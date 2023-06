Una recente ricerca mette in luce il problema della sicurezza dei plugin di Ai che utilizzano il sistema GPT-4. È dimostrato soffrano di iniezione di comandi prompt non richiesti, a fronte di altri comandi leciti. Questo può tradursi in un attacco se condotto in maniera illecita e con pagine Web create ad hoc per esfiltrare dati riservati dell’utilizzatore