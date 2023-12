Cyber security e cyber resilience sono diventante ormai due parole chiave per qualsiasi tipo di business, essenziali nell’ottica di garantire la continuità operativa e la corretta esecuzione dei processi. Non tutte le imprese, però, hanno già intrapreso un percorso di creazione di una strategia realmente integrata in questo senso.

Per sviluppare un approccio olistico alla cyber sicurezza è, infatti, indispensabile coniugare tecnologie e competenze, condividendo le responsabilità a tutti i livelli dell’organizzazione e coinvolgendo i dipendenti attraverso campagne di awareness e simulazioni di iniziative malevoli, per saggiarne il reale grado di prontezza di fronte ad attacchi e incidenti informatici.

“Porre la protezione del core digitale al centro dell’organizzazione è cruciale, e per questo occorre ampliare la resilienza informatica oltre i confini funzionali e i silos organizzativi che contraddistinguono l’impresa”, spiega Diego Mingione, Competence Center Manager CSN (Cyber Security & Network) di Econocom|Asystel Bizmatica, secondo cui “ per rimanere all’avanguardia in un contesto in continua evoluzione, è fondamentale che le aziende adottino un programma dinamico, che si evolva cioè man mano che cambiano gli scenari della cyber resilienza”.

Le soluzioni al servizio di un approccio integrato e multilivello

L’introduzione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e sul machine learning può rappresentare un fattore critico di successo in tal senso, a patto che vengano implementate, per l’appunto, con un approccio integrato e multilivello: se l’Endpoint Protection strutturata su piattaforme EDR/XDR fornisce una sicurezza che va oltre la semplice prevenzione, consentendo alle aziende di identificare, rispondere e mitigare in modo proattivo le minacce informatiche, l’Advanced Threat Defense & Prevention garantisce una difesa avanzata contro minacce sofisticate, proteggendo l’azienda da attacchi mirati, danni reputazionali e rischi di conformità normativa.

“I sistemi SIEM (Security Information & Event Management) e SOAR (Security Orchestration, Automation & Response) risultano invece cruciali per sviluppare una visione consolidata e analitica della sicurezza aziendale, migliorare la capacità di rilevare e rispondere alle minacce e, non ultimo, semplificare le operazioni di sicurezza contribuendo al miglioramento continuo della resilienza complessiva dell’azienda”, nota Mingione, che sottolinea anche l’importanza di una linea di difesa sul fronte del Cloud.

“Le piattaforme per la Cloud Security Posture aiutano le aziende a navigare nella complessità dei modelli di cloud multi-cloud e ibrido, garantendo la sicurezza, la conformità e la gestione efficiente delle risorse erogate in modalità as-a-service. Le Web Security Platforms e i Web Application Firewall, infine, proteggono le applicazioni web, i dati sensibili e gli utenti da una serie di minacce online, migliorando le prestazioni delle applicazioni e contribuendo al mantenimento della compliance normativa”.

L’importanza di poter fare leva su servizi qualificati

Orchestrare tutte queste soluzioni e presidiare perimetri sempre meno definiti è però tutt’altro che semplice, e la maggior parte delle imprese non dispone delle persone (ma spesso anche delle competenze) necessarie a valorizzare gli sforzi profusi per la creazione di una cybersecurity a tutto tondo. Per fortuna, le aziende possono contare su una vasta gamma di servizi strategici offerti da provider qualificati.

“Il servizio SOC (Security Operation Center) 24×7 con Incident Management di I Livello costituisce la spina dorsale di questo tipo di supporto, offrendo una vigilanza costante e una risposta immediata alle minacce emergenti”, dice Mingione. “Parallelamente, i servizi di Incident Management e Response di II Livello, completi di remediation plan, garantiscono un’approfondita analisi degli incidenti, la mitigazione degli impatti e la messa in atto di piani di correzione efficaci”.

Ma, come detto, predisporre piattaforme avanzate non è sufficiente, se non viene ingaggiata e responsabilizzata l’intera popolazione aziendale. “Per affrontare le sfide legate all’ingegneria sociale, le soluzioni di e-learning interattivo con campagne di phishing, sia pre che post-formazione, si rivelano oggigiorno essenziali. Solo attraverso la somministrazione di strumenti del genere si può rafforzare la consapevolezza dei dipendenti e ridurre la vulnerabilità agli attacchi di phishing, migliorando ulteriormente la postura di sicurezza complessiva dell’azienda”, continua Mingione.

Nell’ottica di una valutazione completa del grado di security, l’adozione di servizi di vulnerability assessment e penetration test, inclusa la modalità Bug-Bounty, fornisce infine una mappatura dettagliata delle vulnerabilità e delle potenziali esposizioni dell’infrastruttura, contribuendo così a rafforzare proattivamente le difese, mentre per garantire la conformità normativa e l’efficacia della gestione della sicurezza, la consulenza in ambito GDPR, ISO 27001, Dora, NIS2 e i servizi di Security governance offrono una sponda qualificata per adempiere agli standard normativi e implementare efficacemente politiche di sicurezza robuste.

L’offerta di Econocom per una cyber security a tutto tondo

Soluzioni tecnologiche e servizi, dunque, devono essere due facce della stessa medaglia. Il Gruppo Econocom lo sa bene, e si presenta per questo al mercato con un’offering completa. “La nostra suite comprende piattaforme e tecnologie all’avanguardia, in grado di fornire una difesa robusta contro le minacce più avanzate”, conferma Mingione.

“In particolare, la famiglia di soluzioni self-made denominata Eclipsout è progettata per coprire diversi ambiti critici, dal Vulnerability Management per una gestione efficace delle vulnerabilità all’EDR/XDR per la rilevazione e risposta agli incidenti, passando per il Traffic e System Event Monitoring, un prodotto specificamente dedicato alla sorveglianza 24/7, e arrivando ad Advanced DLP, powered by Itsmine, per la prevenzione delle perdite di dati avanzata. La nostra piattaforma e-learning, powered by Conscio, contribuisce a rafforzare la consapevolezza degli utenti e a ridurre il rischio di attacchi di phishing. Offriamo anche servizi correlati alle piattaforme di I e II livello, compresi Incident Management, Change Management, supporto specialistico e analisi eventi, per garantire un controllo completo sulla sicurezza dell’ambiente aziendale”.

Il servizio di Security Governance e Consulenza, infine, mette a disposizione dei clienti un vero e proprio CISO on-demand, per guidare le strategie di sicurezza e impersonare questa figura professionale laddove vacante o assente. “La nostra offerta si estende pure ai Servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test, sia in modalità one-shot che in modalità Bug Bounty, per identificare e risolvere vulnerabilità critiche”, chiosa Mingione, che ricorda come il servizio di Hosting/Housing presso il cloud privato di Econocom|Asystel Bizmatica assicuri la continuità del business e la disaster recovery, in collaborazione con il competence center di Data Center/Cloud Solution. “Con questa vasta gamma di servizi, il gruppo Econocom si pone come un partner affidabile e competente per soddisfare tutte le esigenze di sicurezza informatica delle imprese moderne”.

Contributo editoriale sviluppato in collaborazione con Econocom|Asystel Bizmatica

