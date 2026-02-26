L’ATP russo che sfrutta una vulnerabilità di Office è la nuova normalità

minacce ai-driven

Il collettivo filorusso APT28 ha sfruttato una vulnerabilità di Office contestualmente alla sua divulgazione. Sono bastate una manciata di ore per diffondere documenti pericolosi tra ministeri della Difesa, rappresentanze diplomatiche e operatori di trasporto e logistica. Siamo davanti a tecniche estemporanee oppure a una nuova normalità?