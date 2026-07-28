Aziende e PMI sotto attacco (simulato): la cyber security in azienda si allena così

La trasformazione digitale espone in modo crescente sia le aziende che le piccole e medie imprese a minacce cyber sempre più rapide e sofisticate, spesso potenziate dall’intelligenza artificiale. Ad aggravare la situazione, la scarsa consapevolezza interna e la difficoltà a decidere rapidamente in condizioni di emergenza, che sono i due punti deboli più diffusi nelle organizzazioni italiane.

In un simile scenario, la sola formazione teorica non basta più: servono esperienze pratiche che mettano alla prova i processi decisionali reali. Il Cyber Arena Tour 2026 di WINDTRE Business, che ha toccato Verona, Bari, Genova e Roma, ha proposto simulazioni gamificate di attacco per allenare manager e imprenditori a reagire.

Con il contributo di RAD, azienda italiana di cyber security acquisita da WINDTRE, l’iniziativa ha offerto competenze specialistiche concrete alle aziende e alle PMI partecipanti. Perché la sicurezza informatica va governata come responsabilità organizzativa trasversale, non delegata alla sola funzione IT. Infatti, la cybersecurity aziendale non riguarda soltanto gli strumenti tecnici, ma è un insieme di tecnologie, processi, competenze e responsabilità adottati per proteggere dati, identità digitali, sistemi informatici e continuità operativa da accessi non autorizzati, incidenti e attacchi cyber.

La trasformazione digitale amplia la superficie d’attacco

Sono due, fondamentalmente, le condizioni che contribuiscono ad aumentare la superficie di attacco

Frequenza e sofisticazione in aumento delle minacce

Innanzitutto, bisogna tener presente che ogni processo che si sposta sul digitale, dalla fatturazione elettronica ai sistemi di produzione connessi, apre nuove porte d’ingresso per chi attacca.

Soprattutto per le PMI italiane, spesso prive di strutture IT dedicate, questo significa un’esposizione crescente a minacce che oggi sfruttano anche l’intelligenza artificiale per automatizzare ricognizione, phishing mirato e movimento laterale.

Consapevolezza ancora insufficiente

Ma il problema non è solo tecnologico. Nella maggior parte dei casi analizzati sul campo, l’anello debole resta la cultura organizzativa: pochi processi di risposta agli incidenti sono realmente testati, e le decisioni critiche (isolare un sistema, notificare un fornitore, comunicare con i clienti) vengono spesso prese per la prima volta durante l’attacco stesso, con tutti i rischi che questo comporta.

Perché la formazione teorica non basta più

L’esperienza sul campo ha dimostrato che un corso, una policy, una slide su phishing sono ancora strumenti assolutamente utili, ma insufficienti da soli.

La differenza tra un’organizzazione preparata e una che subisce l’attacco senza reagire si gioca nella capacità di decidere sotto pressione, con informazioni parziali e tempo limitato: esattamente ciò che un’aula tradizionale non riesce a simulare.

Dalla teoria alla simulazione immersiva

È qui che entra in gioco l’approccio esperienziale: scenari realistici, gamification, decisioni operative in tempo reale.

Non si tratta di sostituire la formazione classica, ma di completarla con un banco di prova che renda visibili anche a manager e imprenditori, non solo ai tecnici, le conseguenze concrete di ogni scelta.

Cyber Arena Tour 2026: il modello WINDTRE Business

Era proprio questo l’obiettivo dell’edizione 2026 del Cyber Arena Tour di WINDTRE Business, che ha toccato quattro città italiane (Verona, Bari, Genova e Roma) coinvolgendo manager, imprenditori e decision maker di realtà produttive diverse.

Rispetto alle edizioni precedenti, il raggio d’azione si è ampliato esplicitamente anche alle piccole e medie imprese, sempre più esposte a minacce evolute.

Come funziona: gamification e scenari reali

Il format dell’evento, come già in passato, ha unito momenti di confronto, attività interattive e simulazioni di attacchi informatici.

I partecipanti sono stati messi davanti a scenari verosimili in cui valutare priorità, tempi di reazione e decisioni operative: un approccio, questo, che rende la cyber security un tema concreto e vicino alle esigenze quotidiane dell’impresa, non confinato alla sola dimensione tecnica.

