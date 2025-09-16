Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

LA GUIDA

Non navigare più su Chrome senza queste estensioni VPN

Le estensioni VPN per Chrome proteggono la navigazione web cifrando solo il traffico del browser. L’installazione è semplice e richiede pochi passaggi dal Chrome Web Store.

Pubblicato il 16 set 2025
Le migliori estensioni vpn per chrome

Le estensioni sono leggere, veloci e facili da usare

Le estensioni VPN per Chrome cifrano solo il traffico generato dal browser permettendo di proteggere la navigazione web, mascherare l’indirizzo IP e superare le restrizioni geografiche senza modificare la connessione dell’intero sistema operativo.

Le estensioni pagamento come NordVPN, ExpressVPN e Surfshark offrono protezione solida, server globali e prestazioni migliori.

Installare un’estensione VPN su Chrome richiede pochi minuti: si seleziona l’estensione ufficiale dallo store, si accettano i permessi richiesti, si effettua il login con il proprio account VPN e si avvia la connessione scegliendo il server desiderato, ottenendo così sicurezza e privacy immediata durante la navigazione.

La scelta della migliore estensione VPN per Chrome dipende in gran parte dalle priorità specifiche (velocità, funzionalità extra, prezzo, ecc.).

È importante notare che, per la massima protezione, l’estensione del browser da sola non basta. Molte estensioni VPN agiscono come proxy, criptando solo il traffico del browser, mentre le app complete per desktop e mobile criptano tutto il traffico del dispositivo.

Cosa sono le estensioni VPN per Chrome

Le estensioni VPN per Chrome sono versioni leggere e specificamente progettate per il browser dei normali servizi VPN. A differenza dei client VPN tradizionali che proteggono tutto il traffico internet del dispositivo le estensioni per Chrome operano esclusivamente all’interno del browser criptando e instradando soltanto il traffico generato da Chrome.

Questo significa che altre applicazioni installate sul computer, come client di posta, software di backup o programmi di streaming esterni, continuano a utilizzare la normale connessione di rete del sistema, senza passare attraverso la VPN del browser.

Per molti utenti questa modalità è vantaggiosa quando si desidera proteggere rapidamente la navigazione web, accedere a contenuti geo-bloccati o mascherare l’indirizzo IP solo per le attività online svolte su Chrome, senza modificare la configurazione generale della rete di Windows.

Le estensioni VPN per Chrome sono semplici da installare: si scaricano direttamente dallo store delle estensioni del browser e, una volta attivate, permettono di selezionare rapidamente il server desiderato e gestire la connessione VPN senza dover aprire software separati.

Molti provider offrono estensioni con funzionalità aggiuntive pensate per il contesto web, come il blocco dei tracker, delle pubblicità invasive, la protezione anti-phishing e l’impostazione del cosiddetto split tunneling, che consente di escludere determinati siti dalla connessione VPN.

Migliori opzioni di VPN per Chrome

Esistono estensioni VPN per Chrome a pagamento che offrono servizi aggiuntivi e risultano più affidabili sotto diversi punti di vista.

NordVPN in promozione con l’assist perfetto di Marchisio

NordVPN
4.7

🌍 Server: 7.000+ server in 118 paesi

📱 Massimo dispositivi: 10

📍 IP dedicato: ✔

🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS

🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx

👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔

🏢 Sede legale: Panama

🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63%

PROVALA SUBITO

L’estensione NordVPN per Google Chrome include la protezione contro le perdite WebRTC, la possibilità di selezionare server in oltre 70 paesi e la funzione “Smart Location”, che consente di assegnare automaticamente server specifici a determinati siti web.

Alcune funzionalità avanzate, come il kill switch o lo split tunneling, sono disponibili solo nel client desktop completo. Va anche notato che la crittografia utilizzata nell’estensione è AES-128, meno robusta rispetto all’AES-256 impiegata nelle applicazioni desktop e mobili.

Punti di forza: È spesso indicata come una delle migliori VPN in assoluto per Chrome. L’estensione offre funzionalità avanzate come Threat Protection, che blocca annunci, siti web dannosi e minacce online. Disattiva anche il protocollo WebRTC per prevenire la perdita dell’indirizzo IP.

