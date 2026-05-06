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Cyber attacchi in Europa: il caso dell’Olanda e la risposta UE

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Gli attacchi informatici in Olanda dimostrano che la dimensione cyber è il sistema nervoso del problema. Ecco la lezione dei Paesi Bassi per tutta Europa, ormai teatro operativo privilegiato

Pubblicato il 6 mag 2026
Alessandro Curioni

Fondatore di DI.GI Academy, specializzato in Information Security & Cybersecurity – Data Protection

Cyber attacchi in Europa: il caso dell'Olanda e le conseguenze nella Ue

Secondo l’Aivd, servizio generale di intelligence e sicurezza dei Paesi Bassi, l’Olanda sta affrontando la più grave minaccia alla sicurezza nazionale dalla fine della Seconda guerra mondiale.

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