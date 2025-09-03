Edge computing e di edge AI: sono senza dubbio le due tecnologie del momento, perché in grado di rivoluzionare il nostro approccio alla sicurezza e alle operazioni aziendali. Vediamole da vicino.
Edge computing & edge AI: la rivoluzione è appena cominciata
Due tecnologie stanno trasformando il nostro approccio alla sicurezza e alle operazioni aziendali: riducono la latenza, migliorano le prestazioni, oltre a consentire un processo decisionale immediato e intelligente, elaborando i dati più vicino a dove vengono generati. Scopriamole
Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo, ENIA Comitato Scientifico
