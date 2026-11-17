L’evoluzione del quantum computing sta portando le aziende a riconsiderare la sicurezza dei sistemi crittografici utilizzati per proteggere comunicazioni, transazioni e identità digitali. Sebbene non siano ancora disponibili computer quantistici capaci di compromettere su larga scala gli algoritmi a chiave pubblica oggi più diffusi, la necessità di proteggere informazioni riservate per molti anni rende opportuno pianificare fin da ora la transizione verso nuove soluzioni.

La questione riguarda, soprattutto, le organizzazioni che gestiscono informazioni sensibili, infrastrutture critiche e servizi digitali destinati a rimanere operativi nel lungo periodo. La sicurezza di questi sistemi dipende, infatti, anche dalla capacità degli algoritmi crittografici di resistere all’evoluzione delle tecnologie di calcolo.

Rispetto alla protezione dei dati e alle misure necessarie per proteggere le informazioni quando sono archiviate (at rest), trasferite (in transit) ed elaborate (in use), la transizione post-quantistica introduce un’ulteriore dimensione legata al tempo durante il quale i dati devono rimanere riservati: la minaccia “Store Now, Decrypt Later” (SNDL), meglio descritta di seguito.

La crittografia entra nell’era del quantum computing

Per comprendere le conseguenze sulla cyber security è necessario distinguere due ambiti tecnologici differenti.

Il quantum computing utilizza le proprietà della meccanica quantistica per affrontare determinate classi di problemi computazionali. In prospettiva, computer quantistici sufficientemente potenti potrebbero risolvere problemi matematici sui quali si basa una parte importante della crittografia attuale.

Le comunicazioni quantistiche, e in particolare i protocolli di Quantum Key Distribution (QKD), sfruttano fenomeni quantistici per distribuire chiavi crittografiche. Il loro elemento distintivo è la possibilità di stabilire chiavi con garanzie di sicurezza che, nelle condizioni previste dai protocolli, non dipendono dalla capacità di calcolo di un eventuale attaccante.

A queste tecnologie si affianca la Post-Quantum Cryptography (PQC), che utilizza algoritmi matematici eseguibili su computer convenzionali, progettati per resistere anche agli attacchi condotti con computer quantistici.

PQC e QKD rispondono dunque a esigenze complementari. La prima introduce algoritmi progettati per resistere agli attacchi quantistici, la seconda protegge il processo di distribuzione delle chiavi attraverso proprietà fisiche misurabili.

Entrambe richiedono un’integrazione attenta con l’architettura di sicurezza: la PQC interviene su software, protocolli e dispositivi, mentre la QKD valorizza infrastrutture e apparati dedicati per i collegamenti in cui la riservatezza nel lungo periodo è prioritaria.

Perché i computer quantistici mettono a rischio la crittografia tradizionale

La principale criticità riguarda la crittografia asimmetrica, utilizzata per lo scambio delle chiavi, le firme digitali e l’autenticazione.

Algoritmi come RSA (Rivest–Shamir–Adleman) ed ECC (Elliptic Curve Cryptography) basano la propria sicurezza sulla difficoltà di risolvere determinati problemi matematici con i computer tradizionali.

Un computer quantistico sufficientemente potente, utilizzando l’algoritmo di Shor, potrebbe affrontare questi problemi in modo molto più efficiente, compromettendo la sicurezza di numerosi meccanismi oggi utilizzati.

Le conseguenze interesserebbero protocolli TLS (Transport Layer Security), VPN (Virtual Private Network), infrastrutture a chiave pubblica (PKI), certificati digitali e sistemi di firma del software.

La crittografia simmetrica presenta invece caratteristiche differenti. Algoritmi come AES (Advanced Encryption Standard) rimangono utilizzabili anche in uno scenario quantistico, purché vengano adottate chiavi di dimensioni adeguate. AES-256, in particolare, conserva un margine di sicurezza considerato robusto rispetto agli attacchi quantistici conosciuti.

