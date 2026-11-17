Il disservizio di Microsoft 365 si trasforma in un’opportunità per i criminali informatici: sfruttando i problemi di disponibilità della piattaforma, gli attaccanti hanno avviato una campagna di phishing che utilizza false comunicazioni di Microsoft per indurre gli utenti a fornire le proprie credenziali.

La campagna, segnalata da Microsoft Threat Intelligence in un post su X, dimostra come un’interruzione dei servizi digitali possa essere sfruttata anche per condurre attacchi di ingegneria sociale, facendo leva sulla preoccupazione degli utenti e sulla necessità di recuperare rapidamente la normale operatività.

Microsoft classifica l’attività come una campagna di credential phishing, finalizzata a indurre gli utenti a interagire con collegamenti fraudolenti e a inserire le proprie credenziali in pagine controllate dagli attaccanti.

Una falsa notifica di Exchange Online

In questa campagna, che sfrutta un riferimento reale per rendere più credibile la comunicazione fraudolenta, le e-mail menzionano l’incidente Exchange Online identificato con il codice EX1550543, effettivamente associato all’interruzione del servizio del 12 novembre 2026.

Il contenuto del messaggio introduce un elemento di urgenza. Gli utenti vengono informati che alcuni messaggi di posta elettronica sarebbero rimasti in sospeso durante il disservizio e che rischierebbero di essere eliminati definitivamente entro 24 ore.

Per recuperarli, il destinatario dovrebbe selezionare un collegamento contenuto nella comunicazione. Secondo la tipica tecnica di social engineering basata sulla paura di perdere informazioni importanti, in realtà l’obiettivo è spingere la vittima ad agire rapidamente, riducendo la possibilità di verificare attentamente l’autenticità della richiesta.

Fonte: Field Effect.

Domini e infrastruttura utilizzati

L’analisi di Microsoft ha individuato alcune caratteristiche ricorrenti nei messaggi fraudolenti. Gli oggetti delle e-mail seguono lo schema Outage – [codice casuale di sei caratteri], mentre i nomi visualizzati dei mittenti utilizzerebbero prefissi riconducibili alle organizzazioni destinatarie, accompagnati dalle diciture “Outage Notification oppure Service Health”.

L’infrastruttura individuata comprenderebbe inoltre tre domini, “moments-notice[.]com”, “planetmaison[.]com” e “newbooker[.]com”, associati alla distribuzione delle e-mail fraudolente. I collegamenti contenuti nei messaggi transiterebbero, altresì, attraverso SendGrid, una legittima piattaforma per la gestione e l’invio di comunicazioni e-mail, sfruttandone le funzionalità di tracciamento degli URL.

La catena di attacco.

Secondo la catena d’attacco raffigurata il reindirizzamento finale condurrebbe infine al dominio “reallifeaccounting[.]com”, attraverso il percorso /themelist0.html associato alla pagina di landing utilizzata per il tentativo di phishing.

Non solo phishing

L’evento presenta anche un ulteriore elemento di criticità legato alla disponibilità degli strumenti di sicurezza. Secondo una ricostruzione di eSecurity Planet, anche alcuni servizi di Microsoft Defender for Office 365, tra cui Safe Links, sarebbero stati interessati dall’incidente.

Questa circostanza introdurrebbe un aspetto particolarmente delicato perché proprio mentre gli utenti erano esposti a comunicazioni fraudolente costruite intorno al disservizio, alcune funzionalità di protezione potevano incontrare problemi operativi aggravando la situazione.

Sebbene non sia stato confermato che Safe Links fosse indisponibile per le organizzazioni raggiunte dalla campagna, la coincidenza evidenzia quanto la continuità dei servizi di sicurezza sia importante durante una crisi tecnologica.

Ma il rischio non si esaurirebbe con il semplice phishing via e-mail. Field Effect avrebbe segnalato anche tentativi basati su SMS e false telefonate di supporto tecnico, nelle quali gli attaccanti proponevano interventi per recuperare gli account o ripristinare la posta elettronica tramite l’utilizzo di strumenti legittimi di assistenza remota, inducendo la vittima ad autorizzare direttamente una sessione sul proprio dispositivo.

Queste evidenze sposterebbero così l’obiettivo dell’attacco dalla semplice sottrazione delle credenziali all’accesso operativo al sistema.

Verifica e risposta all’incidente

In caso di campagne di questo tipo, è importante verificare i messaggi ricevuti, analizzare gli URL presenti nelle comunicazioni e controllare se gli utenti abbiano effettivamente interagito con i collegamenti sospetti. Le informazioni raccolte attraverso i log di posta elettronica e di accesso permettono di ricostruire la diffusione dei messaggi e individuare eventuali account coinvolti.

Tra gli aspetti da verificare rientrano anche il funzionamento delle regole di sicurezza sui collegamenti, le attività di autenticazione e le eventuali anomalie nelle caselle di posta.

Per le comunicazioni relative a interruzioni o ripristini dei servizi, il riferimento deve rimanere sempre il canale ufficiale del servizio coinvolto, evitando di utilizzare link ricevuti tramite e-mail o SMS non verificati.

La vicenda sottolinea come un’interruzione tecnologica possa creare condizioni favorevoli per attività di ingegneria sociale. Il disservizio non rappresenta soltanto un problema di disponibilità delle infrastrutture, ma può diventare un elemento sfruttato dai criminali per rendere più credibili le proprie comunicazioni.

In queste circostanze, la fretta di ripristinare la normale operatività e il timore di perdere informazioni possono ridurre la capacità degli utenti di riconoscere una richiesta fraudolenta.