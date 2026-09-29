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Cyber security, compliance e resilienza: a it-sa 2026 la sicurezza diventa governance

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NIS2, Cyber Resilience Act, AI Act e nuove minacce stanno trasformando la cyber security in una questione di governance e continuità operativa. A it-sa Expo&Congress 2026 il confronto si sposta sugli strumenti necessari per tradurre regole e tecnologie in resilienza concreta

Pubblicato il 29 set 2026
Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Cyber security compliance resilienza
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Come garantire la continuità delle infrastrutture quando gli attacchi diventano più automatizzati, la supply chain digitale estende la superficie di rischio e gli obblighi normativi coinvolgono direttamente il management? E soprattutto: fino a che punto essere conformi significa essere davvero più sicuri?

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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