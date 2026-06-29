L’evoluzione più recente di NordVPN, che ha portato al superamento definitivo del vecchio framework, è stata implementata a livello internazionale a partire da giugno 2026 con la nuova offerta dedicata ai piani NordVPN.

Sono disponibili oggi con NordVPN sconti e vantaggi sulle nuove tre tipologie di abbonamento, Base, Completo e Ultimate Max, che includono, oltre alla rete virtuale privata, anche strumenti per la protezione da malware, phishing, furto d’identità e truffe online.

Piani NordVPN: i nuovi Base, Completo e Ultimate Max

L’offerta di NordVPN si sviluppa su tre livelli che condividono la VPN proprietaria e differiscono per i servizi di sicurezza aggiuntivi.

Piano Prezzo promo 2 anni Principali funzionalità Base 3,49 €/mese VPN ultraveloce, crittografia, protezione fino a 10 dispositivi, Dark Web Monitor Completo 4,49 €/mese Tutte le funzioni Base, password manager, protezione anti-malware, monitoraggio dati personali, cloud crittografato da 1 TB Ultimate Max 8,49 €/mese Tutte le funzioni Completo, IP dedicato, protezione dalle truffe telefoniche, assicurazione Cyber fino a 5.000 euro

L’offerta biennale comprende tre mesi aggiuntivi senza costi extra e rappresenta la soluzione con il maggiore risparmio rispetto ai prezzi di rinnovo.

Le funzionalità incluse nei nuovi abbonamenti

Tutti i piani includono la VPN NordVPN con oltre 9.400 server distribuiti in 224 località. La connessione viene crittografata con standard AES-256, mentre la rete può essere utilizzata su un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente.

Fra le funzionalità disponibili figurano anche il Kill Switch, la politica no-log, il Dark Web Monitor e la possibilità di utilizzare reti Wi-Fi pubbliche con un livello di protezione superiore.

Protezione completa contro malware e phishing

Con i piani Completo e Ultimate Max entra in gioco Threat Protection Pro™, il sistema integrato che blocca siti fraudolenti, download pericolosi, pubblicità invasive e tracker.

La protezione continua a funzionare anche quando la VPN non è attiva, trasformando il software in uno strumento di sicurezza più ampio rispetto a una tradizionale rete privata virtuale.

Ultimate Max aggiunge assicurazione Cyber e difesa dalle truffe telefoniche

Il piano Ultimate Max è il più completo della gamma. Include infatti nuove funzioni dedicate alla prevenzione delle frodi telefoniche, con identificazione del chiamante e rilevamento di possibili tentativi di truffa.

È inoltre presente una copertura assicurativa Cyber che prevede un rimborso fino a 5.000 euro per perdite economiche causate da truffe informatiche e costi derivanti dal furto d’identità, secondo le condizioni previste dal servizio.

Prezzi dei piani NordVPN

La promozione di NordVPN attualmente disponibile consente di ottenere fino al 75% di sconto sui piani biennali, oltre ai tre mesi aggiuntivi inclusi e alla garanzia di rimborso valida per 30 giorni.