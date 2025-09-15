Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

Molti utenti all’estero non possono accedere a TV8 per restrizioni geografiche sui diritti di trasmissione. NordVPN, ExpressVPN e Surfshark offrono soluzioni affidabili per lo streaming, con reti globali e funzioni avanzate

Pubblicato il 15 set 2025
TV8 Diretta streaming estero

Guardare le dirette TV preferite quando siamo all’estero

TV8 è disponibile all’estero? No, la diretta streaming di TV8 è visibile solo in Italia. Fuori dall’Italia, lo streaming è bloccato.

Come si può guardare TV8 all’estero? Si può usare una VPN che permette di simulare la posizione in Italia.

Che VPN serve? Si può scegliere una VPN con server in Italia.

la soluzione principale per vedere TV8 in diretta streaming dall’estero è l’uso di una VPN (Virtual Private Network).

Il sito e l’app di TV8 (così come quelle di altri canali italiani come Rai o Mediaset Infinity) sono soggette a restrizioni geografiche a causa dei diritti di trasmissione. Una VPN permette di aggirare questo problema mascherando il nostro indirizzo IP e facendoci apparire come connessi dall’Italia.

Le situazioni per cui potremmo voler attivare TV8 in diretta streaming dall’estero sono essenzialmente legate al palinstesto del canale televisivo generalista italiano, di proprietà di Sky, che trasmette in chiaro sul digitale terrestre e al fatto che non siamo fisicamente in Italia, per cui scatta la georestrizione. Quindi, siamo nella condizione di voler:

  • Seguire eventi sportivi: Questa è una delle ragioni principali. TV8 trasmette in chiaro gran parte dei campionati di Formula 1 e MotoGP e Champions League. Se ci troviamo temporaneamente all’estero l’uso di una VPN ci permette di non perdere le dirette delle gare.
  • Seguire gli show preferiti: Siamo fan di programmi come “Pechino Express”, “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” o “XFactor”.

Problemi di accesso a TV8 dall’estero

TV8, come molte emittenti italiane, limita l’accesso ai suoi contenuti online ai soli utenti situati in Italia, determinando la posizione geografica tramite l’indirizzo IP dell’utente. Di conseguenza, chi tenta di accedere al sito ufficiale di TV8 da fuori Italia potrebbe visualizzare messaggi di errore o blocchi che impediscono la visione dei contenuti in streaming.

Cosa significa “Questo video non è disponibile nel tuo Paese”

Quando compare il messaggio “Questo video non è disponibile nel tuo paese” significa che il contenuto che si sta cercando di visualizzare è soggetto a restrizioni geografiche, comunemente note come geoblocking.

Il servizio che ospita il video rileva automaticamente da quale area geografica sta avvenendo il tentativo di accesso, normalmente attraverso l’indirizzo IP dell’utente, e verifica se in quel paese i diritti di trasmissione o distribuzione del contenuto sono validi.

Se i diritti non coprono quella determinata area o se il proprietario del contenuto ha scelto di limitarne la diffusione a specifici territori il video viene bloccato e viene mostrato quel messaggio. Questo meccanismo è molto diffuso nel caso di film, serie, eventi sportivi o programmi televisivi che prevedono accordi di licenza distinti per ogni nazione.

La piattaforma impedisce l’accesso perché legalmente non è autorizzata a diffondere il contenuto nella località da cui si sta collegando l’utente. In alcuni casi il messaggio può comparire anche se ci si trova fisicamente nel paese autorizzato ma si utilizza un provider di connessione che esce su IP esteri oppure un proxy o una VPN configurata su server fuori dal territorio consentito.

Le migliori VPN per accedere a TV8

Quando si tratta di scegliere una VPN per accedere a TV8, le opzioni sono generalmente NordVPN, Surfshark ed ExpressVPN. La scelta migliore dipenderà dalle priorità, come budget, velocità e numero di dispositivi da connettere.