Funzionalità dell’estensione: Oltre alla protezione di base del browser, l’estensione offre la connessione rapida al miglior server disponibile o la possibilità di sceglierlo manualmente.

Vantaggio: Offre un ottimo equilibrio tra sicurezza, velocità e funzionalità aggiuntive. È una scelta solida per chi cerca una protezione completa.

L’estensione è gratuita per gli utenti con un abbonamento attivo a NordVPN.

Piani NordVPN: Base, Plus e Ultimate

L’offerta NordVPN si articola su tre piani principali: Base, Plus e Ultimate. La differenza tra i piani sta nelle funzionalità incluse. La convenienza del prezzo dipende dalla durata dell’abbonamento: più lungo, maggiore è lo sconto e minore è il costo mensile.

In sintesi:

  • NordVPN Piano Base: include solo la VPN.
  • NordVPN Piano Plus: aggiunge funzionalità di sicurezza come la protezione anti-malware, il blocco di pubblicità e tracker e un password manager.
  • NordVPN Piano Ultimate: include tutte le funzionalità del piano Plus, più 1 TB di spazio di archiviazione cloud e una Cyber Assicurazione con una copertura massima di 5000 €.

Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tabella comparativa dei piani NordVPN Base, Plus e Ultimate

Durata AbbonamentoPianoFunzionalità inclusePrezzo Mensile (media)Prezzo Totale ScontatoPrezzo Originale% Risparmio
2 AnniBaseVPN3,09 € (su 27 mesi)83,43 € (per 27 mesi)312,93 €73%
PlusVPN, Protezione anti-malware e di navigazione, Blocco pubblicità e tracker, Password manager & breach scanner3,99 € (su 27 mesi)107,73 € (per 27 mesi)404,73 €73%
UltimateVPN, Protezione anti-malware e di navigazione, Blocco pubblicità e tracker, Password manager & breach scanner, Spazio di archiviazione cloud da 1 TB, Cyber Assicurazione6,49 € (su 27 mesi)175,23 € (per 27 mesi)672,03 €73%
1 AnnoBaseVPN4,99 € (su 12 mesi)59,88 € (per 12 mesi)139,08 €56%
PlusVPN, Protezione anti-malware e di navigazione, Blocco pubblicità e tracker, Password manager & breach scanner5,99 € (su 12 mesi)71,88 € (per 12 mesi)179,88 €60%
UltimateVPN, Protezione anti-malware e di navigazione, Blocco pubblicità e tracker, Password manager & breach scanner, Spazio di archiviazione cloud da 1 TB, Cyber Assicurazione8,49 € (su 12 mesi)101,88 € (per 12 mesi)298,68 €65%
1 MeseBaseVPN12,99 € (mensile)12,99 € (mensile)N/A0%
PlusVPN, Protezione anti-malware e di navigazione, Blocco pubblicità e tracker, Password manager & breach scanner13,99 € (mensile)13,99 € (mensile)N/A0%
UltimateVPN, Protezione anti-malware e di navigazione, Blocco pubblicità e tracker, Password manager & breach scanner, Spazio di archiviazione cloud da 1 TB, Cyber Assicurazione16,49 € (mensile)16,49 € (mensile)N/A0%

L’offerta L’assist perfetto. Firmato Marchisio! propone:

  • Sconto fino al 73%: Un forte sconto sul prezzo originale dell’abbonamento.
  • 3 mesi extra gratis: Aggiunge tre mesi di servizio gratuito all’abbonamento che acquisti.
  • Garanzia di rimborso di 30 giorni: Se acquisti il servizio e non sei soddisfatto, puoi chiedere un rimborso completo entro 30 giorni. Questo ti permette di provarlo senza rischi.
  • Protezione per 10 dispositivi: Con un unico account, si possono installare e usare NordVPN su un massimo di 10 dispositivi diversi (computer, smartphone, tablet, ecc.).

