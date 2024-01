Exploit Zero-click: le organizzazioni li temono, chi li trova si arricchisce

Come suggerisce il nome, al contrario degli exploit canonici, gli exploit Zero-click non necessitano interazioni da parte degli utenti. Il codice dannoso viene eseguito in modo autonomo senza che, materialmente, venga prelevato un file malevolo o che, cliccando su un link, si venga dirottati verso contenuti dannosi.

Il loro funzionamento è subdolo e interessa tanto aziende e organizzazioni quanto agli attori della cyber security. Le prime lo temono, gli altri sono disposti a pagare fino a 2,5 milioni di dollari per le campagne di bug bounty.

Gli exploit Zero-click sono minacce che gravano sia su Android sia su iOS e mitigarne gli effetti non è proibitivo. È sufficiente capire come funzionano, a quali target si rivolgono e quali misure adottare.

Gli exploit Zero-click

L’humus che rende fertili gli exploit Zero-click è rappresentato dalle vulnerabilità delle applicazioni che gestiscono dati provenienti da fonti potenzialmente non attendibili come, per esempio, piattaforme sms, app di posta elettronica e quelle di messaggistica istantanea.

Tipi di attacchi che rendono complesse le attività di rilevamento perché lasciano poche tracce e possono ingannare anche gli utenti più esperti, motivi per i quali sono al centro degli interessi sia del cyber crimine sia delle aziende che si occupano di difesa.

Non sono nuovi, gli exploit Zero-click fanno discutere da anni. Nel 2016 un exploit Zero-click è stato usato come vettore per diffondere lo spyware Karma con cui sono stati violati gli smartphone (degli iPhone) di attivisti, leader politici e diplomatici ritenuti oggetto di interesse. Durante l’estate del 2023, sempre su iPhone, è stato individuato lo spyware Pegasus, anch’esso diffuso sfruttando un exploit Zero-click.

Gli attaccanti fanno spesso ricorso a immagini o a messaggi di testo che diventano strumento di inoculazione di codice capace di compromettere i dispositivi.

Il funzionamento di un attacco Zero-click funziona in modo tutto sommato semplice, nonostante dietro ci sia un lavoro molto fine:

dei cyber criminali trovano una vulnerabilità in un’app di messaggistica istantanea, di posta elettronica o di comunicazione

di messaggistica istantanea, di posta elettronica o di comunicazione inviano alla vittima un messaggio appositamente creato che contiene codice malevolo

l’email, l’sms, il messaggio o la telefonata inviate alla vittima possono essere rimosse dai rispettivi registri

una volta istallato il malware gli attaccanti hanno il controllo totale del dispositivo.

Ciò significa che possono accedere a email, messaggi sms, chat, foto, video, dati gps, agenda e contatti, oltre a potere registrare le telefonate, attivare a distanza videocamera e microfono.

Come proteggersi dagli exploit Zero-click

Considerando il fatto che il codice malevole inoculato negli smartphone agisce senza che l’utente noti alcunché di particolare, gli exploit Zero-click possono sfuggire anche agli utenti più esperti. Tuttavia, proteggersi non è complesso e non richiede grandi sforzi. Una buona strategia di profilassi è costituita da:

mantenere aggiornati i sistemi operativi e le app

prelevare le app soltanto dagli store ufficiali

eliminare le app che non si usano

evitare jailbreak e rooting

effettuare backup periodici dei dati

spegnere e riaccendere quotidianamente i dispositivi iOS (a meno che non sia state usate tecniche di persistenza, il riavvio dovrebbe bastare a disarmare un exploit Zero-click).

Va da sé che sistemi di difesa quali gli antivirus sono sempre consigliati, anche perché ritenere sicuri i dispositivi mobili è fuorviante.

Le persone che sono esposte a rischi a causa dei ruoli che ricoprono dovrebbero usare due dispositivi diversi, uno dei quali da destinare esclusivamente alle comunicazioni sensibili.

Interessi asimmetrici

Le organizzazioni temono gli exploit Zero-click proprio perché difficili da intercettare e molto pericolosi. Gli attaccanti li gradiscono perché hanno un grado di successo elevatissimo e consentono di inoculare malware che fanno gola anche a Stati e a organizzazioni governative.

Sul fronte della difesa, invece, ci sono aziende che offrono ricompense a chiunque individui vulnerabilità di diverso tipo. Zerodium offre fino a 1 milione di dollari per gli exploit WhatsApp e fino a 2,5 milioni di dollari per gli exploit Zero-click sia per Android sia per iOS.

Cifre che, da sole, spiegano quanto le vulnerabilità sfruttabili siano allettanti per gli hacker e quali interessi ci siano in gioco.