Il rischio harvest now, decrypt later

Una delle minacce più concrete è rappresentata dal cosiddetto harvest now, decrypt later: l’intercettazione e conservazione di comunicazioni cifrate oggi, con l’obiettivo di decifrarle in futuro.

Un attaccante potrebbe acquisire traffico protetto mediante meccanismi di scambio delle chiavi vulnerabili agli algoritmi quantistici e conservarlo fino a quando saranno disponibili capacità di calcolo adeguate.

Il rischio riguarda soprattutto informazioni che devono mantenere la propria riservatezza per periodi prolungati, come dati sanitari, documentazione industriale, proprietà intellettuale e informazioni strategiche.

Per valutare le priorità di intervento è utile considerare tre fattori: il periodo durante il quale i dati devono restare riservati, il tempo necessario per aggiornare i sistemi crittografici e l’incertezza sulla disponibilità di computer quantistici capaci di compromettere gli algoritmi attuali.

Se la durata della riservatezza richiesta, sommata al tempo necessario per la migrazione, supera l’orizzonte stimato della minaccia, la transizione deve essere avviata prima che questa diventi concretamente sfruttabile.

Post-Quantum Cryptography: gli algoritmi per la transizione

La Post-Quantum Cryptography costituisce una componente importante della transizione verso sistemi quantum-safe, soprattutto per le applicazioni che utilizzano crittografia a chiave pubblica.

Il suo punto di forza è l’impiego di algoritmi eseguibili su piattaforme di calcolo convenzionali. Questo non equivale, tuttavia, a un aggiornamento automatico o privo di impatti: la sostituzione degli algoritmi può coinvolgere applicazioni, protocolli, certificati e componenti di sicurezza, oltre a richiedere verifiche di compatibilità e prestazioni.

La migrazione richiede comunque interventi su applicazioni, protocolli, librerie software, sistemi di gestione delle chiavi e dispositivi hardware.

Gli standard NIST per la crittografia post-quantistica

Nell’agosto 2024 il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha pubblicato i primi tre standard crittografici post-quantistici.

Il FIPS 203 (Federal Information Processing Standards) definisce ML-KEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism), un meccanismo per stabilire chiavi segrete condivise tra due soggetti. Il FIPS 204 introduce ML-DSA (Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm), destinato alle firme digitali, mentre il FIPS 205 specifica SLH-DSA (Stateless Hash-Based Digital Signature Algorithm), un ulteriore algoritmo di firma digitale basato su funzioni hash.

Il processo di standardizzazione prosegue anche con altri algoritmi, tra cui FN-DSA (Falcon Digital Signature Algorithm), destinato alle firme digitali, e HQC (Hamming Quasi-Cyclic), un meccanismo di incapsulamento delle chiavi basato su codici correttori di errori. selezionati per ampliare le possibilità di scelta e ridurre la dipendenza da una singola famiglia matematica.

L’adozione di questi standard comporta alcune conseguenze tecniche. Le chiavi pubbliche, le firme e i messaggi utilizzati durante la negoziazione crittografica possono avere dimensioni superiori rispetto agli equivalenti tradizionali.

Occorre, quindi, verificare l’impatto su prestazioni, latenza, apparati di rete, Hardware Security Module (HSM) – dispositivi hardware dedicati alla generazione, alla custodia e alla protezione delle chiavi crittografiche – e sistemi con risorse limitate.

L’approccio ibrido: algoritmi classici e post-quantistici

Durante la transizione, una delle strategie più utilizzate consiste nel combinare algoritmi tradizionali e post-quantistici.

Per esempio, nello scambio delle chiavi di una connessione TLS è possibile combinare X25519, un algoritmo basato sulla crittografia a curve ellittiche, e ML-KEM, un meccanismo di incapsulamento delle chiavi resistente agli attacchi quantistici, derivando il materiale crittografico da entrambi. Questa impostazione consente di mantenere una protezione basata su due meccanismi differenti, riducendo la dipendenza da un unico algoritmo.

