linguaggio Php scoperta con l’AI. Ma anche il guasto del iCloud di Apple è da collegare a un aggiornamento.

Tuttavia “il rischio concreto è un divario crescente tra la velocità dell’innovazione e la capacità delle organizzazioni di governarla, verificarla e garantirne la resilienza. Servono investimenti nella sicurezza, competenze specialistiche e processi rigorosi di verifica prima di introdurre modifiche nei sistemi critici”, conclude Paganini.