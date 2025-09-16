Processi e framework: dalla panetteria alla multinazionale, nessuno può fare a meno dell’IT

Che tu stia aprendo una panetteria o dirigendo una multinazionale tecnologica, una domanda sorge spontanea: può un’azienda moderna fare a meno dell’informatica? Connettività Wi-Fi, comunicazioni digitali, fatturazione elettronica, presenza online e sicurezza remota sono ormai necessità di base per qualsiasi attività.

Ma come gestire tutte queste componenti in modo efficace? Ecco dove entrano in gioco i framework come ITIL con le sue 34 pratiche interconnesse, progettate per aiutare le organizzazioni a completare compiti specifici raggiungendo obiettivi chiave.

Un framework è uno scheletro adattabile che fornisce struttura di base, riutilizzabilità, standardizzazione, estensibilità e guida senza dover reinventare la ruota.

I framework di sicurezza – NIST, ISO, COBIT, SABSA, PCI DSS – rappresentano uno dei primi passaggi cruciali nella pianificazione, poiché forniscono un approccio sistematico per identificare, implementare e monitorare tutti quei controlli che sono a protezione di dati, sistemi e informazioni sensibili.[1]

Le necessità digitali universali

Le necessità di base sono ormai universali indipendentemente dal settore:

Connettività: Wi-Fi e ISP sono alla base di quasi ogni attività, che si tratti di comunicare con i clienti, effettuare ricerche o postare i tuoi primi successi sui social media. Comunicazioni elettroniche: e-mail e app di messaggistica sono strumenti standard, mentre in Italia PEC, CIE e SPID sono mezzi essenziali per comunicazioni ufficiali e identificazione digitale. Digitalizzazione documentale: fatturazione elettronica e smaterializzazione sono alternative al cartaceo più efficienti, sicure e sostenibili. Presenza online: siti web e social network sono diventati canali essenziali per la promozione, l’engagement dei clienti e la costruzione del brand. Sicurezza remota: allarmi e TVCC remoti forniscono la possibilità di monitorare l’attività da remoto con una tranquillità senza precedenti.

Come gestire tutte queste componenti in modo efficace e organizzato? Ecco dove entra in gioco l’adozione di un framework, ed in particolare ITIL: con le sue 34 pratiche (dette familiarmente “processi”), fornisce un quadro di riferimento per la gestione dell’IT.

Queste pratiche sono risorse organizzative interconnesse, progettate per aiutare le organizzazioni a completare compiti specifici e raggiungere obiettivi chiave.

ITIL è un framework che fornisce un modello generale per affrontare e risolvere problemi e compiti specifici: non entra nei dettagli, ma nasce come raccolta ragionata di tutte le buone pratiche di settore, evitando di dover reinventare la ruota o di tralasciare qualcosa.

Essendo un framework, è ridotto all’essenza come uno scheletro e pertanto è adattabile, personalizzabile ed estendibile per soddisfare esigenze specifiche.

Lo scheletro è basilare ma contiene tutti gli elementi per costruirci sopra una corporatura senza tralasciare nessun osso – puoi permetterti il lusso di eliminarne alcune parti perché stai semplicemente aprendo una panetteria.

Struttura di base accelerante. Aiuta sviluppatori o manager a costruire e sviluppare soluzioni più rapidamente e efficientemente. Offre componenti predefiniti e best practice utilizzabili come punto di partenza, eliminando la necessità di iniziare da zero. Riutilizzabilità economica. Fornisce componenti e funzionalità comuni che gli utenti possono riutilizzare senza doverle creare da zero ogni volta. Un approccio che riduce drasticamente tempi di sviluppo e costi di implementazione. Standardizzazione qualitativa. Incoraggia o impone l’uso di standard e best practice di settore. La standardizzazione garantisce che le soluzioni sviluppate abbiano qualità elevata e seguano linee guida comunemente accettate dalla community professionale. Estensibilità strategica. Offre agli utenti, oltre alle funzionalità di base, la possibilità di aggiungere o modificare funzionalità secondo le proprie esigenze specifiche. Flessibilità che permette personalizzazione senza compromettere la solidità strutturale. Guida decisionale. Fornisce roadmap o direzione su come affrontare determinati problemi o compiti. Aiuta a evitare errori comuni e accelera il processo decisionale attraverso l’esperienza collettiva del settore.

