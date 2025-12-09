Le istituzioni finanziarie stanno affrontando un cambiamento profondo nella gestione della sicurezza digitale, legato all’evoluzione del calcolo quantistico e alle sue implicazioni sulla crittografia.
Quantum safety: la sicurezza finanziaria entra nell’era post-quantistica
La quantum safety introduce nuove sfide per la sicurezza finanziaria. Il keynote di Jaime Gómez García (Santander) mette in luce minacce come HNDL (letteralmente: raccogliere ora, decriptare dopo), standard emergenti e la necessità di migrare verso sistemi post-quantistici
