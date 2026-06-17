C’è tempo fino al 24 giugno 2026 per approfittare della nuova Promo Flash lanciata da Aruba sul comparto hosting e domini. L’azienda italiana, leader nazionale nei servizi web, ha attivato uno sconto del 60% applicabile a gran parte del catalogo Hosting & Domini tramite il codice promozionale GIUGNO26.
L’offerta di Aruba riguarda nuovi ordini effettuati entro la scadenza e permette di avviare un sito web, un e-commerce o una presenza digitale professionale con costi particolarmente ridotti.
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Aruba Hosting: come funziona lo sconto del 60%
La promozione di Aruba consente di ottenere un extra sconto del 60% sul totale dell’ordine relativo ai servizi Hosting e Domini aderenti all’iniziativa.
Per attivare la promozione è sufficiente inserire il codice GIUGNO26 durante il checkout. Lo sconto viene applicato soltanto al primo anno di servizio e non ai rinnovi successivi.
L’iniziativa è valida fino alle ore 23:59 del 24 giugno 2026 e riguarda sia la registrazione sia il trasferimento di domini compatibili. Restano esclusi alcuni servizi specifici, tra cui Cloud Hosting, domini Premium e pacchetti SMS.
Quanto si risparmia con Aruba Hosting
Sono diversi i servizi inclusi nella Promo Flash di Aruba: dominio con email, hosting Linux Easy, Hosting Windows Easy, Hosting Wordpress, Hosting Gestito Smart Wordpress, SuperSite Easy, SuperSite Professional, Aruba Drive Easy.
|Servizio
|Prezzo standard 1° anno
|Prezzo con sconto 60%
|Rinnovo
|Dominio con email
|0,99 € + IVA
|0,40 € + IVA
|da 16,49 € + IVA
|Hosting Linux Easy
|9,90 € + IVA
|3,96 € + IVA
|da 59,99 € + IVA
|Hosting Windows Easy
|9,90 € + IVA
|3,96 € + IVA
|da 59,99 € + IVA
|Hosting WordPress
|11,90 € + IVA
|4,76 € + IVA
|da 49,99 € + IVA
|Hosting Gestito Smart WordPress
|14,90 € + IVA
|5,96 € + IVA
|da 79,00 € + IVA
|SuperSite Easy
|17,90 € + IVA
|7,16 € + IVA
|da 54,00 € + IVA
|SuperSite Professional
|19,90 € + IVA
|7,96 € + IVA
|da 109,00 € + IVA
|Aruba Drive Easy
|35,00 € + IVA
|14,00 € + IVA
|da 45,00 € + IVA
I domini disponibili in promozione
L’offerta interessa anche diverse estensioni tra le più richieste sul mercato:
|Estensione
|Prezzo promozionale
|.it
|da 3,99 €
|.com
|da 4,99 €
|.cloud
|da 0,99 €
|.eu
|da 1,99 €
|.info
|da 2,49 €
|.ai
|da 79,99 €
Perché Aruba punta sull’hosting professionale
Il focus dell’offerta non riguarda soltanto il prezzo. Aruba evidenzia una piattaforma basata su data center proprietari distribuiti sul territorio nazionale e conformi agli standard infrastrutturali più elevati. L’infrastruttura integra sistemi firewall, protezione anti-DDoS, monitoraggio delle vulnerabilità e tecnologie dedicate alla sicurezza dei dati in conformità con il GDPR e gli standard ISO 27001.
L’azienda sottolinea inoltre il ruolo di primo piano nel mercato italiano, con oltre 1,4 milioni di siti ospitati, 9,8 milioni di caselle email gestite e 2,7 milioni di domini registrati. Aruba è stata inoltre indicata come miglior servizio clienti 2025/26 secondo Statista e Corriere della Sera e come miglior servizio hosting per siti web in Italia 2025/2026 secondo le rilevazioni di ITQF e La Repubblica.
La promo limitata di Aruba è ideale per chi vuole lanciare un progetto online
La Promo Flash rappresenta un’opportunità interessante per professionisti, PMI e creator che intendono avviare o trasferire un sito web riducendo l’investimento iniziale.
L’utilizzo del codice GIUGNO26 permette infatti di abbattere sensibilmente i costi di ingresso su hosting, domini, WordPress ed e-commerce.
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