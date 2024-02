The Knowledge Academy, il corso per diventare CISO

The Knowledge Academy, Chief Information Security Officer Training

Descrizione

Il corso offre una formazione orientata alle conoscenze e competenze per proteggersi dalle minacce informatiche in evoluzione e aderire agli standard di conformità. Professionisti IT, gli esperti di sicurezza informatica e gli aspiranti Chief Information Security Officer (CISO) sono i discenti più appropriati per questo tipo di corso.

WHITEPAPER Sicurezza informatica: NIS2 e Regolamento DORA, cosa devono fare banche e aziende Fintech InsurTech Open Banking

Il corso è di tipo intensivo e si sviluppa in tre giorni fornendo la comprensione dei concetti essenziali, delle strategie e delle pratiche nella sicurezza delle informazioni. I delegati possono approfondire le competenze necessarie per identificare le vulnerabilità, valutare i rischi e implementare solide misure di sicurezza.

Gli obiettivi del corso riguardano: comprensione dei principi e i concetti fondamentali della sicurezza delle informazioni, Sviluppo di competenze nella gestione del rischio e nella conformità, conoscenza dell’architettura e dell’ingegneria della sicurezza, conoscenza della crittografia e dei sistemi di controllo degli accessi, sicurezza della rete e le operazioni di protezione, valutazioni e test di sicurezza, comprensione dei principi della sicurezza dello sviluppo software.

Inizio

Il corso è attivato per il richiedente che si iscrive ed effettua il pagamento.

E’ fruibile attraverso una piattaforma on line ma anche in modalità on line assistita o in persona. Non ci sono prerequisiti per la partecipazione.

Costi

Forniti solo su richiesta mediante l’apposito modulo .

Programma

Si estende su 5 domini per un totale di 37 moduli:

Domain 1: Governance and Risk Management

Domain 2: Information Security Controls, Compliance, and Audit Management

Domain 3: Security Programme Management and Operations

Domain 4: Information Security Core Competencies

Domain 5: Strategic Planning, Finance, Procurement, and Vendor Management

Sito

https://www.theknowledgeacademy.com/it/courses/cissp-training/chief-information-security-officer-training/#main-course-area

Contatti

Qualsiasi richiesta si può fare grazie al modulo on line.

@RIPRODUZIONE RISERVATA