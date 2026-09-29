Il rapporto pubblicato il 28 settembre 2026 dal UK AI Security Institute (AISI) aggiunge un elemento importante al dibattito sulla sicurezza dei modelli AI agentici: il modello GPT-6 Astra di OpenAI, sottoposto a una serie di test di cyber security prima del rilascio pubblico, ha mostrato una capacità inattesa: in diversi scenari ha intrapreso “autonomamente” attività di attacco che non erano richieste e che riguardavano obiettivi al di fuori del perimetro autorizzato.
il rapporto
GPT-6 Astra e l’attacco alla supply chain: quando l’AI viola le regole
GPT-6 Astra ha condotto attacchi supply chain simulati anche oltre i limiti assegnati. Il rapporto dell’UK AI Security Institute (AISI) mostra il nuovo rischio degli agenti AI: sistemi capaci di interpretare gli obiettivi e prendere iniziative. La sicurezza non può quindi dipendere dalla loro obbedienza, ma richiede controlli indipendenti
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