Il binomio AI-cyber security non si esaurisce nella possibilità che cyber criminali ed esperti di sicurezza possano potenziare gli strumenti a loro disposizione. Esiste anche un altro piano di lettura, che riguarda le nuove vulnerabilità che affliggono i sistemi di intelligenza artificiale generativa.
l’analisi tecnica
Shadowleak: ecco come i cyber criminali possono colpire l’AI con attacchi zero clic
La tecnica di attacco messo a punto dai ricercatori di Radware permette di eseguire un prompt injection in ChatGPT Deep Research. Ecco come funziona