Framework di sviluppo software. Spesso utilizzati nello sviluppo di applicazioni, forniscono una base di codice pre-programmata e teoricamente già resa sicura, a cui aggiungere altro codice. Ad esempio, Bootstrap viene utilizzato per sviluppare interfacce utente per applicazioni web. Framework di gestione. Forniscono linee guida e best practice per la gestione di progetti o servizi. ITIL e Agile rappresentano esempi consolidati che hanno trasformato la gestione IT e dei progetti in tutto il mondo. Framework di sicurezza. Includono la stessa certificazione CISSP, fornendo standard e best practices per la gestione della sicurezza informatica. Rappresentano la spina dorsale della cybersecurity organizzativa moderna.

Uno dei primi e più importanti passaggi di pianificazione della sicurezza consiste nello scegliere il framework generale di controllo della sicurezza.

Questi framework sono insiemi strutturati di linee guida, standard, buone pratiche e controlli progettati per aiutare le organizzazioni a gestire e migliorare efficacemente la sicurezza delle informazioni.

I framework di sicurezza alzano il livello di protezione fornendo approccio sistematico e completo per identificare, implementare e monitorare controlli e misure di sicurezza a protezione di dati, sistemi, reti e informazioni sensibili.

Il panorama include molteplici framework specializzati per diversi contesti ed esigenze:

NIST : framework nazionale americano che è diventato standard de facto globale.

: framework nazionale americano che è diventato standard de facto globale. ISO : standard internazionali per la gestione della sicurezza delle informazioni.

: standard internazionali per la gestione della sicurezza delle informazioni. COBIT : governance e controllo dell’IT aziendale.

: governance e controllo dell’IT aziendale. SABSA : architettura di sicurezza Enterprise.

: architettura di sicurezza Enterprise. PCI DSS : sicurezza per il trattamento di carte di pagamento.

: sicurezza per il trattamento di carte di pagamento. FEDRAMP : sicurezza cloud per il governo federale americano.

: sicurezza cloud per il governo federale americano. ITIL : gestione dei servizi IT con forte componente di sicurezza.

: gestione dei servizi IT con forte componente di sicurezza. SWIFT: sicurezza per le comunicazioni finanziarie internazionali.

In definitiva, un framework evita di dover riscoprire l’acqua calda ogni volta e facilita la creazione, la gestione o la risoluzione di problemi, fornendo una struttura di base, linee guida e buone pratiche: con una solida base su cui lavorare, puoi concentrarti sugli aspetti unici e specifici del tuo problema.

Che si tratti di una panetteria che ha bisogno di gestire la fatturazione elettronica e la presenza online o di una multinazionale che deve orchestrare migliaia di sistemi, i framework rappresentano l’investimento strategico che trasforma la complessità in opportunità competitive.

L’adozione di framework rappresenta il passaggio dalla gestione improvvisata a quella professionale, dove ogni decisione è supportata da best practice consolidate e ogni processo è ottimizzato per ottenere efficienza e sicurezza.

Il futuro della gestione IT richiede ecosistemi integrati dove framework di gestione, sviluppo e sicurezza lavorano sinergicamente per creare organizzazioni resilienti e competitive.

E la lezione è chiara: nell’era digitale, i framework non sono lusso per grandi corporation, ma una necessità per qualsiasi organizzazione che voglia prosperare in sicurezza.

[1] Ecco perché è nato il “Manuale CISO Security Manager“: per guidare la scelta e l’implementazione dei framework più appropriati, trasformando la complessità della gestione IT in struttura organizzata che supporti efficacemente sia la panetteria locale sia la corporation globale.