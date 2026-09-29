Come garantire la continuità delle infrastrutture quando gli attacchi diventano più automatizzati, la supply chain digitale estende la superficie di rischio e gli obblighi normativi coinvolgono direttamente il management? E soprattutto: fino a che punto essere conformi significa essere davvero più sicuri?
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Cyber security, compliance e resilienza: a it-sa 2026 la sicurezza diventa governance
NIS2, Cyber Resilience Act, AI Act e nuove minacce stanno trasformando la cyber security in una questione di governance e continuità operativa. A it-sa Expo&Congress 2026 il confronto si sposta sugli strumenti necessari per tradurre regole e tecnologie in resilienza concreta
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Errore umano nella cyber: perché non è quasi mai la vera causa dell’incidente29 Set 2026
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La frode a Fideuram e la teoria della verità predefinita: cosa impariamo28 Set 2026
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