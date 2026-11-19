Tra il 10 e il 17 novembre 2026 una sequenza ravvicinata di interruzioni ha colpito alcuni dei servizi digitali più diffusi al mondo e infrastrutture di primo piano negli Stati Uniti: il cloud di Apple, la suite Microsoft 365, il controllo del traffico aereo, i servizi bancari online e perfino la rete interna classificata della National Security Agency.
bugmageddon
La settimana dei guasti negli Usa: ecco perché è un caso di studio prezioso
Proprio l’assenza di un attaccante esterno rende questa settimana un caso di studio prezioso. Ecco quanto sono interdipendenti i sistemi da cui dipendono società ed economia e perché la resilienza dei servizi critici richiede un approccio sistemico, in cui l’intelligenza artificiale diventa una componente strutturale della difesa
Analyst, Hermes Bay
Presidente Associazione Italiana Infrastrutture Critiche (AIIC)
Who's Who
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
NIS2 e CRA: due normative, una sola catena del rischio20 Nov 2026
-
Automation Bias, quando l’AI spegne il senso critico degli analisti di sicurezza17 Nov 2026
-
Microsoft down, il vero problema non è il cloud: è chi ha deciso di dipenderne14 Nov 2026
-
Cyber security: perché il settore continua a dibattere sui soliti problemi10 Nov 2026
-
Nightspire rivendica attacco a IMD Group: il rischio cyber diventa questione di governance10 Nov 2026