NordVPN: caratteristiche e offerte

NordVPN
4.7

🌍 Server: 7.000+ server in 118 paesi

📱 Massimo dispositivi: 10

📍 IP dedicato: ✔

🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS

🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx

👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔

🏢 Sede legale: Panama

🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63%

PROVALA SUBITO

NordVPN utilizza protocolli avanzati come NordLynx, basato su WireGuard, che garantisce connessioni rapide e sicure. Inoltre, ha recentemente introdotto la crittografia post-quantistica, una tecnologia progettata per proteggere i dati anche dalle future minacce rappresentate dai computer quantistici.

Tra le funzionalità aggiuntive, NordVPN include il sistema Threat Protection, che blocca malware, tracker e pubblicità indesiderate, migliorando l’esperienza di navigazione. Il servizio consente anche di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un unico account, rendendolo ideale per famiglie o utenti con più dispositivi.

L’offerta propone uno sconto fino al 73% e 3 mesi extra di servizio. Si tratta della promozione “L’assist perfetto. Firmato Marchisio!”

Panoramica dei piani NordVPN Base, Plus e Ultimate per 2 Anni

L’offerta si articola in tre pacchetti principali: Base, Plus e Ultimate. Tutti i piani di 2 anni costano significativamente meno rispetto ai piani di 1 anno o 1 mese e sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordVPN piano Base 2 anni (27 mesi)

  • Costo: 3,09 € al mese.
  • Prezzo totale: 83,43 € per i primi 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra).
  • Cosa include: La VPN sicura e veloce di NordVPN. È il pacchetto essenziale, ideale se ti serve solo una VPN.

NordVPN piano Plus 2 anni (27 mesi)

  • Costo: 3,99 € al mese.
  • Prezzo totale: 107,73 € per i primi 27 mesi.
  • Cosa include: Tutti i servizi del piano Base, più la protezione anti-malware e di navigazione, il blocco di pubblicità e tracker e un password manager con scanner per le violazioni dei dati. È un’ottima opzione se vuoi una protezione più completa per la navigazione e i tuoi dati personali.

NordVPN piano Ultimate 2 anni (27 mesi)

  • Costo: 6,49 € al mese.
  • Prezzo totale: 175,23 € per i primi 27 mesi.
  • Cosa include: Tutti i servizi del piano Plus, più 1 TB di spazio di archiviazione cloud e un’assicurazione cyber che copre fino a 5.000 € per perdite derivanti da frodi informatiche e furto d’identità. Questa assicurazione è valida solo per i residenti in Svezia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Questo è il piano più completo per chi cerca una sicurezza a 360 gradi.

NordVPN Piani Base, Plus e Ultimate 12 mesi

I piani di un anno offrono un risparmio significativo rispetto al pagamento mensile, ma non sono convenienti come i piani di 2 anni. Tutti i pacchetti di un anno includono la garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordVPN Piano Base 12 mesi

  • Costo: 4,99 €/mese.
  • Risparmio: 56%
  • Prezzo totale: 59,88 € per 12 mesi.

NordVPN Piano Plus 12 mesi

  • Costo: 5,99 €/mese.
  • Risparmio: 60%
  • Prezzo totale: 71,88 € per 12 mesi.

NordVPN Piano Ultimate 12 mesi

  • Costo: 8,49 €/mese.
  • Risparmio: 65%
  • Prezzo totale: 101,88 € per 12 mesi.

Nord VPN Piani Base, Plus e Ultimate di 1 Mese

Questi piani offrono la massima flessibilità, ma non prevedono sconti. Sono ideali per un utilizzo a breve termine o per provare il servizio senza un impegno a lungo termine.

NordVPN piano Base 1 mese

  • Costo: 12,99 €/mese.
  • Prezzo totale: Fatturato ogni mese.

NordVPN piano Plus 1 mese

  • Costo: 13,99 €/mese.
  • Prezzo totale: Fatturato ogni mese.

