C’è tempo fino al 24 giugno 2026 per approfittare della nuova Promo Flash lanciata da Aruba sul comparto hosting e domini. L’azienda italiana, leader nazionale nei servizi web, ha attivato uno sconto del 60% applicabile a gran parte del catalogo Hosting & Domini tramite il codice promozionale GIUGNO26.

L’offerta di Aruba riguarda nuovi ordini effettuati entro la scadenza e permette di avviare un sito web, un e-commerce o una presenza digitale professionale con costi particolarmente ridotti.

Aruba Hosting: come funziona lo sconto del 60%

La promozione di Aruba consente di ottenere un extra sconto del 60% sul totale dell’ordine relativo ai servizi Hosting e Domini aderenti all’iniziativa.

Per attivare la promozione è sufficiente inserire il codice GIUGNO26 durante il checkout. Lo sconto viene applicato soltanto al primo anno di servizio e non ai rinnovi successivi.

L’iniziativa è valida fino alle ore 23:59 del 24 giugno 2026 e riguarda sia la registrazione sia il trasferimento di domini compatibili. Restano esclusi alcuni servizi specifici, tra cui Cloud Hosting, domini Premium e pacchetti SMS.

Quanto si risparmia con Aruba Hosting

Sono diversi i servizi inclusi nella Promo Flash di Aruba: dominio con email, hosting Linux Easy, Hosting Windows Easy, Hosting Wordpress, Hosting Gestito Smart Wordpress, SuperSite Easy, SuperSite Professional, Aruba Drive Easy.

Servizio Prezzo standard 1° anno Prezzo con sconto 60% Rinnovo Dominio con email 0,99 € + IVA 0,40 € + IVA da 16,49 € + IVA Hosting Linux Easy 9,90 € + IVA 3,96 € + IVA da 59,99 € + IVA Hosting Windows Easy 9,90 € + IVA 3,96 € + IVA da 59,99 € + IVA Hosting WordPress 11,90 € + IVA 4,76 € + IVA da 49,99 € + IVA Hosting Gestito Smart WordPress 14,90 € + IVA 5,96 € + IVA da 79,00 € + IVA SuperSite Easy 17,90 € + IVA 7,16 € + IVA da 54,00 € + IVA SuperSite Professional 19,90 € + IVA 7,96 € + IVA da 109,00 € + IVA Aruba Drive Easy 35,00 € + IVA 14,00 € + IVA da 45,00 € + IVA

I domini disponibili in promozione

L’offerta interessa anche diverse estensioni tra le più richieste sul mercato:

Estensione Prezzo promozionale .it da 3,99 € .com da 4,99 € .cloud da 0,99 € .eu da 1,99 € .info da 2,49 € .ai da 79,99 €

Perché Aruba punta sull’hosting professionale

Il focus dell’offerta non riguarda soltanto il prezzo. Aruba evidenzia una piattaforma basata su data center proprietari distribuiti sul territorio nazionale e conformi agli standard infrastrutturali più elevati. L’infrastruttura integra sistemi firewall, protezione anti-DDoS, monitoraggio delle vulnerabilità e tecnologie dedicate alla sicurezza dei dati in conformità con il GDPR e gli standard ISO 27001.

L’azienda sottolinea inoltre il ruolo di primo piano nel mercato italiano, con oltre 1,4 milioni di siti ospitati, 9,8 milioni di caselle email gestite e 2,7 milioni di domini registrati. Aruba è stata inoltre indicata come miglior servizio clienti 2025/26 secondo Statista e Corriere della Sera e come miglior servizio hosting per siti web in Italia 2025/2026 secondo le rilevazioni di ITQF e La Repubblica.

La promo limitata di Aruba è ideale per chi vuole lanciare un progetto online

La Promo Flash rappresenta un’opportunità interessante per professionisti, PMI e creator che intendono avviare o trasferire un sito web riducendo l’investimento iniziale.

L’utilizzo del codice GIUGNO26 permette infatti di abbattere sensibilmente i costi di ingresso su hosting, domini, WordPress ed e-commerce.