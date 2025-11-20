Le tecnologie per la generazione di audio e video sintetici, i deepfake, hanno raggiunto una soglia critica. Un tempo limitate soprattutto all’intrattenimento per social media e alle occasionali manipolazioni politiche, oggi sono strument pienamente integrati nelle tattiche dei cyber attacchi.
Deepfake: il nuovo punto vulnerabile delle aziende è umano
Le voci clonate impersonano dirigenti d’azienda. I video generati, a partire da contenuti pubblici, vengono inseriti all’interno di scenari credibili che traggono in inganno anche il personale più esperto. Ecco perché l’industrializzazione dei deepfake dovrebbe mettere le aziende in allarme
