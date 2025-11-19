Cloudflare ha spiegato che il prolungato down del 18 novembre 2025 sarebbe da attribuire a un sistema di gestione dei bot modificato, in cui un file ha superato la dimensione massima.
Cloudflare down, il problema è la fragilità delle infrastrutture critiche: ecco le soluzioni da adottare
Il disservizio di Cloudfare è un down che si ripercuote su gran parte della Rete, perché l’azienda offre i servizi a un quinto dei siti web nel mondo (tra cui ChatGPT, X e Spotify). Ma la vera criticità è la mancata resilienza delle infrastrutture critiche. Ecco come mitigare i rischi