Le implementazioni ibride sono già presenti in diversi browser e piattaforme, ma la loro adozione richiede verifiche di compatibilità con proxy, bilanciatori, firewall e librerie crittografiche.

La roadmap europea per la transizione

Anche l’Unione europea ha definito un percorso coordinato verso la crittografia post-quantistica.

La roadmap pubblicata nel giugno 2025 dal gruppo di cooperazione NIS prevede tre tappe principali: avvio della transizione entro il 2026, migrazione dei casi d’uso ad alto rischio entro il 2030 e completamento, per quanto possibile, degli altri casi d’uso entro il 2035.

Le scadenze costituiscono un indirizzo per gli Stati membri e non devono essere interpretate automaticamente come obblighi identici per tutte le imprese.

Rappresentano comunque un riferimento importante per le organizzazioni soggette alla NIS2, per il settore finanziario regolato da DORA e per i fornitori di servizi tecnologici.

Il primo intervento consigliabile è realizzare un inventario degli algoritmi e dei protocolli crittografici utilizzati, individuando quelli che proteggono informazioni destinate a rimanere riservate per molti anni.

Quantum Key Distribution: come funziona e dove utilizzarla

La Quantum Key Distribution (QKD) utilizza proprietà della meccanica quantistica per consentire a due o più soggetti di stabilire chiavi crittografiche simmetriche condivise. Il valore della tecnologia è nel metodo di distribuzione: la sicurezza delle chiavi non è affidata alla difficoltà di un problema matematico che un computer futuro potrebbe risolvere, ma alle proprietà fisiche del protocollo quantistico.

Nei sistemi basati su fibra ottica, le informazioni necessarie alla distribuzione delle chiavi vengono codificate in stati quantistici della luce.

Nei protocolli QKD, un tentativo di intercettare il canale quantistico può produrre alterazioni statisticamente rilevabili. Attraverso le verifiche previste dal protocollo, i soggetti che comunicano possono valutare se le chiavi generate soddisfino i requisiti di sicurezza e, in caso contrario, scartarle.

La QKD non cifra direttamente i dati trasmessi. Le chiavi generate vengono utilizzate da apparati di cifratura convenzionali, che continuano a impiegare algoritmi simmetrici come AES.

Vantaggi e caratteristiche della QKD

Il beneficio distintivo della QKD è la possibilità di distribuire chiavi con garanzie di sicurezza teoriche indipendenti dalla potenza di calcolo dell’attaccante, anche nell’ipotesi di futuri computer quantistici più avanzati. È una proprietà particolarmente rilevante per comunicazioni che devono restare riservate a lungo e per collegamenti nei quali la protezione delle chiavi è un requisito prioritario.

Queste garanzie riguardano il protocollo nelle condizioni previste dal suo modello di sicurezza: per tradurle in protezione effettiva è necessario progettare correttamente apparati, autenticazione del canale classico e gestione delle chiavi.

Come per ogni infrastruttura di sicurezza, anche l’implementazione deve essere verificata: apparati, software e interfacce possono introdurre vulnerabilità. La QKD offre quindi un vantaggio specifico nella distribuzione delle chiavi, da valorizzare insieme alle misure di protezione dell’intero sistema.

La QKD impiega componenti dedicati e richiede una progettazione coerente con le caratteristiche dei collegamenti ottici. Questi requisiti possono diventare un’opportunità per realizzare servizi di distribuzione delle chiavi controllati e integrati nelle reti di telecomunicazione, in particolare tra siti e data center con esigenze elevate di riservatezza.

Per estendere i collegamenti possono essere utilizzati nodi intermedi fidati, o trusted node, che devono essere protetti perché partecipano alla gestione delle chiavi.