Funzioni aggiuntive di NordVPN

Oltre a proteggere la privacy, NordVPN offre diverse funzioni aggiuntive:

  • Threat Protection Pr: Un’opzione di sicurezza che blocca automaticamente malware, phishing, annunci pubblicitari invasivi e tracker (i sistemi che tracciano lle attività online). La cosa interessante è che questa funzione continua anche senza essere connessi alla VPN.
  • Streaming sicuro: Permette di guardare i contenuti preferiti senza interruzioni e senza limiti di banda, indipendentemente dalla posizione geografica.
  • Dark Web Monitor: Controlla il dark web e avvisa se le credenziali (come email o password) sono state compromesse in qualche attacco informatico.
  • Nessun “log” (politica no-log): L’azienda afferma di non registrare la tua attività online (come siti visitati, indirizzi IP, ecc.), garantendo che i dati rimangano privati.
Richiedi NordVPN

Surfshark VPN: il Proxy per Google Chrome

Surfshark VPN
4.5

🌍 Server: 3200+ in 100 paesi

📱 Massimo dispositivi: illimitati

🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS

🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP

👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔

🏢 Sede legale: Paesi Bassi

🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥

PROVALA SUBITO

L’estensione di Surfshark per Google Chrome è un “proxy” VPN che offre una serie di funzionalità avanzate per migliorare la sicurezza e la privacy durante la navigazione. Funziona in modo autonomo, senza la necessità di installare l’applicazione desktop, anche se l’app completa offre funzionalità più estese.

Ecco le principali caratteristiche dell’estensione di Surfshark per Chrome:

  • Crittografia del traffico del browser: L’estensione instrada e cripta tutto il traffico che passa attraverso il browser Chrome, mascherando l’indirizzo IP e la posizione reale.
  • Vasta rete di server: Permette di connettersi a oltre 3.200 server in 100 Paesi, offrendo la stessa ampia scelta di posizioni dell’applicazione desktop.
  • CleanWeb: Questa è una delle funzionalità più distintive. L’estensione blocca in modo efficace:
    • Annunci pubblicitari e banner.
    • Tracker online.
    • Siti web dannosi (malware, phishing).
    • Popup di consenso ai cookie, che vengono gestiti automaticamente.
  • Protezione WebRTC: Previene le fughe di indirizzo IP che possono verificarsi a causa di vulnerabilità nel protocollo WebRTC del browser.
  • Bypasser (Split Tunneling): Funzionalità che permette di scegliere quali siti web o indirizzi IP devono essere instradati attraverso la VPN e quali, invece, possono bypassarla.
  • Alternative ID: Una funzione che consente di generare un nuovo indirizzo email e altre informazioni di base per registrarsi a siti web, mantenendo segreta la vera identità.
  • Alert: Avvisa in caso di fughe di dati che hanno interessato i siti che visitiamo.
  • Navigazione privata: Include una funzione di ricerca privata (Surfshark Search) per navigare senza essere tracciati, monitorati o con i dati registrati.
  • Protocolli moderni: L’estensione utilizza protocolli di connessione sicuri e veloci.

In sintesi, l’estensione di Surfshark non è solo un semplice “telecomando” per l’app desktop, ma un potente strumento di sicurezza e privacy per la navigazione web, ricco di funzionalità autonome come CleanWeb e Alternative ID.

L’estensione è gratuita per gli utenti con un abbonamento attivo a Surfshark. I piani di abbonamento variano a seconda della durata e delle promozioni in corso con opzioni mensili, annuali e biennali. Tutti i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Punti di forza:

  • Numero di dispositivi: Il suo più grande vantaggio è la possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi con un unico abbonamento.
  • Prezzo: È spesso l’opzione più economica tra le tre, specialmente con i piani a lungo termine, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.
  • Velocità: Molto veloce sui server locali e internazionali.
  • Funzionalità extra: Include CleanWeb (ad blocker) e altre funzionalità simili.
  • Copertura server: Ha una buona rete di server in tutto il mondo, con una presenza particolarmente forte in America Latina, Africa, Asia e Medio Oriente.

Ideale per: Chi ha bisogno di proteggere molti dispositivi contemporaneamente o cerca un’opzione economica senza sacrificare la qualità e la velocità.

Piani Surfshark Starter, One e One+

L’offerta di Surfshark si articola su tre piani principali (Starter, One e One+) e su tre durate diverse (24 mesi, 12 mesi e 1 mese). Il prezzo mensile è più basso man mano che si sceglie un piano più lungo.

Piani a 24 mesi di Surfshark VPN

Questa è l’opzione più conveniente in assoluto, ideale per chi vuole un impegno a lungo termine.

