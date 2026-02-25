Il 28% delle intrusioni cyber inizia con il phishing, che costa alle organizzazioni in media 4 milioni di euro. Abbiamo analizzato le prime 400 aziende italiane per fatturato e 900 aziende europee.
phishing
Il 44% delle principali aziende italiane è a rischio di email spoofing: come difenderle
Avere attivi SPF e DMARC sulla posta elettronica non basta per bloccare le e-mail di phishing, è necessario configurarli correttamente. Perché la prevenzione da sola non basta: serve un rilevamento attivo delle credenziali compromesse