Formazione tradizionale vs. formazione esperienziale

Il Cyber Arena Tour di WINDTRE Business è stato, dunque, un’occasione per sottolineare le differenze sostanziali tra la formazione tradizionale e la cosiddetta formazione esperienziale.

Criterio Formazione teorica tradizionale Simulazione esperienziale (Cyber Arena Tour) Coinvolgimento Passivo, frontale Attivo, gamificato Focus Nozioni e policy Processi decisionali in tempo reale Pubblico Prevalentemente tecnico Manager, imprenditori, decision maker Misurabilità Test teorici, quiz Comportamenti osservati in scenari realistici Impatto su consapevolezza Limitato nel tempo Più duraturo, esperienza diretta

Il contributo di RAD: competenze specialistiche in campo

Come dicevamo, il ciclo di eventi del Cyber Arena Tour si è avvalso del contributo di RAD, azienda italiana specializzata in cyber security interamente acquisita da WINDTRE, che ha portato competenze avanzate e strumenti specialistici a supporto delle aziende partecipanti.

Un elemento che ha consentito di consolidare la strategia di WINDTRE Business: non solo connettività, ma un ecosistema di protezione digitale end-to-end per il mercato B2B e B2G.

La voce degli esperti: sicurezza come responsabilità organizzativa

Antonio Forzieri, Cybersecurity Strategy Director di WINDTRE, ha sintetizzato bene il punto: l’intelligenza artificiale sta ampliando il divario tra chi attacca e chi si difende e per questo le aziende, a partire dalle PMI, devono sviluppare una consapevolezza più concreta del rischio cyber.

Con parole sue: “la sicurezza digitale non è più solo un tema tecnico: è una responsabilità che riguarda l’intera organizzazione”.

Consigli operativi per le aziende: da dove iniziare

Nel contesto operativo e nello scenario di minaccia appena descritti, è dunque utile stilare una semplice checklist per aiutare aziende e PMI a iniziare il loro percorso verso una reale ed efficace cyber resilienza.

Mappare gli asset critici e i processi che, se interrotti, avrebbero il maggiore impatto sul business.

Testare almeno una volta l’anno il piano di incident response con una simulazione realistica, coinvolgendo anche il management e non solo l’IT.

Definire in anticipo ruoli e catena decisionale per le prime ore di un incidente (chi isola, chi comunica, chi notifica le autorità).

Investire in formazione continua del personale non tecnico, spesso il primo vettore di compromissione.

Valutare partnership con specialisti esterni per colmare i gap di competenze interne, soprattutto nelle realtà più piccole.

Dunque, le aziende e le PMI in particolare devono iniziare a investire in simulazioni e non solo in formazione teorica in quanto la capacità di reagire efficacemente a un incidente si costruisce testando i processi decisionali in condizioni realistiche, non solo studiandoli in aula.

Ricordando sempre che la cyber security non riguarda più solo il reparto IT: la sicurezza digitale è una responsabilità che coinvolge l’intera organizzazione, dal management alle funzioni operative.

FAQ

1. Che cos’è il Cyber Arena Tour 2026?

È l’iniziativa di WINDTRE Business che allena aziende e PMI a gestire attacchi cyber attraverso simulazioni realistiche e gamificate.

2. Perché la formazione teorica non basta?

Perché durante un attacco occorre decidere rapidamente, con informazioni incomplete. Le simulazioni permettono di testare concretamente ruoli, processi e tempi di reazione.

3. A chi si rivolge il Cyber Arena Tour?

A imprenditori, manager, decision maker e professionisti IT, con particolare attenzione alle PMI più esposte per la carenza di risorse specialistiche interne.

4. Qual è stato il contributo di RAD?

RAD, azienda specializzata in cyber security acquisita da WINDTRE, ha portato competenze e strumenti avanzati a supporto delle imprese partecipanti.

5. Come può un’azienda migliorare la propria cyber resilienza?

Mappando gli asset critici, definendo ruoli e responsabilità, formando il personale e testando almeno una volta l’anno il piano di risposta agli incidenti.

6. Che cos’è una simulazione di attacco informatico?

Una simulazione di attacco informatico è un’esercitazione controllata che riproduce uno scenario cyber realistico per verificare processi, ruoli, tempi di risposta e capacità decisionali dell’organizzazione, senza compromettere i sistemi aziendali.

Articolo realizzato in collaborazione con WINDTRE.