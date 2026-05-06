Secondo l’Aivd, servizio generale di intelligence e sicurezza dei Paesi Bassi, l’Olanda sta affrontando la più grave minaccia alla sicurezza nazionale dalla fine della Seconda guerra mondiale.
il quadro
Cyber attacchi in Europa: il caso dell’Olanda e la risposta UE
Gli attacchi informatici in Olanda dimostrano che la dimensione cyber è il sistema nervoso del problema. Ecco la lezione dei Paesi Bassi per tutta Europa, ormai teatro operativo privilegiato
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