In questo quadro, la QKD è particolarmente interessante per collegamenti tra data center, infrastrutture critiche e reti che trasportano informazioni altamente sensibili: consente di rafforzare la sicurezza della distribuzione delle chiavi senza fondarla sulla capacità di calcolo degli attaccanti.

Le esperienze del Gruppo TIM con Telsy e QTI

Il Gruppo TIM opera in questo settore attraverso Telsy, centro di competenza per la sicurezza delle comunicazioni e la cyber security di TIM Enterprise e QTI, Quantum Telecommunications Italy, specializzata nello sviluppo di soluzioni QKD.Le attività comprendono sperimentazioni su infrastrutture di telecomunicazione esistenti e progetti di comunicazione quantum-safe.

Tra le esperienze riportate figurano un collegamento QKD realizzato a Lisbona con l’operatore MEO e una sperimentazione completata nel febbraio 2026 a Milano, in collaborazione con Cisco, su circa 40 chilometri di fibra tra due data center del Gruppo.

Un altro progetto riguarda la realizzazione di una rete di comunicazione quantistica a lunga distanza tra Napoli e Roma, con l’integrazione di tecnologie QKD e PQC attraverso soluzioni proprietarie.

Nel settore bancario, TIM Enterprise, Telsy e QTI hanno inoltre realizzato un collegamento quantum-safe basato su tecnologia QKD permanente per la Cassa di Risparmio di Bolzano.

Queste esperienze mostrano come la QKD possa essere portata dalle sperimentazioni ai collegamenti operativi, valorizzando infrastrutture di telecomunicazione e competenze specialistiche. La valutazione di costi, prestazioni e requisiti di esercizio rimane necessaria, come avviene per qualsiasi tecnologia destinata a proteggere servizi critici.

Proteggere le comunicazioni tra data center con la QKD

I collegamenti tra data center trasportano informazioni utilizzate per replica dei dati, backup, disaster recovery e sincronizzazione tra ambienti cloud.

Sono, quindi, infrastrutture particolarmente rilevanti per le organizzazioni che devono garantire riservatezza e continuità operativa.

La QKD può essere impiegata per distribuire le chiavi ai sistemi di cifratura che proteggono questi collegamenti. Il vantaggio è separare la sicurezza della distribuzione delle chiavi dalla difficoltà computazionale degli algoritmi asimmetrici tradizionali, preservando la possibilità di utilizzare cifrari simmetrici consolidati per il traffico dei dati.

Cifratura del traffico e gestione delle chiavi

La protezione può essere applicata a diversi livelli della rete.

La cifratura ottica, attraverso sistemi OTN (Optical Transport Network), interviene sui collegamenti di trasporto. MACsec (Media Access Control Security) protegge le comunicazioni Ethernet, mentre IPsec (Internet Protocol Security) opera a livello di rete.

In ciascuno di questi casi, la QKD può fornire materiale crittografico ai sistemi che eseguono effettivamente la cifratura.

Un ulteriore beneficio riguarda la possibilità di integrare la distribuzione QKD con politiche di rinnovo frequente delle chiavi, definite in base alle caratteristiche del collegamento e ai requisiti di sicurezza. La continuità operativa richiede, al tempo stesso, di gestire eventuali interruzioni del servizio QKD.

L’organizzazione deve stabilire in anticipo se, in caso di indisponibilità del canale quantistico, il collegamento debba essere sospeso oppure possa continuare a funzionare utilizzando un meccanismo alternativo di distribuzione delle chiavi, facilmente implementabile con sistemi di gestione delle chiavi crittografiche.

Integrazione nelle infrastrutture esistenti

La distribuzione quantistica delle chiavi può essere integrata, in determinate condizioni, con reti ottiche già operative. Questa possibilità consente di valorizzare l’infrastruttura di telecomunicazione esistente, affiancando alla trasmissione convenzionale un servizio specializzato per la protezione delle chiavi.

La coesistenza dei canali ottici a diverse frequenze permette di utilizzare una singola fibra ottica per trasportare segnali quantistici e classici.