  • Surfshark Starter: Con questo piano, si pagano 53,73 € per i primi 27 mesi (24 mesi di abbonamento + 3 mesi extra gratuiti). Il costo mensile effettivo è di circa 1,99 €. Include le funzionalità base come la VPN, Alternative ID, Antivirus, Alert e Search.
  • Surfshark One: Questo è il piano più popolare. Costa 61,83 € per i primi 27 mesi, con un costo mensile effettivo di circa 2,29 €. Aggiunge il servizio Incogni per la rimozione dei dati personali dai database online, rispetto al piano Starter.
  • Surfshark One+: Il piano più completo, costa 113,13 € per i primi 27 mesi, con un costo mensile effettivo di circa 4,19 €. Include tutte le funzionalità dei piani precedenti.

Piani Surfshark VPN a 12 mesi

Un’ottima via di mezzo tra l’impegno a lungo termine e la flessibilità. Offre comunque un buon risparmio rispetto al piano mensile.

  • Surfshark Starter: Costa 47,85 € per i primi 15 mesi (12 mesi di abbonamento + 3 mesi extra gratuiti). Il costo mensile effettivo è di circa 3,19 €. Le funzionalità sono le stesse del piano Starter a 24 mesi.
  • Surfshark One: Costa 50,85 € per i primi 15 mesi, con un costo mensile effettivo di circa 3,39 €. Include tutte le funzionalità del piano One a 24 mesi.
  • Surfshark One+: Costa 94,35 € per i primi 15 mesi, con un costo mensile effettivo di circa 6,29 €. Include tutte le funzionalità del piano One+ a 24 mesi.

Piani Surfshark VPN a 1 mese

Questa è l’opzione più flessibile, ma anche la più costosa. È utile se si vuole provare il servizio per un breve periodo senza un impegno a lungo termine.

  • Surfshark Starter: Costa 15,45 € al mese.
  • Surfshark One: Costa 17,95 € al mese.
  • Surfshark One+: Costa 20,85 € al mese.

Tutti i piani a pagamento includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, che permette di provare il servizio senza rischi.

PianoDurataPrezzo mensile effettivoPrezzo totale (IVA esclusa)Funzionalità incluse
Surfshark Starter24 mesi + 3 mesi extra1,99 €53,73 € (per 27 mesi)VPN, Alternative ID, Antivirus, Alert, Search
Surfshark One24 mesi + 3 mesi extra2,29 €61,83 € (per 27 mesi)Tutte le funzionalità di Starter + Incogni
Surfshark One+24 mesi + 3 mesi extra4,19 €113,13 € (per 27 mesi)Tutte le funzionalità di One
Surfshark Starter12 mesi + 3 mesi extra3,19 €47,85 € (per 15 mesi)VPN, Alternative ID, Antivirus, Alert, Search
Surfshark One12 mesi + 3 mesi extra3,39 €50,85 € (per 15 mesi)Tutte le funzionalità di Starter + Incogni
Surfshark One+12 mesi + 3 mesi extra6,29 €94,35 € (per 15 mesi)Tutte le funzionalità di One
Surfshark Starter1 mese15,45 €15,45 € (al mese)VPN, Alternative ID, Antivirus, Alert, Search
Surfshark One1 mese17,95 €17,95 € (al mese)Tutte le funzionalità di Starter + Incogni
Surfshark One+1 mese20,85 €20,85 € (al mese)Tutte le funzionalità di One
Richiedi Surfshark VPN

ExpressVPN: controllo e sicurezza

ExpressVPN
4.4

🌍 Server: 3000 server in 105 paesi

📱 Massimo dispositivi: 8

🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux

🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN

👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔

🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche

🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS

PROVALA SUBITO

L’estensione di ExpressVPN per Google Chrome è uno strumento che consente di controllare il client desktop direttamente dal browser offrendo un’interfaccia semplice per attivare o disattivare la connessione VPN, selezionare server e gestire impostazioni.

Offre protezione contro le perdite WebRTC, spoofing della posizione per impedire la rilevazione della posizione reale tramite HTML5, e la possibilità di accedere a contenuti soggetti a restrizioni geografiche direttamente dal browser.

