Sette anni di GDPR e privacy ancora all’abc: la lezione dalla sanzione a Verisure e Aimag

Il Garante Privacy sanziona Verisure Italia e Aimag, ma le condotte multate sembrano appartenere alla preistoria del Regolamento. Ecco cosa ci insegnano questi due casi

Pubblicato il 18 dic 2025
Tania Orrù

Privacy Officer e Consulente Privacy

GDPR AI assicurazioni; Sanzione del Garante Privacy a Verisure Italia e Aimag: sette anni di GDPR, zero progressi

A più di sette anni dall’applicazione del GDPR (il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in vigore dal 2018) e a trent’anni dal Codice privacy, continuiamo a leggere provvedimenti fondati su consensi “forzati”, informative scivolose, opposizioni ignorate e misure di sicurezza elementari mancanti.

Tania Orrù
Privacy Officer e Consulente Privacy
