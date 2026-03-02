Vendor assessment nell’era del TPRM continuo: perché il questionario non basta più

fornitori e requisiti

Normative come NIS2 e DORA spingono in questa direzione: non basta più “avere un contratto e un questionario”, ma dimostrare che i rischi legati a terzi vengono identificati, monitorati e gestiti con continuità e secondo priorità. Il vendor assessment “una tantum” non è più sufficiente, ma serve un Third-Party Risk Management (TPRM), continuo e data-driven