L’estensione non funziona in modo indipendente in quanto richiede l’installazione del client desktop di ExpressVPN per operare correttamente. Inoltre, alcune funzionalità avanzate, come il kill switch o lo split tunneling, sono disponibili solo nel client desktop completo.

Punti di forza:

  • Semplicità e affidabilità: È considerata una delle migliori VPN per i principianti grazie alla sua interfaccia pulita e facile da usare. La sua estensione per Chrome è molto semplice e funzionale.
  • Prestazioni: Offre prestazioni elevate e costanti, ottime per lo streaming e il download.
  • Sicurezza: È un servizio molto affidabile con una solida politica di no-log e una crittografia di alto livello.
  • Server: Dispone di una vasta rete di server, garantendo una connessione stabile e veloce in molte aree.

Punti deboli:

  • Funzionalità aggiuntive: Ha meno funzionalità extra .
  • Costo: Tende ad essere l’opzione più costosa.

Ideale per: Chi cerca un servizio VPN semplice, affidabile e con prestazioni eccellenti, anche se a un costo superiore e con meno funzionalità extra.

L’offerta ExpressVPN per i piani Base, Avanzato e Pro

L’offerta di ExpressVPN presenta tre piani principali, Base, Avanzato e Pro, ognuno disponibile con durate diverse: 2 anni + 4 mesi free, 12 mesi + 3 mesi free e 1 mese:

Ogni piano offre un set di funzionalità specifico. Il piano Base è il più essenziale, mentre il piano Avanzato aggiunge funzionalità di sicurezza extra, e il piano Pro include tutti i vantaggi, come un numero maggiore di connessioni e un IP dedicato.

ExpressVPN piano Base

Il piano Base è la scelta più economica e offre le funzionalità essenziali per una VPN. È l’opzione ideale se cerchi semplicemente una connessione sicura e privata senza troppi extra.

  • Connessioni: Si possono collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
  • Protezione Lite: Blocca la maggior parte delle pubblicità e i siti web dannosi, proteggendoti da minacce di base durante la navigazione.
  • Costo: Il prezzo è il più basso tra tutti i piani, specialmente con l’abbonamento più lungo da 2 anni + 4 mesi, che offre un risparmio del 73%.

ExpressVPN piano Avanzato

Il piano Avanzato è la via di mezzo, offrendo un equilibrio perfetto tra prezzo e funzionalità aggiuntive. È il più popolare perché include importanti strumenti di sicurezza che il piano Base non ha.

  • Connessioni: Supporta fino a 12 dispositivi contemporaneamente.
  • Protezione Avanzata: Oltre a bloccare pubblicità e siti dannosi, questo piano ferma anche tracker e altri elementi indesiderati che potrebbero monitorare le attività online.
  • Gestore di password: Accesso a uno strumento per creare, archiviare e gestire in modo sicuro tutte le password.
  • Extra: Include 3 giorni di eSIM illimitata per l’uso in viaggio e uno sconto del 50% su Aircove, un router Wi-Fi VPN.

ExpressVPN piano Pro

Il piano Pro è il pacchetto completo, progettato per chi cerca la massima sicurezza e le migliori prestazioni. Se si ha bisogno di funzionalità specifiche e un controllo totale, questa è l’opzione da considerare.

  • Connessioni: Offre il maggior numero di connessioni, fino a 14 dispositivi contemporaneamente.
  • Protezione Avanzata: Mantiene tutte le funzionalità di sicurezza del piano Avanzato (blocco di pubblicità, tracker e siti dannosi).
  • Gestore di password: Anche qui è incluso un gestore di password completo.
  • IP Dedicato: Questa è una caratteristica chiave: viene assegnato un indirizzo IP esclusivo, che non viene condiviso con altri utenti. Questo può essere utile per accedere a servizi che tendono a bloccare gli IP condivisi delle VPN e per avere una maggiore stabilità.
  • Extra: 5 giorni di eSIM illimitata (invece di 3) e uno sconto del 75% su Aircove, un ulteriore vantaggio rispetto al piano Avanzato.
CaratteristicaPiano BasePiano AvanzatoPiano Pro
Durata Offerta2 anni + 4 mesi2 anni + 4 mesi2 anni + 4 mesi
Costo Mensile Medio$3.49$4.49$7.49
Costo Totale$97.72$125.72$209.72
Sconto73%67%62%
Connessioni Simulatnee101214
ProtezioneLite (blocca annunci e siti dannosi)Avanzata (blocca pubblicità, tracker, siti dannosi)Avanzata (blocca pubblicità, tracker, siti dannosi)
Gestore PasswordNo
eSIM holiday.comNo3 giorni5 giorni
Sconto AircoveNo50%75%
IP DedicatoNoNo
Richiedi ExpressVPN