La coesistenza richiede però un’attenta progettazione, perché il segnale quantistico può essere disturbato dal rumore generato dai canali di trasmissione tradizionali.

Sul piano dell’interoperabilità, la specifica ETSI GS QKD 014, pubblicata dall’European Telecommunications Standards Institute (ETSI), definisce un’interfaccia per consentire alle applicazioni di richiedere chiavi ai sistemi di gestione della distribuzione quantistica delle chiavi (QKD).

Questo approccio facilita l’integrazione tra componenti differenti e contribuisce a ridurre le dipendenze da implementazioni proprietarie.

Per collegamenti su distanze superiori alla portata di una singola tratta possono essere utilizzati trusted node. Si tratta però di nodi che devono essere considerati parte del perimetro di fiducia dell’architettura.

PQC e QKD: tecnologie complementari per la sicurezza dei dati

PQC e QKD rispondono a esigenze differenti.

La PQC consente di aggiornare algoritmi per lo scambio delle chiavi, le firme digitali e l’autenticazione, ed è adatta a numerosi contesti applicativi distribuiti. La sua adozione richiede però un percorso di migrazione: aggiornamento delle librerie, compatibilità dei protocolli, gestione dei certificati, verifica degli apparati e adattamento dei sistemi esistenti.

La QKD offre un vantaggio differente e complementare: distribuisce chiavi crittografiche con garanzie fondate sulle proprietà della fisica quantistica, indipendenti dalla capacità computazionale di un attaccante nelle condizioni previste dal protocollo. È particolarmente adatta a collegamenti strategici, come quelli tra data center e infrastrutture critiche, dove la protezione delle chiavi nel lungo periodo giustifica una progettazione dedicata.

Non si tratta quindi di scegliere una tecnologia perché più semplice dell’altra, ma di valutare quale proprietà di sicurezza sia necessaria: versatilità degli algoritmi post-quantistici nei sistemi digitali oppure distribuzione delle chiavi con garanzie non basate sulla complessità computazionale. Costi, interoperabilità, continuità operativa e requisiti del collegamento completano la valutazione.

Nei collegamenti più critici è possibile adottare architetture ibride che combinano materiale crittografico ottenuto mediante QKD con chiavi derivate attraverso algoritmi post-quantistici.

In questo modo, si riduce la dipendenza da un solo meccanismo di distribuzione delle chiavi, a condizione che l’integrazione sia progettata e verificata correttamente.

La PQC e la QKD possono inoltre sostenersi reciprocamente: gli algoritmi post-quantistici possono contribuire all’autenticazione e alla protezione di altri servizi, mentre la QKD offre una modalità distinta di distribuzione delle chiavi per i collegamenti nei quali tale garanzia è particolarmente importante.

Crypto-agility: preparare le infrastrutture alla transizione

La migrazione post-quantistica non riguarda soltanto l’introduzione di nuovi algoritmi.

Le organizzazioni devono anche poter modificare nel tempo i propri sistemi crittografici, sostituendo algoritmi, parametri e chiavi senza dover riprogettare completamente le applicazioni.

Questa capacità viene definita crypto-agility.

È un requisito importante perché gli algoritmi e gli standard possono evolvere, anche in seguito alla scoperta di nuove vulnerabilità o al cambiamento delle raccomandazioni tecniche.

Inventario crittografico e gestione delle dipendenze

Il punto di partenza è conoscere dove e come viene utilizzata la crittografia.

Un Cryptographic Bill of Materials (CBOM) permette di documentare algoritmi, protocolli, certificati, librerie e dipendenze crittografiche presenti nei sistemi aziendali.

L’inventario dovrebbe comprendere anche gli Hardware Security Module (HSM), dispositivi hardware dedicati alla protezione e alla gestione sicura delle chiavi crittografiche, oltre a firmware, servizi cloud e prodotti forniti da terze parti.

