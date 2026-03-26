La nuova Cyber Strategy USA va oltre i confini nazionali: i 6 pilastri operativi

A marzo 2026 la Casa Bianca ha pubblicato la nuova Cyber Strategy nazionale Usa, un documento che definisce le priorità statunitensi in materia di sicurezza informatica per i prossimi anni, articolate in sei pilastri operativi.

La strategia tocca temi centrali per l’intero ecosistema cyber globale: dalla postura offensiva nella gestione delle minacce, alla deregolamentazione del settore privato, fino alla supremazia nelle tecnologie emergenti come intelligenza artificiale e crittografia post-quantistica.

Per chi opera nella cyber security si tratta di un documento che vale la pena analizzare nel dettaglio, perché i suoi indirizzi influenzeranno inevitabilmente anche il contesto europeo e internazionale, ridisegnando equilibri normativi, tecnologici e operativi già in movimento.

Il primo pilastro

Relativo alla gestione del comportamento degli avversari, il primo pilastro introduce un elemento strutturale rilevante: il coinvolgimento esplicito e incentivato del settore privato nelle operazioni di identificazione e disruption delle reti malevole.

Non si tratta di una novità assoluta nella prassi americana, ma il fatto che venga istituzionalizzato in un documento di indirizzo presidenziale segna un cambiamento significativo rispetto alla separazione tradizionale tra capacità governative e private.

La linea di demarcazione tra operazioni offensive statali e azione privata tende così a sfumare in modo formale, con implicazioni giuridiche e di governance che coinvolgono anche i Paesi alleati che condividono infrastrutture e partner industriali con gli USA.

Il principio operativo dichiarato è quello della deterrenza per negazione e per costo imposto: intercettare le minacce prima che raggiungano i sistemi bersaglio e rendere il targeting degli interessi americani sufficientemente costoso da scoraggiarne l’avvio.

In questo quadro, la strategia cita operazioni già condotte, tra cui il sequestro di fondi sottratti da reti criminali online e azioni contro infrastrutture di Paesi avversari, come dimostrazione concreta della volontà e della capacità di agire, comunicando un messaggio di deterrenza che va al di là del perimetro americano.

Il secondo pilastro: la compliance cyber security

Sul fronte regolatorio, la strategia introduce un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.

La compliance cyber security viene descritta come un processo che rischia di

trasformarsi in un onere burocratico capace di rallentare la prontezza operativa, e l’obiettivo dichiarato è snellire le normative per favorire l’agilità del settore privato nel rispondere alle minacce in evoluzione rapida.

Questo approccio presenta implicazioni concrete e non univoche: da un lato libera risorse e accorcia i cicli di risposta agli incidenti; dall’altro pone interrogativi sulla tenuta della baseline di sicurezza minima, soprattutto per le organizzazioni di dimensioni ridotte e per le supply chain critiche che oggi trovano nella regolamentazione un riferimento comune.

Il confronto con il percorso europeo – NIS2, Cyber Resilience Act, DORA –

è inevitabile e sarà uno degli elementi di tensione normativa nei prossimi anni tra le due sponde dell’Atlantico, con ricadute dirette sulle aziende che operano in entrambi i mercati.

Terzo pilastro: modernizzare le reti federali

La modernizzazione delle reti federali costituisce il terzo pilastro e aggrega tecnologie già ampiamente dibattute nel settore: architettura zero-trust, crittografia post-quantistica, migrazione verso il cloud e strumenti di cyber security basati su intelligenza artificiale.

La loro inclusione esplicita in un documento strategico presidenziale ne consolida la priorità nell’allocazione dei budget federali, con effetti indiretti sulle scelte tecnologiche dei partner e dei fornitori che operano con le agenzie governative americane.

La crittografia post-quantistica merita attenzione particolare: con i progressi nell’informatica quantistica, i protocolli crittografici attuali – compresi quelli che proteggono comunicazioni diplomatiche, militari e finanziarie – sono a rischio di obsolescenza in un orizzonte temporale che la comunità scientifica stima nell’arco di un decennio.

Il NIST ha già pubblicato i primi standard post-quantistici nel 2024 e la loro adozione nei sistemi governativi diventa ora un obiettivo esplicito di policy, con una pressione crescente affinché l’intero ecosistema di fornitori e partner si adegui di conseguenza.

Infrastrutture critiche al centro del quarto pilastro

Sul fronte delle infrastrutture critiche, la strategia individua come priorità la rimozione di vendor e prodotti considerati ad alto rischio geopolitico, con riferimento alla tecnologia proveniente da Paesi classificati come avversari. Il tema della sicurezza della supply chain tecnologica, dai semiconduttori ai software di gestione industriale, fino ai sistemi di telecomunicazione, viene così elevato a componente esplicita della politica di sicurezza nazionale.

È un percorso che l’Europa sta affrontando autonomamente con strumenti come il toolbox 5G e i criteri di valutazione del rischio per i fornitori ad alto rischio nelle reti critiche, ma che con questa strategia riceve un’ulteriore spinta nel contesto della cooperazione atlantica.

La convergenza tra approccio americano ed europeo su questo punto non è scontata nei dettagli implementativi, ma la direzione di marcia è sostanzialmente allineata.

Quinto pilastro: supremazia nelle tecnologie emergenti

Il quinto pilastro, dedicato alla supremazia nelle tecnologie emergenti, affronta tre aree specifiche: sicurezza dell’intelligenza artificiale, crittografia post-quantistica e protezione dell’ecosistema delle criptovalute e della blockchain.

Sull’AI la strategia delinea un approccio duplice: implementazione rapida di strumenti AI per rilevare, dirottare e ingannare gli attori malevoli, incluse soluzioni di AI agentiva per la difesa automatizzata delle reti su larga scala, e contestuale contrasto alla diffusione di piattaforme AI straniere che incorporano meccanismi di censura, sorveglianza e distorsione informativa.

Quest’ultimo punto interseca direttamente il dibattito internazionale sulla governance dell’AI e sulle condizioni di accesso ai mercati digitali, un tema su cui l’Unione Europea e altri attori stanno definendo le proprie posizioni normative con l’AI Act e gli strumenti correlati.

La costruzione del capitale umano: il sesto pilastro

Il sesto e ultimo pilastro riguarda la costruzione del capitale umano. La carenza globale di professionisti della cyber security è stimata in diversi milioni di unità a livello mondiale e nessuna strategia difensiva, per quanto tecnicamente avanzata, può prescindere dalla disponibilità di personale qualificato in grado di progettarla, implementarla e mantenerla operativa.

La risposta indicata punta a costruire una pipeline di talenti che attraversi in modo integrato università, istituti tecnici e vocazionali, imprese private e strutture militari, abbattendo le barriere che oggi ostacolano la mobilità delle competenze tra questi ambiti.

Il modello di raccordo pubblico-privato proposto, con incentivi condivisi e percorsi formativi trasversali, potrebbe rappresentare un riferimento utile anche per contesti europei che stanno affrontando la stessa sfida strutturale nella costruzione di una forza lavoro cyber adeguata alle minacce attuali.

L’orizzonte della Cyber Strategy Usa va oltre i confini nazionali

La Cyber Strategy Usa del 2026 consolida tendenze già in atto nel dibattito

internazionale e le traduce in indirizzi operativi con una proiezione che va oltre i confini nazionali.

Per chi lavora nella sicurezza informatica, monitorare l’implementazione concreta di questi sei pilastri nei prossimi mesi sarà essenziale per anticipare gli sviluppi normativi, tecnologici e operativi che, inevitabilmente, si rifletteranno anche al di fuori del perimetro americano.