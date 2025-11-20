Nessuno in Svezia è rimasto al buio dopo l’attacco al gestore della rete elettrica Svenska kraftnät avvenuto lo scorso 25 ottobre. Si è trattato di un attacco ransomware sferrato dal collettivo Everest.
L’attacco alla rete elettrica svedese e l’ipotesi che si possa rimanere al buio
Svenska kraftnät, il principale gestore della rete elettrica svedese, è stato vittima di un cyber attacco che, per fortuna, non ha interrotto l’erogazione di energia. Un evento che, però, dimostra quanto la difesa delle infrastrutture critiche abbia ormai un peso tecnologico e politico. Qual è la situazione in Italia
