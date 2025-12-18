A più di sette anni dall’applicazione del GDPR (il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in vigore dal 2018) e a trent’anni dal Codice privacy, continuiamo a leggere provvedimenti fondati su consensi “forzati”, informative scivolose, opposizioni ignorate e misure di sicurezza elementari mancanti.
provvedimenti
Sette anni di GDPR e privacy ancora all’abc: la lezione dalla sanzione a Verisure e Aimag
Il Garante Privacy sanziona Verisure Italia e Aimag, ma le condotte multate sembrano appartenere alla preistoria del Regolamento. Ecco cosa ci insegnano questi due casi
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business