NordVPN piano Ultimate 1 mese

  • Costo: 16,49 €/mese.
  • Prezzo totale: Fatturato ogni mese.
Richiedi NordVPN

Surfshark: soluzione economica per lo streaming

Surfshark VPN
4.5

🌍 Server: 3200+ in 100 paesi

📱 Massimo dispositivi: illimitati

🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS

🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP

👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔

🏢 Sede legale: Paesi Bassi

🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥

PROVALA SUBITO

L’offerta su Surfshark è pensata per chi cerca una soluzione VPN completa e conveniente per proteggere tutti i propri dispositivi, con un particolare risparmio sul costo mensile e una garanzia che permette di provare il servizio senza impegno.

La caratteristica principale e un punto di forza molto importante di Surfshark è proprio il fatto di offrire connessioni illimitate con un singolo abbonamento.

La sicurezza è affidata alla crittografia AES-256-GCM e dall’adozione di protocolli come WireGuard, OpenVPN e IKEv2. Inoltre, Surfshark implementa una rigorosa politica no-log, assicurando che nessuna attività dell’utente venga registrata o monitorata.

Surfshark offre tre piani principali: Starter, One e One+. Il piano Starter include le funzionalità VPN di base, come la protezione della connessione e la possibilità di bypassare le restrizioni geografiche. Il piano One aggiunge strumenti di sicurezza avanzati, tra cui un antivirus integrato, avvisi di violazione dei dati e un motore di ricerca privato. Il piano One+ include tutte le funzionalità precedenti e aggiunge il servizio Incogni, che si occupa della rimozione dei dati personali dai database di broker di dati.

Per i piani di abbonamento di 24 mesi e di 12 mesi, Surfshark include un’offerta speciale che aggiunge 3 mesi extra gratuiti.

Questo vale per tutti e tre i piani Starter, One e One+.

In pratica, se si sottoscrive un abbonamento:

  • 24 mesi,il servizio ha una durata di 27 mesi.
  • 12 mesi, il servizio durerà 15 mesi.

Inoltre, i piani Surfshark One e One+ aggiungono servizi di sicurezza più avanzati come:

  • Surfshark Antivirus: Protegge i dispositivi da virus e malware.
  • Surfshark Alert: Avvisa se le informazioni personali (email, carte di credito, ecc.) vengono compromesse in una violazione dei dati.
  • Surfshark Search: Un motore di ricerca che permette di navigare senza pubblicità e senza lasciare tracce.

Surfshark è compatibile con molti dispositivi e sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e smart TV. Le funzionalità aggiuntive includono il blocco degli annunci e dei tracker (CleanWeb), la modalità MultiHop per una doppia crittografia del traffico, la funzione Bypasser per escludere determinate app o siti dalla connessione VPN e la possibilità di simulare la posizione GPS su dispositivi Android.

Confronto dei Piani VPN di Surfshark

Durata abbonamentoPiano Surfshark StarterPiano Surfshark One (Più popolare)Piano Surfshark One+
24 mesi (+ 3 mesi EXTRA)1,99 €/mese (totale 53,73 € per 27 mesi)2,29 €/mese (totale 61,83 € per 27 mesi)4,19 €/mese (totale 113,13 € per 27 mesi)
Sconto87%87%80%
12 mesi (+ 3 mesi EXTRA)3,19 €/mese (totale 47,85 € per 15 mesi)3,39 €/mese (totale 50,85 € per 15 mesi)6,29 €/mese (totale 94,35 € per 15 mesi)
Sconto79%81%70%
1 mese15,45 €/mese (fatturazione mensile)17,95 €/mese (fatturazione mensile)20,85 €/mese (fatturazione mensile)
ScontoNessuno scontoNessuno scontoNessuno sconto
Richiedi Surfshark

ExpressVPN: velocità e facilità d’uso

ExpressVPN
4.4

🌍 Server: 3000 server in 105 paesi

📱 Massimo dispositivi: 8

🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux

🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN

👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔

🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche

🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS

PROVALA SUBITO

ExpressVPN è progettata per essere semplice, l’installazione è veloce e la connessione avviene con un solo clic. E’ compatibile con molti dispositivi e sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Con un singolo abbonamento, si possono collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente.