Queste informazioni consentono di identificare i componenti che utilizzano algoritmi vulnerabili agli attacchi quantistici e definire un ordine di priorità per la migrazione.

È opportuno, inoltre, verificare che le applicazioni non dipendano da algoritmi rigidamente integrati nel codice e che i fornitori prevedano aggiornamenti compatibili con i nuovi standard.

Le tecnologie da monitorare: QRNG e crittografia omomorfica

Accanto a PQC e QKD stanno assumendo interesse altre tecnologie crittografiche.

I Quantum Random Number Generator (QRNG) utilizzano fenomeni quantistici per produrre entropia destinata alla generazione di numeri casuali.

Possono essere integrati nei sistemi di gestione delle chiavi, ma non sostituiscono la necessità di utilizzare generatori crittografici correttamente progettati e verificati.

La Fully Homomorphic Encryption (FHE) consente, invece, di eseguire determinate elaborazioni direttamente su dati cifrati, ottenendo risultati che possono essere decifrati dal soggetto autorizzato.

È una tecnologia interessante per applicazioni che richiedono l’elaborazione di informazioni sensibili senza renderle disponibili in chiaro all’ambiente di calcolo.

Il principale limite rimane il costo computazionale, che ne rende l’adozione complessa per numerosi carichi di lavoro.

Rispetto al confidential computing, che protegge i dati durante l’elaborazione attraverso meccanismi di isolamento hardware, la crittografia omomorfica utilizza un modello differente nel quale le operazioni vengono effettuate sul dato cifrato.

Le due tecnologie possono rispondere a esigenze complementari, ma presentano livelli di maturità e requisiti prestazionali diversi.

Per le aziende, la priorità è preparare un percorso quantum-safe che tenga insieme l’aggiornamento degli algoritmi, la protezione della distribuzione delle chiavi nei collegamenti critici e la capacità di evolvere nel tempo senza interrompere i servizi.

Il ruolo di TIM Enterprise nella sicurezza quantum-safe

La transizione verso infrastrutture quantum-safe richiede competenze che comprendono crittografia, reti di telecomunicazione, gestione delle chiavi e sicurezza dei servizi cloud.

In questo contesto si collocano le soluzioni e le attività del Gruppo TIM, attraverso le infrastrutture di TIM Enterprise, le competenze crittografiche di Telsy e le tecnologie QKD sviluppate da QTI.

L’integrazione tra servizi cloud, connettività, gestione delle chiavi e soluzioni QKD può contribuire a proteggere le informazioni lungo l’intero ciclo di vita. In particolare, la distribuzione quantistica delle chiavi offre, per i collegamenti che la adottano, garanzie di sicurezza non fondate sulla capacità di calcolo di un potenziale attaccante, affiancando le misure crittografiche e di gestione degli accessi già presenti.

Per le organizzazioni interessate alla transizione post-quantistica, il primo passaggio rimane la valutazione dell’infrastruttura esistente: algoritmi utilizzati, durata di riservatezza dei dati, dipendenze applicative e possibilità di aggiornamento.

Su questa base è possibile definire un percorso che combini, in funzione delle esigenze, l’introduzione degli algoritmi PQC e l’impiego di QKD per distribuire le chiavi nei collegamenti più sensibili. Le due tecnologie rispondono a obiettivi diversi e possono concorrere alla stessa architettura quantum-safe.

La roadmap europea indica già un orizzonte temporale per avviare questa trasformazione.

Le aziende dovrebbero, quindi, utilizzare i prossimi anni per verificare la capacità dei propri sistemi di evolvere, evitando che applicazioni, apparati e servizi diventino un ostacolo alla sostituzione degli algoritmi crittografici.

La crypto-agility assume, così, un ruolo centrale: permette di affrontare la transizione attuale e di adattare le infrastrutture alle successive evoluzioni della sicurezza crittografica.

Contributo redazionale realizzato in collaborazione con TIM Enterprise