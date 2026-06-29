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Piani NordVPN: fino al 75% di sconto sui nuovi abbonamenti con 3 mesi extra

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I nuovi piani NordVPN ampliano l’offerta di sicurezza digitale con tre livelli di abbonamento dedicati a esigenze diverse. La promozione attuale prevede fino al 75% di sconto sui piani biennali, tre mesi aggiuntivi inclusi e una protezione che va oltre la tradizionale VPN

Pubblicato il 29 giu 2026
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NordVPN ecco i nuovi piani con mesi extra e sconti
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Piani NordVPN in 3 punti chiave

  • Tre nuovi livelli: Base, Completo e Ultimate Max con VPN condivisa; formule mensili, annuali e biennali; promozione fino al 75%, tre mesi extra e garanzia 30 giorni.
  • La VPN include oltre 9.400 server in 224 località, crittografia AES-256, supporto fino a 10 dispositivi, Kill Switch e Dark Web Monitor; Threat Protection Pro™ blocca malware e phishing anche senza VPN.
  • Il piano Ultimate Max aggiunge rilevamento truffe telefoniche e identificazione chiamante e offre assicurazione Cyber con rimborso fino a 5.000 euro; Completo e Ultimate Max includono Threat Protection Pro™.
Riassunto generato con AI

L’evoluzione più recente di NordVPN, che ha portato al superamento definitivo del vecchio framework, è stata implementata a livello internazionale a partire da giugno 2026 con la nuova offerta dedicata ai piani NordVPN.

Sono disponibili oggi con NordVPN sconti e vantaggi sulle nuove tre tipologie di abbonamento, Base, Completo e Ultimate Max, che includono, oltre alla rete virtuale privata, anche strumenti per la protezione da malware, phishing, furto d’identità e truffe online.

Attiva uno dei piani NordVPN e ottieni subito tanti vantaggi

Piani NordVPN: i nuovi Base, Completo e Ultimate Max

L’offerta di NordVPN si sviluppa su tre livelli che condividono la VPN proprietaria e differiscono per i servizi di sicurezza aggiuntivi.

PianoPrezzo promo 2 anniPrincipali funzionalità
Base3,49 €/meseVPN ultraveloce, crittografia, protezione fino a 10 dispositivi, Dark Web Monitor
Completo4,49 €/meseTutte le funzioni Base, password manager, protezione anti-malware, monitoraggio dati personali, cloud crittografato da 1 TB
Ultimate Max8,49 €/meseTutte le funzioni Completo, IP dedicato, protezione dalle truffe telefoniche, assicurazione Cyber fino a 5.000 euro

L’offerta biennale comprende tre mesi aggiuntivi senza costi extra e rappresenta la soluzione con il maggiore risparmio rispetto ai prezzi di rinnovo.

Le funzionalità incluse nei nuovi abbonamenti

Tutti i piani includono la VPN NordVPN con oltre 9.400 server distribuiti in 224 località. La connessione viene crittografata con standard AES-256, mentre la rete può essere utilizzata su un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente.

Fra le funzionalità disponibili figurano anche il Kill Switch, la politica no-log, il Dark Web Monitor e la possibilità di utilizzare reti Wi-Fi pubbliche con un livello di protezione superiore.

Protezione completa contro malware e phishing

Con i piani Completo e Ultimate Max entra in gioco Threat Protection Pro™, il sistema integrato che blocca siti fraudolenti, download pericolosi, pubblicità invasive e tracker.

La protezione continua a funzionare anche quando la VPN non è attiva, trasformando il software in uno strumento di sicurezza più ampio rispetto a una tradizionale rete privata virtuale.

Ultimate Max aggiunge assicurazione Cyber e difesa dalle truffe telefoniche

Il piano Ultimate Max è il più completo della gamma. Include infatti nuove funzioni dedicate alla prevenzione delle frodi telefoniche, con identificazione del chiamante e rilevamento di possibili tentativi di truffa.

È inoltre presente una copertura assicurativa Cyber che prevede un rimborso fino a 5.000 euro per perdite economiche causate da truffe informatiche e costi derivanti dal furto d’identità, secondo le condizioni previste dal servizio.

Prezzi dei piani NordVPN

La promozione di NordVPN attualmente disponibile consente di ottenere fino al 75% di sconto sui piani biennali, oltre ai tre mesi aggiuntivi inclusi e alla garanzia di rimborso valida per 30 giorni.

DurataBaseCompletoUltimate Max
1 mese14,99 €/mese19,99 €/mese23,79 €/mese
1 anno5,49 €/mese6,49 €/mese10,49 €/mese
2 anni + 3 mesi3,49 €/mese4,49 €/mese8,49 €/mese
Attiva uno dei piani NordVPN e ottieni subito tanti vantaggi
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