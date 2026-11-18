Le istituzioni centrali della NATO hanno già accesso ai modelli avanzati di OpenAI per la difesa informatica. L’azienda lo ha annunciato il 17 novembre, in apertura di NATO Edge 26 a İzmir, e ha indicato un picco di 300 miliardi di token grezzi al mese, sommando input e output.
l'accordo
OpenAI e NATO, la prova dell’AI per la difesa informatica
OpenAI e NATO collaborano alla difesa delle reti alleate con i modelli del programma Daybreak. L’azienda dichiara un picco di 300 miliardi di token al mese. La prova operativa passa per la qualità delle segnalazioni, i tempi di correzione e il controllo degli operatori
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