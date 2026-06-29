L’evoluzione più recente di NordVPN, che ha portato al superamento definitivo del vecchio framework, è stata implementata a livello internazionale a partire da giugno 2026 con la nuova offerta dedicata ai piani NordVPN.
Sono disponibili oggi con NordVPN sconti e vantaggi sulle nuove tre tipologie di abbonamento, Base, Completo e Ultimate Max, che includono, oltre alla rete virtuale privata, anche strumenti per la protezione da malware, phishing, furto d’identità e truffe online.
Indice degli argomenti
Piani NordVPN: i nuovi Base, Completo e Ultimate Max
L’offerta di NordVPN si sviluppa su tre livelli che condividono la VPN proprietaria e differiscono per i servizi di sicurezza aggiuntivi.
|Piano
|Prezzo promo 2 anni
|Principali funzionalità
|Base
|3,49 €/mese
|VPN ultraveloce, crittografia, protezione fino a 10 dispositivi, Dark Web Monitor
|Completo
|4,49 €/mese
|Tutte le funzioni Base, password manager, protezione anti-malware, monitoraggio dati personali, cloud crittografato da 1 TB
|Ultimate Max
|8,49 €/mese
|Tutte le funzioni Completo, IP dedicato, protezione dalle truffe telefoniche, assicurazione Cyber fino a 5.000 euro
L’offerta biennale comprende tre mesi aggiuntivi senza costi extra e rappresenta la soluzione con il maggiore risparmio rispetto ai prezzi di rinnovo.
Le funzionalità incluse nei nuovi abbonamenti
Tutti i piani includono la VPN NordVPN con oltre 9.400 server distribuiti in 224 località. La connessione viene crittografata con standard AES-256, mentre la rete può essere utilizzata su un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente.
Fra le funzionalità disponibili figurano anche il Kill Switch, la politica no-log, il Dark Web Monitor e la possibilità di utilizzare reti Wi-Fi pubbliche con un livello di protezione superiore.
Protezione completa contro malware e phishing
Con i piani Completo e Ultimate Max entra in gioco Threat Protection Pro™, il sistema integrato che blocca siti fraudolenti, download pericolosi, pubblicità invasive e tracker.
La protezione continua a funzionare anche quando la VPN non è attiva, trasformando il software in uno strumento di sicurezza più ampio rispetto a una tradizionale rete privata virtuale.
Ultimate Max aggiunge assicurazione Cyber e difesa dalle truffe telefoniche
Il piano Ultimate Max è il più completo della gamma. Include infatti nuove funzioni dedicate alla prevenzione delle frodi telefoniche, con identificazione del chiamante e rilevamento di possibili tentativi di truffa.
È inoltre presente una copertura assicurativa Cyber che prevede un rimborso fino a 5.000 euro per perdite economiche causate da truffe informatiche e costi derivanti dal furto d’identità, secondo le condizioni previste dal servizio.
Prezzi dei piani NordVPN
La promozione di NordVPN attualmente disponibile consente di ottenere fino al 75% di sconto sui piani biennali, oltre ai tre mesi aggiuntivi inclusi e alla garanzia di rimborso valida per 30 giorni.
|Durata
|Base
|Completo
|Ultimate Max
|1 mese
|14,99 €/mese
|19,99 €/mese
|23,79 €/mese
|1 anno
|5,49 €/mese
|6,49 €/mese
|10,49 €/mese
|2 anni + 3 mesi
|3,49 €/mese
|4,49 €/mese
|8,49 €/mese
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