Perché utilizzare una VPN su Google Chrome

Usare una VPN su Google Chrome offre una soluzione pratica e immediata per chi desidera navigare con maggiore privacy e sicurezza direttamente all’interno del proprio browser. Quando viene attivata un’estensione VPN su Chrome il traffico generato dal browser viene cifrato e instradato attraverso server remoti impedendo a provider internet, reti Wi-Fi pubbliche, inserzionisti o eventuali hacker di intercettare dati sensibili come credenziali di accesso, informazioni finanziarie o cronologia di navigazione.

Una VPN su Chrome permette di superare blocchi geografici rendendo accessibili contenuti e servizi online normalmente riservati a determinati Paesi. È un vantaggio molto apprezzato, ad esempio, per accedere a cataloghi di streaming internazionali, leggere testate giornalistiche estere o utilizzare strumenti web non disponibili localmente. Per chi si connette spesso da reti pubbliche una VPN su Chrome aggiunge un livello di sicurezza immediato proteggendo la sessione di navigazione anche su reti potenzialmente vulnerabili.

L’estensione si integra direttamente nel browser, non richiede configurazioni complesse e permette di attivare o disattivare la connessione cifrata con pochi clic selezionando rapidamente il server desiderato in funzione dell’attività svolta. Alcuni provider offrono funzioni avanzate come il blocco dei tracker pubblicitari, la protezione anti-phishing e la gestione intelligente del traffico, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Come installare un’estensione VPN su Chrome

Installare un’estensione VPN su Google Chrome è un’operazione rapida. Il primo passo consiste nell’aprire il browser Chrome e accedere al Chrome Web Store, il marketplace ufficiale delle estensioni per il browser.

All’interno dello store è possibile utilizzare la barra di ricerca per individuare l’estensione VPN desiderata, inserendo il nome del provider scelto. È importante assicurarsi di selezionare l’estensione ufficiale verificando che il nome dello sviluppatore corrisponda al fornitore VPN e che il numero di recensioni e valutazioni sia elevato, così da evitare download di versioni contraffatte o non affidabili.

Una volta individuata l’estensione, basta cliccare sul pulsante “Aggiungi a Chrome”. Dopo una breve fase di download e installazione Chrome richiede di confermare i permessi richiesti dall’estensione necessari per cifrare il traffico web e gestire le funzionalità di sicurezza. Terminata l’installazione, l’icona dell’estensione comparirà accanto alla barra degli indirizzi del browser consentendo un accesso rapido a tutte le sue funzioni.

Prima di poter utilizzare la VPN è generalmente richiesto il login con le credenziali dell’account VPN già attivo. In alcuni casi, per le estensioni che non funzionano autonomamente potrebbe essere necessario avere il client VPN desktop attivo in background. Una volta effettuato l’accesso l’utente può selezionare il server desiderato o attivare funzioni avanzate come il blocco dei tracker, la protezione contro le perdite WebRTC o il bypass selettivo dei siti web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

C
Redazione Cybersecurity360.it

  • Reti VPN: vantaggi e quali sono in Italia

  • LA GUIDA PRATICA

    VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve una Virtual Private Network

    03 Apr 2025

    di Salvatore Lombardo

    Condividi
  • OpenID Connect cos'è e come funziona

  • IDENTITÀ DIGITALE

    OpenID Connect: cos'è, a cosa serve e perché è importante

    13 Apr 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • Nella Guida alla VPN puoi leggere quali sono i servizi migliori per navigare online in sicurezza e proteggendo la Privacy

  • LA GUIDA

    Guida VPN: come funzionano e quale scegliere per la massima sicurezza online

    29 Mag 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • VPN per iPhone compatibili con iOS

  • LA GUIDA

    VPN iPhone: le migliori compatibili con iOS

    15 Set 2025

    di redazione affiliazioni Nextwork360

    Condividi

