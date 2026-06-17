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Aruba Hosting, promo flash con il 60% di sconto: hosting e domini ai minimi

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Aruba lancia una Promo Flash che consente di ottenere il 60% di sconto su hosting, domini, WordPress, e-commerce e servizi digitali. L’iniziativa è valida fino al 24 giugno 2026 con il codice GIUGNO26 e interessa sia nuovi siti sia progetti già online

Pubblicato il 17 giu 2026
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Hosting Aruba sconto del 60%
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Hosting Aruba in 3 punti chiave

  • Promo Flash di Aruba: sconto 60% su gran parte del catalogo Hosting & Domini con codice GIUGNO26, valido fino al 24 giugno 2026 (primo anno).
  • Valida per nuovi ordini, registrazione e trasferimento domini; esclusi Cloud Hosting, domini Premium e pacchetti SMS; lo sconto riguarda solo il primo anno.
  • Infrastruttura con data center proprietari, protezioni anti-DDoS, conformità GDPR e ISO 27001; ideale per PMI, professionisti, WordPress ed e-commerce.
Riassunto generato con AI

C’è tempo fino al 24 giugno 2026 per approfittare della nuova Promo Flash lanciata da Aruba sul comparto hosting e domini. L’azienda italiana, leader nazionale nei servizi web, ha attivato uno sconto del 60% applicabile a gran parte del catalogo Hosting & Domini tramite il codice promozionale GIUGNO26.

L’offerta di Aruba riguarda nuovi ordini effettuati entro la scadenza e permette di avviare un sito web, un e-commerce o una presenza digitale professionale con costi particolarmente ridotti.

Attiva l’hosting con Aruba con il 60% di sconto

Aruba Hosting: come funziona lo sconto del 60%

La promozione di Aruba consente di ottenere un extra sconto del 60% sul totale dell’ordine relativo ai servizi Hosting e Domini aderenti all’iniziativa.

Per attivare la promozione è sufficiente inserire il codice GIUGNO26 durante il checkout. Lo sconto viene applicato soltanto al primo anno di servizio e non ai rinnovi successivi.

L’iniziativa è valida fino alle ore 23:59 del 24 giugno 2026 e riguarda sia la registrazione sia il trasferimento di domini compatibili. Restano esclusi alcuni servizi specifici, tra cui Cloud Hosting, domini Premium e pacchetti SMS.

Quanto si risparmia con Aruba Hosting

Sono diversi i servizi inclusi nella Promo Flash di Aruba: dominio con email, hosting Linux Easy, Hosting Windows Easy, Hosting Wordpress, Hosting Gestito Smart Wordpress, SuperSite Easy, SuperSite Professional, Aruba Drive Easy.

ServizioPrezzo standard 1° annoPrezzo con sconto 60%Rinnovo
Dominio con email0,99 € + IVA0,40 € + IVAda 16,49 € + IVA
Hosting Linux Easy9,90 € + IVA3,96 € + IVAda 59,99 € + IVA
Hosting Windows Easy9,90 € + IVA3,96 € + IVAda 59,99 € + IVA
Hosting WordPress11,90 € + IVA4,76 € + IVAda 49,99 € + IVA
Hosting Gestito Smart WordPress14,90 € + IVA5,96 € + IVAda 79,00 € + IVA
SuperSite Easy17,90 € + IVA7,16 € + IVAda 54,00 € + IVA
SuperSite Professional19,90 € + IVA7,96 € + IVAda 109,00 € + IVA
Aruba Drive Easy35,00 € + IVA14,00 € + IVAda 45,00 € + IVA

I domini disponibili in promozione

L’offerta interessa anche diverse estensioni tra le più richieste sul mercato:

EstensionePrezzo promozionale
.itda 3,99 €
.comda 4,99 €
.cloudda 0,99 €
.euda 1,99 €
.infoda 2,49 €
.aida 79,99 €

Perché Aruba punta sull’hosting professionale

Il focus dell’offerta non riguarda soltanto il prezzo. Aruba evidenzia una piattaforma basata su data center proprietari distribuiti sul territorio nazionale e conformi agli standard infrastrutturali più elevati. L’infrastruttura integra sistemi firewall, protezione anti-DDoS, monitoraggio delle vulnerabilità e tecnologie dedicate alla sicurezza dei dati in conformità con il GDPR e gli standard ISO 27001.

L’azienda sottolinea inoltre il ruolo di primo piano nel mercato italiano, con oltre 1,4 milioni di siti ospitati, 9,8 milioni di caselle email gestite e 2,7 milioni di domini registrati. Aruba è stata inoltre indicata come miglior servizio clienti 2025/26 secondo Statista e Corriere della Sera e come miglior servizio hosting per siti web in Italia 2025/2026 secondo le rilevazioni di ITQF e La Repubblica.

La promo limitata di Aruba è ideale per chi vuole lanciare un progetto online

La Promo Flash rappresenta un’opportunità interessante per professionisti, PMI e creator che intendono avviare o trasferire un sito web riducendo l’investimento iniziale.

L’utilizzo del codice GIUGNO26 permette infatti di abbattere sensibilmente i costi di ingresso su hosting, domini, WordPress ed e-commerce.

Attiva l’hosting con Aruba con il 60% di sconto
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

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