La sicurezza è garantita da una crittografia di livello militare AES-256, supportata da protocolli avanzati come Lightway, sviluppato internamente per offrire velocità e stabilità superiori rispetto ai protocolli tradizionali. Inoltre, ExpressVPN adotta una rigorosa politica no-log, assicurando che nessuna attività dell’utente venga registrata o monitorata.

ExpressVPN propone un’offerta speciale per i nuovi abbonati: un piano biennale con uno sconto del 61%, al prezzo di 4,87 € al mese, per un totale di 136,31 € per 28 mesi. Questa promozione include 4 mesi aggiuntivi gratuiti e una eSIM da 5 GB fornita da holiday.com. Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Le funzionalità principali includono il blocco degli annunci e dei tracker, un gestore di password e avvisi ID per monitorare l’uso fraudolento dei dati personali. Inoltre, ExpressVPN utilizza la tecnologia TrustedServer, che garantisce che nessun dato venga scritto su disco, migliorando la sicurezza e la privacy degli utenti.

ho riassunto i piani di ExpressVPN in modo chiaro, mettendo a confronto i tre tipi di abbonamento principali (Base, Avanzato, Pro) per diverse durate (1 mese, 12 mesi, 24 mesi).

Caratteristiche dei piani Base, Avanzato e Pro di ExpressVPN

ExpressVPN offre tre tipologie di piano (Base, Avanzato e Pro), che si distinguono per il numero di connessioni simultanee e le funzionalità di sicurezza aggiuntive. Tutti i piani includono la garanzia di rimborso di 30 giorni.

CaratteristicaPiano BasePiano AvanzatoPiano Pro
Connessioni simultanee101214
ProtezioneLite (blocca annunci e siti dannosi)Avanzata (blocca pubblicità, tracker, siti dannosi, ecc.)Avanzata (blocca pubblicità, tracker, siti dannosi, ecc.)
Gestore di passwordNo
eSIM di holiday.comNo3 giorni5 giorni
Sconto su AircoveNo50%75%
IP dedicatoNoNo

ExpressVPN: prezzi piani Base, Avanzato e Pro

I piani possono essere acquistati con tre durate diverse: 1 mese, 12 mesi (con 3 mesi bonus) e 24 mesi (con 4 mesi bonus). L’opzione con la durata più lunga offre lo sconto maggiore. I prezzi sono in dollari americani (USD) e il costo totale viene calcolato al momento del checkout, con l’aggiunta dell’IVA.

Abbonamento di 1 mese a ExpressVPN

Questa è l’opzione più flessibile e più costosa. È ideale sper chi ha bisogno di una VPN per un breve periodo.

  • ExpressVPN Piano Base 1 mese: $12.99/mese
  • ExpressVPN Piano Avanzato 1 mese: $13.99/mese
  • ExpressVPN Piano Pro 1 mese: $19.99/mese

ExpressVPN abbonamento di 12 mesi + 3 mesi gratis

Questa opzione offre un risparmio significativo rispetto al piano mensile ed è un ottimo compromesso tra flessibilità e costo.

  • ExpressVPN Piano Base 12 mesi + 3 mesi free: $4.99/mese (totale $74.85 per 15 mesi)
  • ExpressVPN Piano Avanzato 12 mesi + 3 mesi free: $5.99/mese (totale $89.85 per 15 mesi)
  • ExpressVPN Piano Pro: $8.99/mese 12 mesi + 3 mesi free (totale $134.85 per 15 mesi)

Abbonamento ExpressVPN di 24 mesi + 4 mesi gratis

Questo è il piano con il maggior risparmio, offrendo fino al 73% di sconto rispetto al costo mensile. È la scelta più conveniente se prevedi di usare ExpressVPN a lungo termine.

