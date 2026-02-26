Una ricerca svolta dall’azienda americana di cyber security Trellix ha dimostrato che il collettivo filorusso ATP28 è stato capace di lanciare una sofisticata operazione di cyber spionaggio trasformando – in meno di 24 ore dalla sua divulgazione – una vulnerabilità di Microsoft Office in un’arma affilata.
L’ATP russo che sfrutta una vulnerabilità di Office è la nuova normalità
Il collettivo filorusso APT28 ha sfruttato una vulnerabilità di Office contestualmente alla sua divulgazione. Sono bastate una manciata di ore per diffondere documenti pericolosi tra ministeri della Difesa, rappresentanze diplomatiche e operatori di trasporto e logistica. Siamo davanti a tecniche estemporanee oppure a una nuova normalità?
