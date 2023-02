Università di Milano: Master in cybersecurity e data protection

Unimi: Master in cybersecurity e protezione dati (Competenze digitali, legali e manageriali) (MB4)

Descrizione

Il corso per master si propone di contribuire a formare profili con una visione complessiva delle esigenze aziendali legate alla Cybersecurity e alla protezione dati e che in particolare siano in grado di:

– valutare con appropriate metodologie di analisi del rischio le architetture di sicurezza di una organizzazione al fine di identificare minacce e vulnerabilità;

– sviluppare conformemente alle best practice e standard più diffusi le politiche aziendali (tra questi il NIST framework; COBIT, ISO27000, ISO31000) che consentano di aumentare il livello di protezione da attacchi o incidenti informatici dei sistemi dell’organizzazione;

– predisporre le procedure per la governance, il costante controllo dei sistemi, l’auditing, la gestione della conformità, la gestione dell’operatività;

– motivare i propri collaboratori e saper comunicare in modo adeguato e appropriato ai vertici aziendali i rischi derivanti, oltre alle loro esigenze operative e ai requisiti di sicurezza;

– pianificare e contribuire alla realizzazione di programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza delle informazioni che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione.

Il corso per master trasmette le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per:

– seguire gli ultimi sviluppi tecnologici nell’ambito della cybersecurity e comprendere l’evoluzione della tecnologia, per introdurre soluzioni innovative e nuove tecnologie nei prodotti, applicazioni e servizi esistenti;

– definire attraverso la stesura di politiche di sicurezza, e facendo riferimento a standard e best practice internazionalmente riconosciute, la strategia organizzativa, gli obiettivi e la cultura necessari a garantire la protezione dei dati e dei sistemi informatici dalle minacce interne ed esterne; predisporre la struttura organizzativa preposta alla gestione della cybersecurity aziendale individuando ruoli e responsabilità;

– valutare il rischio cibernetico per il business dell’organizzazione, documentare i rischi potenziali e predisporre i piani di gestione del rischio cibernetico, attraverso l’applicazione delle politiche e procedure definite dall’azienda per il risk management;

– implementare, in tutti i suoi aspetti, la politica di sicurezza aziendale e predisporre gli strumenti per verificarne la sua effettiva applicazione; gestire in tutti i loro aspetti gli incidenti informatici; rivedere periodicamente, sulla scorta delle esperienze, la strategia e policy specifiche per un miglioramento continuo della sicurezza.

Inizio

Posti disponibili: 25 – – Durata 1 anno -Domanda di ammissione: dal 27/12/2022 al 09/02/2023 – Domanda di immatricolazione: dal 27/02/2023 al 06/03/2023 Scadenza bando prorogata al 9 febbraio 2023 vedi bando alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea-e-formazione-continua/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2022/2023-master-cybersecurity-e-protezione-dati-competenze-digitali-legali-e-manageriali-mb4

Costo

Il contributo di iscrizione di importo è pari a 5.000,00 Euro comprensivo della quota assicurativa.

Organizzatore

Coordinatore Master, Bruschi Danilo Mauro

Materie

Il master si articola in 500 ore di didattica frontale.

Attività formative Docente/i Crediti Ore totali Lingua Obbligatorio Data mining and statistical learning 1 10 Italiano Digital forensic & incident handling 4 35 Italiano Fondamenti di architetture e sistemi 2 20 Italiano Fondamenti di basi di dati 1 10 Italiano Fondamenti di diritto penale e diritto penale processuale 4 40 Italiano Fondamenti di programmazione 2 20 Italiano Fondamenti di reti 2 20 Italiano Gdpr e aspetti giuridici e protezione dei dati 2 20 Italiano Information security & data protection 3 35 Italiano Information warfare, guerre elettroniche, terrorismo, protezione infrastrutture critiche 2 20 Italiano International cybersecurity and risk management standards 5 60 Italiano Introduzione al management dell’information security 2 20 Italiano Investigazioni digitali 2 20 Italiano L’impatto delle nuove tecnologie su settori e sistemi competitivi: sfide, opportunità e minacce 1 20 Italiano Leadership dei team di progetto 1 10 Italiano Reati informatici 2 20 Italiano Responsabilità civili e penali dell’amministratore di sistema, del dpo e del ciso 2 20 Italiano System e network security 5 50 Italiano Web & mobile security 3 30 Italiano Windows & cloud security 2 20 Italiano

Completano le attività, 250 ore di tirocinio e una prova finale, che consiste in un elaborato in lingua inglese, tenuto conto dell’attività di tirocinio e dei principali risultati acquisiti durante il percorso formativo.

Sito

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea-e-formazione-continua/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2022/2023-master-cybersecurity-e-protezione-dati-competenze-digitali-legali-e-manageriali-mb4

Contatti

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano, Tel: +39 02 5032 5032

Articolo originariamente pubblicato il 14 Feb 2023