  • ExpressVPN Piano Base 24 mesi + 4 mesi free: $3.49/mese (totale $97.72 per 28 mesi)
  • ExpressVPN Piano Avanzato 24 mesi + 4 mesi free: $4.49/mese (totale $125.72 per 28 mesi)
  • ExpressVPN Piano Pro 24 mesi + 4 mesi free: $7.49/mese (totale $209.72 per 28 mesi)

Quale piano ExpressVPN scegliere

  • Se l’obiettivo principale è la massima sicurezza e protezione con la possibilità di connettere più dispositivi, il piano Pro è l’opzione migliore. Offre il maggior numero di connessioni simultanee e un IP dedicato, che può essere utile per alcune attività online.
  • Il piano Avanzato è la scelta più popolare e offre un ottimo equilibrio tra costo e funzionalità. È l’ideale per la maggior parte degli utenti, includendo la protezione avanzata e il gestore di password.
  • Il piano Base è la soluzione più economica. È sufficiente per chi cerca solo le funzionalità essenziali di una VPN, come la protezione del traffico e l’accesso a contenuti geolocalizzati, senza funzionalità extra come l’eSIM o il gestore di password.
Richiedi ExpressVPN

Come configurare una VPN per TV8

Per configurare una VPN e accedere a TV8 dall’estero devi innanzitutto scegliere un provider affidabile che offra server in Italia come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark.

Dopo aver sottoscritto un abbonamento, scaricare e installare l’applicazione VPN sul dispositivo, che può essere un computer, uno smartphone o una smart TV. Una volta installata, aprire l’app e accedi con le credenziali dell’account. Successivamente, selezionare un server situato in Italia dalla lista dei server disponibili e avviare la connessione.

Con la VPN attiva e connessa a un server italiano, l’indirizzo IP apparirà come se fossimo in Italia, permettendoci di accedere ai contenuti geograficamente limitati.

La legalità dell’uso della VPN

In linea di massima, l’uso di una VPN è legale nella maggior parte dei Paesi del mondo, inclusi gli Stati Uniti, il Canada e tutti i paesi dell’Unione Europea. Le VPN sono strumenti legittimi utilizzati da milioni di persone e aziende per proteggere la loro privacy online, la sicurezza dei dati e per lavorare da remoto in modo sicuro.

Tuttavia, è importante ricordare che l’uso di una VPN per compiere attività illegali rimane un’attività illegale. Ad esempio, se utilizziamo una VPN per scaricare materiale protetto da copyright in modo illegale, stiamo comunque violando la legge, indipendentemente dal fatto che si stia usando o meno una VPN.

L’uso della VPN per aggirare le restrizioni geografiche

Per quanto riguarda TV8 e altri servizi di streaming, il discorso è un po’ diverso. I canali televisivi e le piattaforme di streaming applicano il “geoblocking” a causa di accordi di licenza che li autorizzano a trasmettere specifici contenuti (come eventi sportivi o film) solo in determinati territori.

L’atto di utilizzare una VPN per superare queste restrizioni non è un atto illegale nella maggior parte dei Paesi. Però, questo comportamento viola i termini di servizio che stabiliscono che non dovremmo utilizzare strumenti per mascherare la posizione e aggirare le restrizioni geografiche.

In conclusione, guardare TV8 dall’estero con una VPN non è illegale dal punto di vista penale nella maggior parte del mondo, ma è una violazione dei termini di servizio del canale. La conseguenza più probabile non è un’azione legale, ma il blocco del servizio da parte del fornitore di streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

  VPN per iPhone compatibili con iOS

  LA GUIDA

    VPN iPhone: le migliori compatibili con iOS

    15 Set 2025

    di redazione affiliazioni Nextwork360

    Condividi
  Anche per gestire Kodi può essere utile installare una VPN

  LA GUIDA

    VPN su Kodi: la guida per streaming sicuro, veloce e anonimo

    31 Lug 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  Scopri le migliori VPN per torrent

  LA GUIDA

    Guida alle migliori VPN per Torrent

    01 Ago 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  Guida alle migliori VPN per navigare in sicurezza in Cina

  LA GUIDA

    Le migliori VPN per la Cina: guida completa

    01 Ago 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi

